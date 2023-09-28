https://ria.ru/20230928/sud-1899243164.html

Верховный суд признал смерть от паленой водки страховым случаем

Верховный суд признал смерть от паленой водки страховым случаем - РИА Новости, 28.09.2023

Верховный суд признал смерть от паленой водки страховым случаем

Верховный суд РФ признал смерть от алкогольного отравления страховым случаем, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T16:46

2023-09-28T16:46

2023-09-28T16:51

россия

оренбург

общество

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813077733_0:139:2850:1742_1920x0_80_0_0_2aafc548072416d340b0edbd4804cfe5.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Верховный суд РФ признал смерть от алкогольного отравления страховым случаем, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам. Прецедентом стал случай жителя Оренбурга, который летом 2021 года взял ипотеку. По ее условиям он присоединился к программе страхования от несчастных случаев и болезней. Страховая компания обязалась погасить оставшийся долг, если с ним что-то случится. Менее чем через три месяца мужчина скончался от алкогольного отравления. Как установило следствие, он приобрел "спиртосодержащий продукт, разлитый в пластиковую тару, не имеющую маркировки и этикеток... принес вышеуказанную жидкость в кафе, где добровольно и без посторонней помощи" распил ее, получил острое алкогольное отравление и умер. Эксперты нашли в жидкости метанол. На продавца завели уголовное дело по статье о производстве товаров, не отвечающих требованиям безопасности. Сумма задолженности по ипотеке на этот момент превышала 2 миллиона рублей, и его вдова обратилась в страховую компанию с заявлением выплате страхового возмещения. Но ей отказали - в договоре страхования были прописаны исключения. Суды трех инстанций согласились с этим. "Суд первой инстанции исходил из того, что смерть застрахованного лица наступила в результате несчастного случая, на происхождение которого напрямую повлияло добровольное употребление застрахованным лицом спиртосодержащих, токсических веществ (суррогатов алкоголя с содержанием в них, в том числе, метанола)", - сказано в определении. Однако Верховный суд указал, что суды не разобрались в используемых в договоре терминах, а "условия договора подлежат толкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства". Суд подчеркнул, что мужчина купил разрешенный к продаже продукт, а не добровольно употреблял токсические вещества, что является несчастным случаем. "Факт приобретения спиртосодержащей жидкости, разрешенной к употреблению у продавца, осуществлявшего предпринимательскую деятельность, связанную с продажей продуктов питания, не свидетельствует о добровольности приобретения для последующего употребления токсических веществ (метанола) с осознанием возможных последствий", - поясняется в определении. ВС РФ отправил дело на пересмотр.

https://ria.ru/20230928/moshenniki-1899218775.html

https://ria.ru/20230927/srok-1899042623.html

россия

оренбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, оренбург, общество, здоровье - общество