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Украинскому военному вынесли приговор за расстрел мирного жителя ЛНР

Украинскому военному вынесли приговор за расстрел мирного жителя ЛНР - РИА Новости, 28.09.2023

Украинскому военному вынесли приговор за расстрел мирного жителя ЛНР

Верховный суд ЛНР приговорил к 20 годам колонии строгого режима украинского военного, расстрелявшего из гранатомета мирного жителя Северодонецка, сообщает... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T15:43

2023-09-28T15:43

2023-09-28T15:43

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

главная военная прокуратура

вооруженные силы украины

северодонецк

россия

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Верховный суд ЛНР приговорил к 20 годам колонии строгого режима украинского военного, расстрелявшего из гранатомета мирного жителя Северодонецка, сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры. "Верховный Суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего 115 отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины Сергея Довгошеи. Суд приговорил Довгошею к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Как было установлено в суде, 15 мая 2022 года Довгошея в Северодонецке на пересечении улиц Чайковского и Зеленой увидел безоружного, не принимающего участия в вооруженном конфликте мирного жителя. Испытывая ненависть, Довгошея выстрелил в того из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7. От полученных ранений северодончанин скончался на месте. Довгошея был признан виновным в убийстве общеопасным способом, по мотивам политической, идеологической ненависти, в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

луганская народная республика

северодонецк

россия

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луганская народная республика, главная военная прокуратура, вооруженные силы украины, северодонецк, россия