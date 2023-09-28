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Алаудинов заявил, что уважает украинцев, сдающихся в плен - РИА Новости, 28.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:11 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/ukraintsy-1899172133.html
Алаудинов заявил, что уважает украинцев, сдающихся в плен
Алаудинов заявил, что уважает украинцев, сдающихся в плен - РИА Новости, 28.09.2023
Алаудинов заявил, что уважает украинцев, сдающихся в плен
Заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС России, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что уважает решение бойцов ВСУ не идти против сил РФ РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T13:11
2023-09-28T13:11
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
апты алаудинов
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 28 сен - РИА Новости. Заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС России, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что уважает решение бойцов ВСУ не идти против сил РФ с оружием и сдаваться в плен. "Надо отметить, что ситуация на передовой показывает, что украинские формирования очень сильно устали, желающих реально воевать, в принципе, с каждым днём с украинской стороны мы видим всё меньше и меньше", - сказал Алаудинов РИА Новости. Командир "Ахмата" связал такую ситуацию, в том числе, со всеобщей мобилизацией, которая проводится на Украине. "На всей Украине проводится такая беспощадная мобилизация. Людей избивают автоматами, загоняют на передовую. Естественно, мы понимаем решение, которое эти бойцы принимают, чтобы не сражаться с нами. Потому что реально только можно уважать это решение о том, чтобы не идти против нас оружием (и сдаваться в плен), так как они понимают, что их в качестве пушечного мяса закидывают на передовую", - сказал Алаудинов. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В конце июля Верховная рада продлила действие военного положения до 15 ноября 2023 года. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
https://ria.ru/20230919/vsu-1897209205.html
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безопасность, россия, апты алаудинов, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Апты Алаудинов, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Алаудинов заявил, что уважает украинцев, сдающихся в плен

Алаудинов: сдающиеся в плен украинцы понимают, что их считают пушечным мясом

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкУкраинские военнопленные
Украинские военнопленные - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Украинские военнопленные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 28 сен - РИА Новости. Заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС России, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что уважает решение бойцов ВСУ не идти против сил РФ с оружием и сдаваться в плен.
"Надо отметить, что ситуация на передовой показывает, что украинские формирования очень сильно устали, желающих реально воевать, в принципе, с каждым днём с украинской стороны мы видим всё меньше и меньше", - сказал Алаудинов РИА Новости.
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Командир "Ахмата" связал такую ситуацию, в том числе, со всеобщей мобилизацией, которая проводится на Украине. "На всей Украине проводится такая беспощадная мобилизация. Людей избивают автоматами, загоняют на передовую. Естественно, мы понимаем решение, которое эти бойцы принимают, чтобы не сражаться с нами. Потому что реально только можно уважать это решение о том, чтобы не идти против нас оружием (и сдаваться в плен), так как они понимают, что их в качестве пушечного мяса закидывают на передовую", - сказал Алаудинов.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В конце июля Верховная рада продлила действие военного положения до 15 ноября 2023 года.
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В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАпты АлаудиновУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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