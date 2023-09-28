https://ria.ru/20230928/putin-1899303097.html

Путин провел встречу с Хафтаром, обсуждали Ливию, заявил Песков

Путин провел встречу с Хафтаром, обсуждали Ливию, заявил Песков - РИА Новости, 28.09.2023

Путин провел встречу с Хафтаром, обсуждали Ливию, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин встретился с главнокомандующим Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром, обсуждалась ситуация в Ливии и регионе в целом,... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T20:47

2023-09-28T20:47

2023-09-28T20:59

ливия

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владимир путин

халифа хафтар

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретился с главнокомандующим Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром, обсуждалась ситуация в Ливии и регионе в целом, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Да, мы подтверждаем факт такой встречи. Действительно, была встреча с Хафтаром. Обсуждалась ситуация в Ливии и в регионе в целом", – сказал Песков.Ранее в ЛНА сообщили, что Хафтар провел встречу с Путиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу.Во вторник ЛНА отмечала, что ливийский военачальник прибыл в Россию с визитом.

https://ria.ru/20230728/liviya-1886998892.html

https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html

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ливия, россия, владимир путин, халифа хафтар, дмитрий песков, в мире