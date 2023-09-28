https://ria.ru/20230928/raboty-1899105430.html

"Газпром" возобновил поставки газа по "Силе Сибири" в Китай

"Газпром" возобновил поставки газа по "Силе Сибири" в Китай - РИА Новости, 28.09.2023

"Газпром" возобновил поставки газа по "Силе Сибири" в Китай

Плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири" завершены, поставки газа по магистрали в Китай возобновлены, сообщил "Газпром" в Telegram-канале. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T09:50

2023-09-28T09:50

2023-09-28T09:50

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири" завершены, поставки газа по магистрали в Китай возобновлены, сообщил "Газпром" в Telegram-канале."Плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири" завершены. Транспортировка газа, как и планировалось, сегодня возобновлена", – говорится в сообщении компании.Поставки газа по "Силе Сибири" были приостановлены в связи с плановыми техническими работами с 21 по 27 сентября. По договоренности "Газпрома" и китайской компании CNPC профилактика оборудования и систем газопровода проходит два раза в год: весной и осенью.Плановые работы на "Силе Сибири" ранее проходили с 29 марта по 4 апреля."Сила Сибири" – магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области.В 2022 году по "Силе Сибири" поставлено 15,4 миллиарда кубометров, в 2023 году показатель ожидается на уровне 22 миллиардов кубометров, сообщал ранее вице-премьер России Александр Новак. Выход на полную мощность в 38 миллиардов кубометров ожидается в 2025–2027 годах.

https://ria.ru/20230402/tayvan-1862428029.html

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экономика, китай, газпром, россия