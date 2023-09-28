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Перехода на электронные учебники в России не будет, заявило Минпросвещения
Перехода на электронные учебники в России не будет, заявило Минпросвещения - РИА Новости, 28.09.2023
Перехода на электронные учебники в России не будет, заявило Минпросвещения
Речи о переходе на электронные учебники в России не идет, электронные ресурсы выступают дополнением к традиционной системе, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T16:21
2023-09-28T16:21
2023-09-28T16:50
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Речи о переходе на электронные учебники в России не идет, электронные ресурсы выступают дополнением к традиционной системе, сообщили журналистам в пресс-службе Минпросвещения России."На заседании дополнительно обсудили вопрос электронных учебников. Министр подчеркнул, что речи о переходе на них не идет. Электронные ресурсы выступают только дополнением к традиционной системе образования", - говорится в сообщении.
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общество, россия, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
Перехода на электронные учебники в России не будет, заявило Минпросвещения
Минпросвещения: речи о переходе на электронные учебники в России не идет