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В США протесты помешали повторной установке памятника колонизатору
В США протесты помешали повторной установке памятника колонизатору - РИА Новости, 28.09.2023
В США протесты помешали повторной установке памятника колонизатору
Власти округа Рио-Арриба американского штата Нью-Мексико приостановили повторную установку памятника конкистадору Хуану де Оньяте в городе Эспаньола на фоне... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T10:34
2023-09-28T10:34
2023-09-28T10:34
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Власти округа Рио-Арриба американского штата Нью-Мексико приостановили повторную установку памятника конкистадору Хуану де Оньяте в городе Эспаньола на фоне протестов против колониализма, говорится в заявлении правительства округа. Власти Рио-Арриба в среду сообщили, что в четверг планировалась повторное возведение памятника Оньете. "Событие (установка памятника - ред.), запланированное в четверг 28 сентября, переносится на неизвестный срок из-за непредвиденных обстоятельств, угрожающих безопасности граждан ", - говорится в сообщении правительства округа. Ранее группа The Red Nation, защищающая интересы коренных американцев, призвала на своей странице в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter) жителей Эспаньолы выйти на протесты против установки памятника, который "восхваляет жестокий колониализм". По данным группы, памятник был снесен в 2020 году по просьбе местных коренных народов. Целый ряд статуй убрали по решению властей или стихийно снесли на фоне массовых протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе в 2020 году. Это затронуло памятники солдатам и генералам рабовладельческого Юга во время Гражданской войны в США, а также статуи первооткрывателя Америки Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.
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в мире, нью-мексико, миннеаполис, сша, джордж флойд, twitter
В мире, Нью-Мексико, Миннеаполис, США, Джордж Флойд, Twitter
В США протесты помешали повторной установке памятника колонизатору
Протесты помешали повторной установке памятника колонизатору в США