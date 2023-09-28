Рейтинг@Mail.ru
Украинскому военному вынесли приговор за расстрел мирного жителя ЛНР - РИА Новости, 28.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:43 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/rasstrel-1899222267.html
Украинскому военному вынесли приговор за расстрел мирного жителя ЛНР
Украинскому военному вынесли приговор за расстрел мирного жителя ЛНР - РИА Новости, 28.09.2023
Украинскому военному вынесли приговор за расстрел мирного жителя ЛНР
Верховный суд ЛНР приговорил к 20 годам колонии строгого режима украинского военного, расстрелявшего из гранатомета мирного жителя Северодонецка, сообщает... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T15:43
2023-09-28T15:43
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
главная военная прокуратура
вооруженные силы украины
северодонецк
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Верховный суд ЛНР приговорил к 20 годам колонии строгого режима украинского военного, расстрелявшего из гранатомета мирного жителя Северодонецка, сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры. "Верховный Суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего 115 отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины Сергея Довгошеи. Суд приговорил Довгошею к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Как было установлено в суде, 15 мая 2022 года Довгошея в Северодонецке на пересечении улиц Чайковского и Зеленой увидел безоружного, не принимающего участия в вооруженном конфликте мирного жителя. Испытывая ненависть, Довгошея выстрелил в того из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7. От полученных ранений северодончанин скончался на месте. Довгошея был признан виновным в убийстве общеопасным способом, по мотивам политической, идеологической ненависти, в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
луганская народная республика
северодонецк
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, главная военная прокуратура, вооруженные силы украины, северодонецк, россия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Главная военная прокуратура, Вооруженные силы Украины, Северодонецк, Россия
Украинскому военному вынесли приговор за расстрел мирного жителя ЛНР

Солдат ВСУ получил 20 лет колонии за расстрел мирного жителя Северодонецка

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Верховный суд ЛНР приговорил к 20 годам колонии строгого режима украинского военного, расстрелявшего из гранатомета мирного жителя Северодонецка, сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры.
"Верховный Суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего 115 отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины Сергея Довгошеи. Суд приговорил Довгошею к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Как было установлено в суде, 15 мая 2022 года Довгошея в Северодонецке на пересечении улиц Чайковского и Зеленой увидел безоружного, не принимающего участия в вооруженном конфликте мирного жителя. Испытывая ненависть, Довгошея выстрелил в того из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7. От полученных ранений северодончанин скончался на месте.
Довгошея был признан виновным в убийстве общеопасным способом, по мотивам политической, идеологической ненависти, в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов.
Марш националистов в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
Почему Украина оказалась беззащитна перед демонами нацизма
16 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаГлавная военная прокуратураВооруженные силы УкраиныСеверодонецкРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала