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Верховный суд признал смерть от паленой водки страховым случаем - РИА Новости, 28.09.2023
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16:46 28.09.2023 (обновлено: 16:51 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/sud-1899243164.html
Верховный суд признал смерть от паленой водки страховым случаем
Верховный суд признал смерть от паленой водки страховым случаем - РИА Новости, 28.09.2023
Верховный суд признал смерть от паленой водки страховым случаем
Верховный суд РФ признал смерть от алкогольного отравления страховым случаем, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T16:46
2023-09-28T16:51
россия
оренбург
общество
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Верховный суд РФ признал смерть от алкогольного отравления страховым случаем, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам. Прецедентом стал случай жителя Оренбурга, который летом 2021 года взял ипотеку. По ее условиям он присоединился к программе страхования от несчастных случаев и болезней. Страховая компания обязалась погасить оставшийся долг, если с ним что-то случится. Менее чем через три месяца мужчина скончался от алкогольного отравления. Как установило следствие, он приобрел "спиртосодержащий продукт, разлитый в пластиковую тару, не имеющую маркировки и этикеток... принес вышеуказанную жидкость в кафе, где добровольно и без посторонней помощи" распил ее, получил острое алкогольное отравление и умер. Эксперты нашли в жидкости метанол. На продавца завели уголовное дело по статье о производстве товаров, не отвечающих требованиям безопасности. Сумма задолженности по ипотеке на этот момент превышала 2 миллиона рублей, и его вдова обратилась в страховую компанию с заявлением выплате страхового возмещения. Но ей отказали - в договоре страхования были прописаны исключения. Суды трех инстанций согласились с этим. "Суд первой инстанции исходил из того, что смерть застрахованного лица наступила в результате несчастного случая, на происхождение которого напрямую повлияло добровольное употребление застрахованным лицом спиртосодержащих, токсических веществ (суррогатов алкоголя с содержанием в них, в том числе, метанола)", - сказано в определении. Однако Верховный суд указал, что суды не разобрались в используемых в договоре терминах, а "условия договора подлежат толкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства". Суд подчеркнул, что мужчина купил разрешенный к продаже продукт, а не добровольно употреблял токсические вещества, что является несчастным случаем. "Факт приобретения спиртосодержащей жидкости, разрешенной к употреблению у продавца, осуществлявшего предпринимательскую деятельность, связанную с продажей продуктов питания, не свидетельствует о добровольности приобретения для последующего употребления токсических веществ (метанола) с осознанием возможных последствий", - поясняется в определении. ВС РФ отправил дело на пересмотр.
https://ria.ru/20230928/moshenniki-1899218775.html
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Россия, Оренбург, Общество, Здоровье - Общество
Верховный суд признал смерть от паленой водки страховым случаем

Верховный суд РФ признал смерть от алкогольного отравления страховым случаем

© РИА Новости / Григорий СысоевМужчина держит рюмку водки
Мужчина держит рюмку водки - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Мужчина держит рюмку водки. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Верховный суд РФ признал смерть от алкогольного отравления страховым случаем, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам.
Прецедентом стал случай жителя Оренбурга, который летом 2021 года взял ипотеку. По ее условиям он присоединился к программе страхования от несчастных случаев и болезней. Страховая компания обязалась погасить оставшийся долг, если с ним что-то случится.
Верховный суд России - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
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Менее чем через три месяца мужчина скончался от алкогольного отравления. Как установило следствие, он приобрел "спиртосодержащий продукт, разлитый в пластиковую тару, не имеющую маркировки и этикеток... принес вышеуказанную жидкость в кафе, где добровольно и без посторонней помощи" распил ее, получил острое алкогольное отравление и умер. Эксперты нашли в жидкости метанол. На продавца завели уголовное дело по статье о производстве товаров, не отвечающих требованиям безопасности.
Сумма задолженности по ипотеке на этот момент превышала 2 миллиона рублей, и его вдова обратилась в страховую компанию с заявлением выплате страхового возмещения. Но ей отказали - в договоре страхования были прописаны исключения. Суды трех инстанций согласились с этим. "Суд первой инстанции исходил из того, что смерть застрахованного лица наступила в результате несчастного случая, на происхождение которого напрямую повлияло добровольное употребление застрахованным лицом спиртосодержащих, токсических веществ (суррогатов алкоголя с содержанием в них, в том числе, метанола)", - сказано в определении.
Однако Верховный суд указал, что суды не разобрались в используемых в договоре терминах, а "условия договора подлежат толкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства". Суд подчеркнул, что мужчина купил разрешенный к продаже продукт, а не добровольно употреблял токсические вещества, что является несчастным случаем.
"Факт приобретения спиртосодержащей жидкости, разрешенной к употреблению у продавца, осуществлявшего предпринимательскую деятельность, связанную с продажей продуктов питания, не свидетельствует о добровольности приобретения для последующего употребления токсических веществ (метанола) с осознанием возможных последствий", - поясняется в определении.
ВС РФ отправил дело на пересмотр.
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