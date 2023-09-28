https://ria.ru/20230928/raykov-1899306789.html

Умер бывший депутат Госдумы Геннадий Райков

Умер бывший депутат Госдумы Геннадий Райков - РИА Новости, 28.09.2023

Умер бывший депутат Госдумы Геннадий Райков

Экс-член ЦИК, бывший депутат ГД Геннадий Райков скончался на 85-м году жизни, сообщил депутат Госдумы Леонид Ивлев. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T21:20

2023-09-28T21:20

2023-09-28T23:24

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Экс-член ЦИК, бывший депутат ГД Геннадий Райков скончался на 85-м году жизни, сообщил депутат Госдумы Леонид Ивлев."Пришла печальная новость от друзей, от сослуживцев. На 85-м году жизни скоропостижно скончался Геннадий Иванович Райков", - сказал он.Как отметил Ивлев, Райков был депутатом Думы в трёх созывах, был членом Центральной избирательной комиссии, много лет возглавлял совет директоров федерального центра информатизации. Также Райков возглавлял депутатскую группу "Народный депутат"."Очень достойный был человек", - добавил депутат.Ивлев отметил, что Райков был бодр, гулял вечером. "На лужайке и вдруг упал", - объяснил он.Райков родился 8 августа 1939 года в городе Хабаровске. Окончил Омский машиностроительный институт.В августе 1991 года указом президента России был назначен главой администрации Тюмени, в начале 1993 года оставил этот пост по собственному желанию.С декабря 1995 года - депутат Государственной Думы ФС РФ второго созыва, избран по Тюменскому одномандатному избирательному округу № 179. Входил в депутатскую группу "Российские регионы". 19 декабря 1999 года был избран депутатом Государственной Думы ФС РФ третьего созыва по Тюменскому одномандатному округу № 179.7 декабря 2003 года избран депутатом Государственной Думы РФ четвертого созыва от Тюменского избирательного округа № 179 (Тюменская область). Член фракции "Единая Россия". Председатель Комиссии Госдумы по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики. Член Комитета Госдумы по безопасности. Был руководителем депутатской группы Госдумы "Народный депутат". 9 марта 2007 года утвержден в новый состав ЦИК по квоте Госдумы.Награжден орденами "Знак Почета", "Трудового Красного Знамени", "Октябрьской революции".

https://ria.ru/20230928/raykov-1899317030.html

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госдума рф, россия, единая россия, происшествия