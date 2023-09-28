https://ria.ru/20230928/raykov-1899317030.html

Биография Геннадия Райкова

Биография Геннадия Райкова - РИА Новости, 28.09.2023

Биография Геннадия Райкова

Российский политический деятель Геннадий Иванович Райков родился 8 августа 1939 года в Хабаровске. В 1961 году окончил Омский машиностроительный институт по... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T22:48

2023-09-28T22:48

2023-09-28T22:52

справки

россия

омск

хабаровск

леонид ивлев

госдума рф

влксм

кпсс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899307135_0:0:2404:1353_1920x0_80_0_0_2ee338eb44b9ab140a3ff2b6fd34ef66.jpg

Российский политический деятель Геннадий Иванович Райков родился 8 августа 1939 года в Хабаровске. В 1961 году окончил Омский машиностроительный институт по специальности "машины и технология литейного производства". В 1956–1961 годах был студентом Омского машиностроительного института. В 1961 – 1962 годах – технолог, инженер-технолог, начальник технического бюро литейного цеха организации п/я № 64 города Омска. В 1962 – 1963 годах – секретарь комитета ВЛКСМ Омского машиностроительного завода имени Баранова. В 1963-1965 годах – секретарь Омского промышленного обкома ВЛКСМ. В 1965 году – инспектор городского комитета партийно-государственного контроля Омского обкома КПСС и облисполкома. В 1965 – 1966 годах – начальник технического бюро, заместитель начальника литейного цеха по подготовке производства организации п/я № 64 города Омска. В 1966-1977 годах – заместитель начальника, начальник литейного цеха, начальник отдела научной организации труда производства и управления, заместитель главного инженера по новой технике, заместитель директора завода по автомобильному производству Омского моторостроительного завода имени Баранова. В 1977-1990 годах – главный инженер, директор, генеральный директор Тюменского моторостроительного производственного объединения имени 50-летия СССР. В 1990-1993 годах – председатель Тюменского городского Совета народных депутатов, глава администрации города Тюмени. В 1993 году – заместитель начальника ПСМО "Тюменьнефтегазстрой". В 1993-1995 годах – заместитель генерального директора компании "Сибириан Вуд АВ" г. Шелефтео, Швеция. В 1995 году – заместитель генерального директора ОАО "Тюменьнефтегазстрой". В 1998 году окончил Российскую академию государственной службы при президенте Российской Федерации по специальности "юриспруденция". С 1995 года по март 2007 года – депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации второго, третьего и четвертого созывов. На протяжении своей работы в Государственной думе Геннадий Райков был заместителем руководителя депутатской группы "Российские регионы". Возглавлял депутатскую группу "Народный депутат", в состав которой входили представители различных регионов России, избранные по одномандатным округам. Являлся представителем ГД в постоянной комиссии парламентского собрания Союза Белоруссии и России по безопасности, обороне и борьбе с преступностью. Входил в состав постоянной делегации Федерального Собрания РФ в ассамблее западноевропейского союза от Госдумы, являлся координатором депутатской группы по связям с парламентами стран, входящих в состав бывшей Югославии. Являлся членом комитета Госдумы по безопасности, возглавлял два подкомитета – по экономической безопасности и законодательству, по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Был председателем комиссии ГД по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики, председателем Народной партии России (НПРФ). 9 марта 2007 года постановлением Госдумы был назначен членом Центральной избирательной комиссии РФ. С марта 2011 года Геннадий Райков являлся председателем совета директоров Федерального центра информатизации при ЦИК. Кандидат социологических наук, профессор, автор ряда научных работ. Награжден орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, "За заслуги перед Отечеством" IV и III степеней, "Знак Почета", Дружбы, 20, почетной грамотой президента РФ. Был женат, имел сына и внука. 28 сентября 2023 года Геннадий Райков умер.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

омск

хабаровск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, россия, омск, хабаровск, леонид ивлев, госдума рф, влксм, кпсс