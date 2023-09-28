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Федор Конюхов планирует установить новые рекорды на воздушных шарах - РИА Новости, 28.09.2023
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17:24 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/rekordy-1899257221.html
Федор Конюхов планирует установить новые рекорды на воздушных шарах
Федор Конюхов планирует установить новые рекорды на воздушных шарах - РИА Новости, 28.09.2023
Федор Конюхов планирует установить новые рекорды на воздушных шарах
Известный путешественник Федор Конюхов планирует совершить две рекордные экспедиции на воздушных шарах "ФосАгро", сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T17:24
2023-09-28T17:24
федор конюхов
фосагро
россия
кировск
тихий океан
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Известный путешественник Федор Конюхов планирует совершить две рекордные экспедиции на воздушных шарах "ФосАгро", сообщает пресс-служба компании. О своих планах путешественник рассказал в ходе премьеры биографического фильма "Повелитель ветра". В марте текущего года Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта Иван Меняйло на тепловом воздушном шаре "ФосАгро" установили мировой рекорд дальности беспосадочного перелета. В ходе экспедиции пилоты преодолели расстояние в 2540 километров - это на 174 километра превышает предыдущий мировой рекорд 1994 года, который принадлежит японскому пилоту Мичио Канда, говорится в сообщении. Свой рекордный перелет Конюхов посвятил 20-летию ключевого социального проекта компании "ФосАгро" "Детям России – образование, здоровье и духовность" (ДРОЗД). Для установки рекорда был изготовлен аэростат, объем оболочки которого достигает 12 тысяч квадратных метров. Этот же воздушный шар путешественник планирует использовать в попытке установить свой следующий рекорд – в этот раз по высоте полета. "Мы нацелились на два рекорда. Сначала мы хотим подняться на тепловом воздушном шаре в небо выше всех в истории России – больше чем на 12 километров. Эту экспедицию мы совершим на том же шаре "ФосАгро", на котором совершили рекордный по дальности перелет. Это - уникальное воздушное судно, созданное благодаря нашим генеральным партнерам компании "ФосАгро". Самый большой в истории России воздушный шар, таких в нашей стране еще не создавали", - цитирует пресс-служба слова Конюхова. Он добавил, что новый рекорд на шаре "ФосАгро" в этот раз по вертикальной" оси планируют штурмовать весной-летом 2024 года. Конюхов уверен, что воздушный шар вновь принесет им удачу и опять поможет прославить отечественное воздухоплавание. Путешественник также намерен закрепить свой мировой рекорд дальности перелета: он планирует предпринять трансконтинентальную экспедицию, дистанция которой составит порядка пяти тысяч километров – от Кировска до Тихого океана. "Для этого вместе с "ФосАгро" мы планируем построить новый воздушный шар специальной конструкции", - уточнил Конюхов.
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федор конюхов, фосагро, россия, кировск, тихий океан
Федор Конюхов, ФосАгро, Россия, Кировск, Тихий океан

Федор Конюхов планирует установить новые рекорды на воздушных шарах

© РИА Новости / Александр ГальперинПутешественник Федор Конюхов
Путешественник Федор Конюхов - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Путешественник Федор Конюхов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Известный путешественник Федор Конюхов планирует совершить две рекордные экспедиции на воздушных шарах "ФосАгро", сообщает пресс-служба компании.
О своих планах путешественник рассказал в ходе премьеры биографического фильма "Повелитель ветра".
В марте текущего года Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта Иван Меняйло на тепловом воздушном шаре "ФосАгро" установили мировой рекорд дальности беспосадочного перелета. В ходе экспедиции пилоты преодолели расстояние в 2540 километров - это на 174 километра превышает предыдущий мировой рекорд 1994 года, который принадлежит японскому пилоту Мичио Канда, говорится в сообщении.
Свой рекордный перелет Конюхов посвятил 20-летию ключевого социального проекта компании "ФосАгро" "Детям России – образование, здоровье и духовность" (ДРОЗД). Для установки рекорда был изготовлен аэростат, объем оболочки которого достигает 12 тысяч квадратных метров. Этот же воздушный шар путешественник планирует использовать в попытке установить свой следующий рекорд – в этот раз по высоте полета.
«
"Мы нацелились на два рекорда. Сначала мы хотим подняться на тепловом воздушном шаре в небо выше всех в истории России – больше чем на 12 километров. Эту экспедицию мы совершим на том же шаре "ФосАгро", на котором совершили рекордный по дальности перелет. Это - уникальное воздушное судно, созданное благодаря нашим генеральным партнерам компании "ФосАгро". Самый большой в истории России воздушный шар, таких в нашей стране еще не создавали", - цитирует пресс-служба слова Конюхова.
Он добавил, что новый рекорд на шаре "ФосАгро" в этот раз по вертикальной" оси планируют штурмовать весной-летом 2024 года. Конюхов уверен, что воздушный шар вновь принесет им удачу и опять поможет прославить отечественное воздухоплавание.
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Путешественник также намерен закрепить свой мировой рекорд дальности перелета: он планирует предпринять трансконтинентальную экспедицию, дистанция которой составит порядка пяти тысяч километров – от Кировска до Тихого океана.
"Для этого вместе с "ФосАгро" мы планируем построить новый воздушный шар специальной конструкции", - уточнил Конюхов.
 
Федор КонюховФосАгроРоссияКировскТихий океан
 
 
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