https://ria.ru/20230928/rekordy-1899257221.html

Федор Конюхов планирует установить новые рекорды на воздушных шарах

Федор Конюхов планирует установить новые рекорды на воздушных шарах - РИА Новости, 28.09.2023

Федор Конюхов планирует установить новые рекорды на воздушных шарах

Известный путешественник Федор Конюхов планирует совершить две рекордные экспедиции на воздушных шарах "ФосАгро", сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T17:24

2023-09-28T17:24

2023-09-28T17:24

федор конюхов

фосагро

россия

кировск

тихий океан

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Известный путешественник Федор Конюхов планирует совершить две рекордные экспедиции на воздушных шарах "ФосАгро", сообщает пресс-служба компании. О своих планах путешественник рассказал в ходе премьеры биографического фильма "Повелитель ветра". В марте текущего года Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта Иван Меняйло на тепловом воздушном шаре "ФосАгро" установили мировой рекорд дальности беспосадочного перелета. В ходе экспедиции пилоты преодолели расстояние в 2540 километров - это на 174 километра превышает предыдущий мировой рекорд 1994 года, который принадлежит японскому пилоту Мичио Канда, говорится в сообщении. Свой рекордный перелет Конюхов посвятил 20-летию ключевого социального проекта компании "ФосАгро" "Детям России – образование, здоровье и духовность" (ДРОЗД). Для установки рекорда был изготовлен аэростат, объем оболочки которого достигает 12 тысяч квадратных метров. Этот же воздушный шар путешественник планирует использовать в попытке установить свой следующий рекорд – в этот раз по высоте полета. "Мы нацелились на два рекорда. Сначала мы хотим подняться на тепловом воздушном шаре в небо выше всех в истории России – больше чем на 12 километров. Эту экспедицию мы совершим на том же шаре "ФосАгро", на котором совершили рекордный по дальности перелет. Это - уникальное воздушное судно, созданное благодаря нашим генеральным партнерам компании "ФосАгро". Самый большой в истории России воздушный шар, таких в нашей стране еще не создавали", - цитирует пресс-служба слова Конюхова. Он добавил, что новый рекорд на шаре "ФосАгро" в этот раз по вертикальной" оси планируют штурмовать весной-летом 2024 года. Конюхов уверен, что воздушный шар вновь принесет им удачу и опять поможет прославить отечественное воздухоплавание. Путешественник также намерен закрепить свой мировой рекорд дальности перелета: он планирует предпринять трансконтинентальную экспедицию, дистанция которой составит порядка пяти тысяч километров – от Кировска до Тихого океана. "Для этого вместе с "ФосАгро" мы планируем построить новый воздушный шар специальной конструкции", - уточнил Конюхов.

https://ria.ru/20230925/katamaran-1898564180.html

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кировск

тихий океан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

федор конюхов, фосагро, россия, кировск, тихий океан