https://ria.ru/20230928/uran-1899244823.html

"Росатом" прокомментировал сообщения об остановке экспорта урана в США

"Росатом" прокомментировал сообщения об остановке экспорта урана в США - РИА Новости, 28.09.2023

"Росатом" прокомментировал сообщения об остановке экспорта урана в США

"Росатом" полностью исполняет перед зарубежными заказчиками принятые обязательства в рамках заключенных контрактов, сообщили РИА Новости в госкорпорации. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T16:50

2023-09-28T16:50

2023-09-28T16:55

сша

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

экономика

в мире

санкт-петербург

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. "Росатом" полностью исполняет перед зарубежными заказчиками принятые обязательства в рамках заключенных контрактов, сообщили РИА Новости в госкорпорации."Госкорпорация "Росатом" исполняет принятые обязательства в рамках заключенных контрактов перед иностранными заказчиками в полном объеме", - подчеркнули в госкорпорации в связи с сообщениями СМИ о том, что РФ остановила поставки урана в США из портов Санкт-Петербурга из-за отсутствия страхового покрытия.

https://ria.ru/20230310/uran-1856940939.html

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сша, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика, в мире, санкт-петербург