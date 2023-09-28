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СМИ: в США признали минимальный эффект дорогостоящего наступления Украины - РИА Новости, 28.09.2023
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09:38 28.09.2023 (обновлено: 09:39 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/ssha-1899102400.html
СМИ: в США признали минимальный эффект дорогостоящего наступления Украины
СМИ: в США признали минимальный эффект дорогостоящего наступления Украины - РИА Новости, 28.09.2023
СМИ: в США признали минимальный эффект дорогостоящего наступления Украины
Американская газета New York Times признает, что украинское контрнаступление достигло лишь минимального эффекта, а российские укрепления сделали каждую атаку... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T09:38
2023-09-28T09:39
в мире
украина
киев
россия
владимир путин
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Американская газета New York Times признает, что украинское контрнаступление достигло лишь минимального эффекта, а российские укрепления сделали каждую атаку Киева чрезвычайно дорогостоящей. "Украина достигла минимальных успехов в своем контрнаступлении. Плотные российские минные поля и укрепления сделали каждую атаку чрезвычайно дорогостоящей", - пишет издание. New York Times отмечает, что затянувшаяся тупиковая ситуация может ослабить поддержку Украины со стороны Запада. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячи военных. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
https://ria.ru/20230928/kontrnastuplenie-1899092660.html
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в мире, украина, киев, россия, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
СМИ: в США признали минимальный эффект дорогостоящего наступления Украины

New York Times: украинское наступление достигло лишь минимального эффекта

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинский военнослужащий на линии фронта
Украинский военнослужащий на линии фронта - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинский военнослужащий на линии фронта. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Американская газета New York Times признает, что украинское контрнаступление достигло лишь минимального эффекта, а российские укрепления сделали каждую атаку Киева чрезвычайно дорогостоящей.
"Украина достигла минимальных успехов в своем контрнаступлении. Плотные российские минные поля и укрепления сделали каждую атаку чрезвычайно дорогостоящей", - пишет издание.
Украинские военные в окопе недалеко от Донецка - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
Киев признал, что ВСУ вынуждены наступать пешком
08:47
New York Times отмечает, что затянувшаяся тупиковая ситуация может ослабить поддержку Украины со стороны Запада.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячи военных. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
Сожженный украинский танк в арке жилого многоэтажного дома в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
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08:00
 
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