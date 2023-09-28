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"Мощно". Украинский военный сделал неожиданное признание о ВС России
"Мощно". Украинский военный сделал неожиданное признание о ВС России - РИА Новости, 28.09.2023
"Мощно". Украинский военный сделал неожиданное признание о ВС России
Полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко в интервью YouTube-каналу "Украинская правда" высоко оценил уровень подготовки российских войск. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T19:13
2023-09-28T19:13
2023-09-28T20:29
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
сергей шойгу
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
нато
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко в интервью YouTube-каналу "Украинская правда" высоко оценил уровень подготовки российских войск."У них достаточно мощная армия, в частности подразделения морской пехоты, десантники, спецназ, артиллерия", — отметил он.По мнению офицера, Россия остается сильным врагом, которому ВСУ сложно противостоять на поле боя. Среди прочего он связал это с тем, что военные, имеющие боевой опыт, гораздо лучше подготовлены, чем те, кто тренируется на учениях.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. Во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что потери украинской армии за сентябрь составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
https://ria.ru/20230928/ukraina-1899223520.html
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россия, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, НАТО
"Мощно". Украинский военный сделал неожиданное признание о ВС России
Полковник СБУ Костенко признал российскую армию сильным противником