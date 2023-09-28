https://ria.ru/20230928/uran-1899244823.html
"Росатом" прокомментировал сообщения об остановке экспорта урана в США
"Росатом" прокомментировал сообщения об остановке экспорта урана в США - РИА Новости, 28.09.2023
"Росатом" прокомментировал сообщения об остановке экспорта урана в США
"Росатом" полностью исполняет перед зарубежными заказчиками принятые обязательства в рамках заключенных контрактов, сообщили РИА Новости в госкорпорации. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T16:50
2023-09-28T16:50
2023-09-28T16:55
сша
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
экономика
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. "Росатом" полностью исполняет перед зарубежными заказчиками принятые обязательства в рамках заключенных контрактов, сообщили РИА Новости в госкорпорации."Госкорпорация "Росатом" исполняет принятые обязательства в рамках заключенных контрактов перед иностранными заказчиками в полном объеме", - подчеркнули в госкорпорации в связи с сообщениями СМИ о том, что РФ остановила поставки урана в США из портов Санкт-Петербурга из-за отсутствия страхового покрытия.
https://ria.ru/20230310/uran-1856940939.html
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сша, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика, в мире, санкт-петербург
США, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Экономика, В мире, Санкт-Петербург
"Росатом" прокомментировал сообщения об остановке экспорта урана в США
"Росатом" заявил о полном выполнении обязательств перед иностранными заказчиками