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В Воронежской области предложили иностранцам по 120 тысяч рублей за службу
В Воронежской области предложили иностранцам по 120 тысяч рублей за службу - РИА Новости, 28.09.2023
В Воронежской области предложили иностранцам по 120 тысяч рублей за службу
Иностранные граждане, которые в Воронежской области заключат контракт и отправятся на военную службу, получат по 120 тысяч рублей, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T10:42
2023-09-28T10:42
2023-09-28T10:43
воронежская область
воронеж
александр гусев (губернатор)
россия
вооруженные силы рф
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ВОРОНЕЖ, 28 сен - РИА Новости. Иностранные граждане, которые в Воронежской области заключат контракт и отправятся на военную службу, получат по 120 тысяч рублей, сообщил губернатор Александр Гусев. Ранее, по словам Гусева, в области начались выплаты солдатам-срочникам из воронежских частей, контрактникам, мобилизованным, добровольцам. "Мы расширяем круг получателей единоразовой материальной помощи в 120 тысяч рублей военным... Сейчас, по моему поручению, в перечень войдут и иностранные граждане, которые заключили контракт о прохождении военной службы через военный комиссариат Воронежской области или пункт отбора на военную службу в Воронеже в этом году", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
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воронежская область, воронеж, александр гусев (губернатор), россия, вооруженные силы рф
Воронежская область, Воронеж, Александр Гусев (губернатор), Россия, Вооруженные силы РФ
В Воронежской области предложили иностранцам по 120 тысяч рублей за службу
Гусев: иностранцы получат по 120 тысяч рублей, если заключат контракт с ВС РФ