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"Газпром" возобновил поставки газа по "Силе Сибири" в Китай - РИА Новости, 28.09.2023
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09:50 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/raboty-1899105430.html
"Газпром" возобновил поставки газа по "Силе Сибири" в Китай
"Газпром" возобновил поставки газа по "Силе Сибири" в Китай - РИА Новости, 28.09.2023
"Газпром" возобновил поставки газа по "Силе Сибири" в Китай
Плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири" завершены, поставки газа по магистрали в Китай возобновлены, сообщил "Газпром" в Telegram-канале. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T09:50
2023-09-28T09:50
экономика
китай
газпром
россия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири" завершены, поставки газа по магистрали в Китай возобновлены, сообщил "Газпром" в Telegram-канале."Плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири" завершены. Транспортировка газа, как и планировалось, сегодня возобновлена", – говорится в сообщении компании.Поставки газа по "Силе Сибири" были приостановлены в связи с плановыми техническими работами с 21 по 27 сентября. По договоренности "Газпрома" и китайской компании CNPC профилактика оборудования и систем газопровода проходит два раза в год: весной и осенью.Плановые работы на "Силе Сибири" ранее проходили с 29 марта по 4 апреля."Сила Сибири" – магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области.В 2022 году по "Силе Сибири" поставлено 15,4 миллиарда кубометров, в 2023 году показатель ожидается на уровне 22 миллиардов кубометров, сообщал ранее вице-премьер России Александр Новак. Выход на полную мощность в 38 миллиардов кубометров ожидается в 2025–2027 годах.
https://ria.ru/20230402/tayvan-1862428029.html
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экономика, китай, газпром, россия
Экономика, Китай, Газпром, Россия
"Газпром" возобновил поставки газа по "Силе Сибири" в Китай

"Газпром" возобновил поставки газа по "Силе Сибири" в Китай после плановых работ

© Фото : ПАО "Газпром"Участок газопровода "Сила Сибири"
Участок газопровода Сила Сибири - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© Фото : ПАО "Газпром"
Участок газопровода "Сила Сибири". Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири" завершены, поставки газа по магистрали в Китай возобновлены, сообщил "Газпром" в Telegram-канале.
«
"Плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири" завершены. Транспортировка газа, как и планировалось, сегодня возобновлена", – говорится в сообщении компании.
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Поставки газа по "Силе Сибири" были приостановлены в связи с плановыми техническими работами с 21 по 27 сентября. По договоренности "Газпрома" и китайской компании CNPC профилактика оборудования и систем газопровода проходит два раза в год: весной и осенью.
Плановые работы на "Силе Сибири" ранее проходили с 29 марта по 4 апреля.
"Сила Сибири" – магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области.
В 2022 году по "Силе Сибири" поставлено 15,4 миллиарда кубометров, в 2023 году показатель ожидается на уровне 22 миллиардов кубометров, сообщал ранее вице-премьер России Александр Новак. Выход на полную мощность в 38 миллиардов кубометров ожидается в 2025–2027 годах.
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