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Россия остановила экспорт урана из Петербурга в США - РИА Новости, 28.09.2023
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16:20 28.09.2023 (обновлено: 17:52 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/uran-1899232234.html
Россия остановила экспорт урана из Петербурга в США
Россия остановила экспорт урана из Петербурга в США - РИА Новости, 28.09.2023
Россия остановила экспорт урана из Петербурга в США
Россия остановила экспорт урана из Петербурга в США из-за отсутствия страхового покрытия, сообщило официальное издание "Росатома" "Страна Росатом" в... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T16:20
2023-09-28T17:52
новости - ядерные технологии
россия
сша
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
санкт-петербург
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Россия остановила экспорт урана из Петербурга в США из-за отсутствия страхового покрытия, сообщило официальное издание "Росатома" "Страна Росатом" в Telegram-канале.&quot;Остановлен экспорт ядерного топлива из портов Санкт-Петербурга в США из-за отсутствия страхового покрытия&quot;, — говорится в сообщении издания.Это стало одной из причин рост мировых цен на уран, отмечает "Страна Росатом" и приводит данные агрегатора макроэкономических данных Trading Economics о том, что 25 сентября стоимость фунта урана поднялась до 70 долларов, а "таких расценок не было с 2011 года, после аварии на японской АЭС "Фукусима-1". Предыдущий рекорд был зафиксирован также в сентябре нынешнего года и составил 65,5 доллара за фунт."Нынешний подъем цен Trading Economics связывают с неопределенностью в отношении поставок. Канадская Cameco прогнозирует сокращение производства в этом году. Французская Orano отложила работы после переворота в Нигере", — отмечается в сообщении.
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новости - ядерные технологии, россия, сша, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", санкт-петербург
Новости - Ядерные технологии, Россия, США, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Санкт-Петербург
Россия остановила экспорт урана из Петербурга в США

"Росатом": РФ остановила вывоз урана в США из-за отсутствия страхового покрытия

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКонтейнер с ураном
Контейнер с ураном - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Контейнер с ураном. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Россия остановила экспорт урана из Петербурга в США из-за отсутствия страхового покрытия, сообщило официальное издание "Росатома" "Страна Росатом" в Telegram-канале.
«

"Остановлен экспорт ядерного топлива из портов Санкт-Петербурга в США из-за отсутствия страхового покрытия", — говорится в сообщении издания.

Это стало одной из причин рост мировых цен на уран, отмечает "Страна Росатом" и приводит данные агрегатора макроэкономических данных Trading Economics о том, что 25 сентября стоимость фунта урана поднялась до 70 долларов, а "таких расценок не было с 2011 года, после аварии на японской АЭС "Фукусима-1". Предыдущий рекорд был зафиксирован также в сентябре нынешнего года и составил 65,5 доллара за фунт.
"Нынешний подъем цен Trading Economics связывают с неопределенностью в отношении поставок. Канадская Cameco прогнозирует сокращение производства в этом году. Французская Orano отложила работы после переворота в Нигере", — отмечается в сообщении.
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