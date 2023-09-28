https://ria.ru/20230928/uran-1899232234.html

Россия остановила экспорт урана из Петербурга в США

Россия остановила экспорт урана из Петербурга в США - РИА Новости, 28.09.2023

Россия остановила экспорт урана из Петербурга в США

Россия остановила экспорт урана из Петербурга в США из-за отсутствия страхового покрытия, сообщило официальное издание "Росатома" "Страна Росатом" в... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T16:20

2023-09-28T16:20

2023-09-28T17:52

новости - ядерные технологии

россия

сша

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571318787_0:303:2790:1872_1920x0_80_0_0_415744de9341cbf56f2894a924279562.jpg

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Россия остановила экспорт урана из Петербурга в США из-за отсутствия страхового покрытия, сообщило официальное издание "Росатома" "Страна Росатом" в Telegram-канале."Остановлен экспорт ядерного топлива из портов Санкт-Петербурга в США из-за отсутствия страхового покрытия", — говорится в сообщении издания.Это стало одной из причин рост мировых цен на уран, отмечает "Страна Росатом" и приводит данные агрегатора макроэкономических данных Trading Economics о том, что 25 сентября стоимость фунта урана поднялась до 70 долларов, а "таких расценок не было с 2011 года, после аварии на японской АЭС "Фукусима-1". Предыдущий рекорд был зафиксирован также в сентябре нынешнего года и составил 65,5 доллара за фунт."Нынешний подъем цен Trading Economics связывают с неопределенностью в отношении поставок. Канадская Cameco прогнозирует сокращение производства в этом году. Французская Orano отложила работы после переворота в Нигере", — отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20230928/atom-1899077755.html

россия

сша

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - ядерные технологии, россия, сша, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", санкт-петербург