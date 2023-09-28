https://ria.ru/20230928/ukraina-1899159443.html
На Украине признали, что на Западе все меньше желающих давать Киеву деньги
На Украине признали, что на Западе все меньше желающих давать Киеву деньги - РИА Новости, 28.09.2023
На Украине признали, что на Западе все меньше желающих давать Киеву деньги
Министр финансов Украины Сергей Марченко признал, что желающих давать деньги Киеву становится все меньше и меньше. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T12:29
2023-09-28T12:29
2023-09-28T12:29
экономика
украина
сергей марченко
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Министр финансов Украины Сергей Марченко признал, что желающих давать деньги Киеву становится все меньше и меньше. "Желающих выделять деньги все меньше и меньше, но это не значит, что денег не будет, и это не значит, что мы прекратили работать. В этом году гарантированно обеспечиваем около 42 миллиардов долларов для финансирования дефицита бюджета. Надеюсь, мы делаем все возможное, чтобы это гарантированно было и в 2024 году", - сказал Марченко в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, это сложно, "много вопросов, насколько налогоплательщики тех стран готовы нас финансировать". Премьер-министр Денис Шмыгаль 25 августа заявил, что Украина с начала 2023 года привлекла почти 30 миллиардов долларов финансовой поддержки от партнеров. Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявлял, что за счет собственных внутренних резервов Украина в первом квартале смогла покрыть только 60% расходов. При этом из-за роста расходов на безопасность и оборону страны, по его словам, исполнение бюджета остается напряженным. Ранее Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.
https://ria.ru/20230927/grabezh-1898829389.html
https://ria.ru/20230923/zelenskiy-1898158042.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, украина, сергей марченко
Экономика, Украина, Сергей Марченко
На Украине признали, что на Западе все меньше желающих давать Киеву деньги
Минфин Украины: желающих выделять деньги на Западе все меньше и меньше
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Министр финансов Украины Сергей Марченко признал, что желающих давать деньги Киеву становится все меньше и меньше.
"Желающих выделять деньги все меньше и меньше, но это не значит, что денег не будет, и это не значит, что мы прекратили работать. В этом году гарантированно обеспечиваем около 42 миллиардов долларов для финансирования дефицита бюджета. Надеюсь, мы делаем все возможное, чтобы это гарантированно было и в 2024 году", - сказал Марченко в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, это сложно, "много вопросов, насколько налогоплательщики тех стран готовы нас финансировать".
Последний грабеж Украины стартовал
Премьер-министр Денис Шмыгаль
25 августа заявил, что Украина с начала 2023 года привлекла почти 30 миллиардов долларов финансовой поддержки от партнеров.
Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев
заявлял, что за счет собственных внутренних резервов Украина в первом квартале смогла покрыть только 60% расходов. При этом из-за роста расходов на безопасность и оборону страны, по его словам, исполнение бюджета остается напряженным.
Ранее Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.
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