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Умер бывший депутат Госдумы Геннадий Райков - РИА Новости, 28.09.2023
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21:20 28.09.2023 (обновлено: 23:24 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/raykov-1899306789.html
Умер бывший депутат Госдумы Геннадий Райков
Умер бывший депутат Госдумы Геннадий Райков - РИА Новости, 28.09.2023
Умер бывший депутат Госдумы Геннадий Райков
Экс-член ЦИК, бывший депутат ГД Геннадий Райков скончался на 85-м году жизни, сообщил депутат Госдумы Леонид Ивлев. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T21:20
2023-09-28T23:24
госдума рф
россия
единая россия
происшествия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Экс-член ЦИК, бывший депутат ГД Геннадий Райков скончался на 85-м году жизни, сообщил депутат Госдумы Леонид Ивлев."Пришла печальная новость от друзей, от сослуживцев. На 85-м году жизни скоропостижно скончался Геннадий Иванович Райков", - сказал он.Как отметил Ивлев, Райков был депутатом Думы в трёх созывах, был членом Центральной избирательной комиссии, много лет возглавлял совет директоров федерального центра информатизации. Также Райков возглавлял депутатскую группу "Народный депутат"."Очень достойный был человек", - добавил депутат.Ивлев отметил, что Райков был бодр, гулял вечером. "На лужайке и вдруг упал", - объяснил он.Райков родился 8 августа 1939 года в городе Хабаровске. Окончил Омский машиностроительный институт.В августе 1991 года указом президента России был назначен главой администрации Тюмени, в начале 1993 года оставил этот пост по собственному желанию.С декабря 1995 года - депутат Государственной Думы ФС РФ второго созыва, избран по Тюменскому одномандатному избирательному округу № 179. Входил в депутатскую группу "Российские регионы". 19 декабря 1999 года был избран депутатом Государственной Думы ФС РФ третьего созыва по Тюменскому одномандатному округу № 179.7 декабря 2003 года избран депутатом Государственной Думы РФ четвертого созыва от Тюменского избирательного округа № 179 (Тюменская область). Член фракции "Единая Россия". Председатель Комиссии Госдумы по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики. Член Комитета Госдумы по безопасности. Был руководителем депутатской группы Госдумы "Народный депутат". 9 марта 2007 года утвержден в новый состав ЦИК по квоте Госдумы.Награжден орденами "Знак Почета", "Трудового Красного Знамени", "Октябрьской революции".
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госдума рф, россия, единая россия, происшествия
Госдума РФ, Россия, Единая Россия, Происшествия
Умер бывший депутат Госдумы Геннадий Райков

Бывший депутат Госдумы Геннадий Райков умер на 85-м году жизни

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГеннадий Иванович Райков
Геннадий Иванович Райков - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Геннадий Иванович Райков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Экс-член ЦИК, бывший депутат ГД Геннадий Райков скончался на 85-м году жизни, сообщил депутат Госдумы Леонид Ивлев.
"Пришла печальная новость от друзей, от сослуживцев. На 85-м году жизни скоропостижно скончался Геннадий Иванович Райков", - сказал он.
Как отметил Ивлев, Райков был депутатом Думы в трёх созывах, был членом Центральной избирательной комиссии, много лет возглавлял совет директоров федерального центра информатизации. Также Райков возглавлял депутатскую группу "Народный депутат".
Депутаты Госдумы в зале заседаний - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
Биография Геннадия Райкова
Вчера, 22:48
"Очень достойный был человек", - добавил депутат.
Ивлев отметил, что Райков был бодр, гулял вечером. "На лужайке и вдруг упал", - объяснил он.
Райков родился 8 августа 1939 года в городе Хабаровске. Окончил Омский машиностроительный институт.
В августе 1991 года указом президента России был назначен главой администрации Тюмени, в начале 1993 года оставил этот пост по собственному желанию.
С декабря 1995 года - депутат Государственной Думы ФС РФ второго созыва, избран по Тюменскому одномандатному избирательному округу № 179. Входил в депутатскую группу "Российские регионы". 19 декабря 1999 года был избран депутатом Государственной Думы ФС РФ третьего созыва по Тюменскому одномандатному округу № 179.
7 декабря 2003 года избран депутатом Государственной Думы РФ четвертого созыва от Тюменского избирательного округа № 179 (Тюменская область). Член фракции "Единая Россия". Председатель Комиссии Госдумы по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики. Член Комитета Госдумы по безопасности. Был руководителем депутатской группы Госдумы "Народный депутат". 9 марта 2007 года утвержден в новый состав ЦИК по квоте Госдумы.
Награжден орденами "Знак Почета", "Трудового Красного Знамени", "Октябрьской революции".
 
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