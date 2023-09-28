https://ria.ru/20230928/sluzhba-1899115542.html

В Воронежской области предложили иностранцам по 120 тысяч рублей за службу

В Воронежской области предложили иностранцам по 120 тысяч рублей за службу - РИА Новости, 28.09.2023

В Воронежской области предложили иностранцам по 120 тысяч рублей за службу

Иностранные граждане, которые в Воронежской области заключат контракт и отправятся на военную службу, получат по 120 тысяч рублей, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T10:42

2023-09-28T10:42

2023-09-28T10:43

воронежская область

воронеж

александр гусев (губернатор)

россия

вооруженные силы рф

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ВОРОНЕЖ, 28 сен - РИА Новости. Иностранные граждане, которые в Воронежской области заключат контракт и отправятся на военную службу, получат по 120 тысяч рублей, сообщил губернатор Александр Гусев. Ранее, по словам Гусева, в области начались выплаты солдатам-срочникам из воронежских частей, контрактникам, мобилизованным, добровольцам. "Мы расширяем круг получателей единоразовой материальной помощи в 120 тысяч рублей военным... Сейчас, по моему поручению, в перечень войдут и иностранные граждане, которые заключили контракт о прохождении военной службы через военный комиссариат Воронежской области или пункт отбора на военную службу в Воронеже в этом году", - написал Гусев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20230927/arest-1899055971.html

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воронежская область, воронеж, александр гусев (губернатор), россия, вооруженные силы рф