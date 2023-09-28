https://ria.ru/20230928/uran-1899232234.html
Россия остановила экспорт урана из Петербурга в США
Россия остановила экспорт урана из Петербурга в США - РИА Новости, 28.09.2023
Россия остановила экспорт урана из Петербурга в США
Россия остановила экспорт урана из Петербурга в США из-за отсутствия страхового покрытия, сообщило официальное издание "Росатома" "Страна Росатом" в... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T16:20
2023-09-28T16:20
2023-09-28T17:52
новости - ядерные технологии
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сша
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
санкт-петербург
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Россия остановила экспорт урана из Петербурга в США из-за отсутствия страхового покрытия, сообщило официальное издание "Росатома" "Страна Росатом" в Telegram-канале."Остановлен экспорт ядерного топлива из портов Санкт-Петербурга в США из-за отсутствия страхового покрытия", — говорится в сообщении издания.Это стало одной из причин рост мировых цен на уран, отмечает "Страна Росатом" и приводит данные агрегатора макроэкономических данных Trading Economics о том, что 25 сентября стоимость фунта урана поднялась до 70 долларов, а "таких расценок не было с 2011 года, после аварии на японской АЭС "Фукусима-1". Предыдущий рекорд был зафиксирован также в сентябре нынешнего года и составил 65,5 доллара за фунт."Нынешний подъем цен Trading Economics связывают с неопределенностью в отношении поставок. Канадская Cameco прогнозирует сокращение производства в этом году. Французская Orano отложила работы после переворота в Нигере", — отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20230928/atom-1899077755.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - ядерные технологии, россия, сша, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", санкт-петербург
Новости - Ядерные технологии, Россия, США, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Санкт-Петербург
Россия остановила экспорт урана из Петербурга в США
"Росатом": РФ остановила вывоз урана в США из-за отсутствия страхового покрытия