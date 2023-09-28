https://ria.ru/20230928/rasstrel-1899222267.html
Украинскому военному вынесли приговор за расстрел мирного жителя ЛНР
Украинскому военному вынесли приговор за расстрел мирного жителя ЛНР - РИА Новости, 28.09.2023
Украинскому военному вынесли приговор за расстрел мирного жителя ЛНР
Верховный суд ЛНР приговорил к 20 годам колонии строгого режима украинского военного, расстрелявшего из гранатомета мирного жителя Северодонецка, сообщает... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T15:43
2023-09-28T15:43
2023-09-28T15:43
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
главная военная прокуратура
вооруженные силы украины
северодонецк
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Верховный суд ЛНР приговорил к 20 годам колонии строгого режима украинского военного, расстрелявшего из гранатомета мирного жителя Северодонецка, сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры. "Верховный Суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего 115 отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины Сергея Довгошеи. Суд приговорил Довгошею к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Как было установлено в суде, 15 мая 2022 года Довгошея в Северодонецке на пересечении улиц Чайковского и Зеленой увидел безоружного, не принимающего участия в вооруженном конфликте мирного жителя. Испытывая ненависть, Довгошея выстрелил в того из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7. От полученных ранений северодончанин скончался на месте. Довгошея был признан виновным в убийстве общеопасным способом, по мотивам политической, идеологической ненависти, в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
луганская народная республика
северодонецк
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, главная военная прокуратура, вооруженные силы украины, северодонецк, россия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Главная военная прокуратура, Вооруженные силы Украины, Северодонецк, Россия
Украинскому военному вынесли приговор за расстрел мирного жителя ЛНР
Солдат ВСУ получил 20 лет колонии за расстрел мирного жителя Северодонецка