https://ria.ru/20230928/ukraina-1899159443.html

На Украине признали, что на Западе все меньше желающих давать Киеву деньги

На Украине признали, что на Западе все меньше желающих давать Киеву деньги - РИА Новости, 28.09.2023

На Украине признали, что на Западе все меньше желающих давать Киеву деньги

Министр финансов Украины Сергей Марченко признал, что желающих давать деньги Киеву становится все меньше и меньше. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T12:29

2023-09-28T12:29

2023-09-28T12:29

экономика

украина

сергей марченко

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Министр финансов Украины Сергей Марченко признал, что желающих давать деньги Киеву становится все меньше и меньше. "Желающих выделять деньги все меньше и меньше, но это не значит, что денег не будет, и это не значит, что мы прекратили работать. В этом году гарантированно обеспечиваем около 42 миллиардов долларов для финансирования дефицита бюджета. Надеюсь, мы делаем все возможное, чтобы это гарантированно было и в 2024 году", - сказал Марченко в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, это сложно, "много вопросов, насколько налогоплательщики тех стран готовы нас финансировать". Премьер-министр Денис Шмыгаль 25 августа заявил, что Украина с начала 2023 года привлекла почти 30 миллиардов долларов финансовой поддержки от партнеров. Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявлял, что за счет собственных внутренних резервов Украина в первом квартале смогла покрыть только 60% расходов. При этом из-за роста расходов на безопасность и оборону страны, по его словам, исполнение бюджета остается напряженным. Ранее Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.

https://ria.ru/20230927/grabezh-1898829389.html

https://ria.ru/20230923/zelenskiy-1898158042.html

украина

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Кирилл Волков

экономика, украина, сергей марченко