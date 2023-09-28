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В США протесты помешали повторной установке памятника колонизатору

В США протесты помешали повторной установке памятника колонизатору - РИА Новости, 28.09.2023

В США протесты помешали повторной установке памятника колонизатору

Власти округа Рио-Арриба американского штата Нью-Мексико приостановили повторную установку памятника конкистадору Хуану де Оньяте в городе Эспаньола на фоне... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T10:34

2023-09-28T10:34

2023-09-28T10:34

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Власти округа Рио-Арриба американского штата Нью-Мексико приостановили повторную установку памятника конкистадору Хуану де Оньяте в городе Эспаньола на фоне протестов против колониализма, говорится в заявлении правительства округа. Власти Рио-Арриба в среду сообщили, что в четверг планировалась повторное возведение памятника Оньете. "Событие (установка памятника - ред.), запланированное в четверг 28 сентября, переносится на неизвестный срок из-за непредвиденных обстоятельств, угрожающих безопасности граждан ", - говорится в сообщении правительства округа. Ранее группа The Red Nation, защищающая интересы коренных американцев, призвала на своей странице в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter) жителей Эспаньолы выйти на протесты против установки памятника, который "восхваляет жестокий колониализм". По данным группы, памятник был снесен в 2020 году по просьбе местных коренных народов. Целый ряд статуй убрали по решению властей или стихийно снесли на фоне массовых протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе в 2020 году. Это затронуло памятники солдатам и генералам рабовладельческого Юга во время Гражданской войны в США, а также статуи первооткрывателя Америки Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.

https://ria.ru/20230904/biden-1894081123.html

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