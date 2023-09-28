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СМИ: США намекнули Зеленскому, что у них заканчивается терпение - РИА Новости, 29.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:27 28.09.2023 (обновлено: 07:36 29.09.2023)
https://ria.ru/20230928/ukraina-1899320721.html
СМИ: США намекнули Зеленскому, что у них заканчивается терпение
СМИ: США намекнули Зеленскому, что у них заканчивается терпение - РИА Новости, 29.09.2023
СМИ: США намекнули Зеленскому, что у них заканчивается терпение
Замена главы объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли происходит в момент, когда на Западе начали уставать от конфликта на Украине, пишет... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-28T23:27
2023-09-29T07:36
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
польша
владимир зеленский
марк милли
владимир путин
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Замена главы объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли происходит в момент, когда на Западе начали уставать от конфликта на Украине, пишет Politico. По данным газеты, об этом решении могут объявить в пятницу."Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли в пятницу передаст бразды правления своему заместителю Чарльзу Брауну. Это может произойти в самое неподходящее время, поскольку Запад демонстрирует признаки того, что у него заканчивается оружие — и терпение — в отношении Украины", — говорится в публикации.Как отметил старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиана, смена караула в Пентагоне происходит в момент, который может стать поворотным в конфликте.&quot;Если контрнаступление ВСУ провалится или если они не смогут прорвать российскую оборону, думаю, что опасения по поводу долгосрочных военных действий усилятся&quot;, — пояснил он.Новый глава Генштаба США вступает в должность в то время, когда республиканцы протестуют против предоставления Украине дополнительной помощи. Польша, в свою очередь, заявила, что не сможет в ближайшее время направить киевскому режиму больше оружия. Во Франции также допустили такой вариант развития событий, резюмируется в статье.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. Во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что потери украинской армии за сентябрь составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
https://ria.ru/20230928/zelenskiy-1899309986.html
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в мире, сша, украина, польша, владимир зеленский, марк милли, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Польша, Владимир Зеленский, Марк Милли, Владимир Путин
СМИ: США намекнули Зеленскому, что у них заканчивается терпение

Politico: у Запада кончается терпение к Украине

© AP Photo / Ted ShaffreyПрезидент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, США
Президент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© AP Photo / Ted Shaffrey
Президент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, США
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Замена главы объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли происходит в момент, когда на Западе начали уставать от конфликта на Украине, пишет Politico.
По данным газеты, об этом решении могут объявить в пятницу.
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"Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли в пятницу передаст бразды правления своему заместителю Чарльзу Брауну. Это может произойти в самое неподходящее время, поскольку Запад демонстрирует признаки того, что у него заканчивается оружие — и терпение — в отношении Украины", — говорится в публикации.
Как отметил старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиана, смена караула в Пентагоне происходит в момент, который может стать поворотным в конфликте.
«

"Если контрнаступление ВСУ провалится или если они не смогут прорвать российскую оборону, думаю, что опасения по поводу долгосрочных военных действий усилятся", — пояснил он.

Новый глава Генштаба США вступает в должность в то время, когда республиканцы протестуют против предоставления Украине дополнительной помощи. Польша, в свою очередь, заявила, что не сможет в ближайшее время направить киевскому режиму больше оружия. Во Франции также допустили такой вариант развития событий, резюмируется в статье.
ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. Во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что потери украинской армии за сентябрь составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
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