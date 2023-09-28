https://ria.ru/20230928/uchebniki-1899232491.html

Перехода на электронные учебники в России не будет, заявило Минпросвещения

Перехода на электронные учебники в России не будет, заявило Минпросвещения - РИА Новости, 28.09.2023

Перехода на электронные учебники в России не будет, заявило Минпросвещения

Речи о переходе на электронные учебники в России не идет, электронные ресурсы выступают дополнением к традиционной системе, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T16:21

2023-09-28T16:21

2023-09-28T16:50

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Речи о переходе на электронные учебники в России не идет, электронные ресурсы выступают дополнением к традиционной системе, сообщили журналистам в пресс-службе Минпросвещения России."На заседании дополнительно обсудили вопрос электронных учебников. Министр подчеркнул, что речи о переходе на них не идет. Электронные ресурсы выступают только дополнением к традиционной системе образования", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200316/1568694518.html

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общество, россия, социальный навигатор, сн_образование