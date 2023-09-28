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Путин провел встречу с Хафтаром, обсуждали Ливию, заявил Песков - РИА Новости, 28.09.2023
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20:47 28.09.2023 (обновлено: 20:59 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/putin-1899303097.html
Путин провел встречу с Хафтаром, обсуждали Ливию, заявил Песков
Путин провел встречу с Хафтаром, обсуждали Ливию, заявил Песков - РИА Новости, 28.09.2023
Путин провел встречу с Хафтаром, обсуждали Ливию, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин встретился с главнокомандующим Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром, обсуждалась ситуация в Ливии и регионе в целом,... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T20:47
2023-09-28T20:59
ливия
россия
владимир путин
халифа хафтар
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретился с главнокомандующим Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром, обсуждалась ситуация в Ливии и регионе в целом, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Да, мы подтверждаем факт такой встречи. Действительно, была встреча с Хафтаром. Обсуждалась ситуация в Ливии и в регионе в целом", – сказал Песков.Ранее в ЛНА сообщили, что Хафтар провел встречу с Путиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу.Во вторник ЛНА отмечала, что ливийский военачальник прибыл в Россию с визитом.
https://ria.ru/20230728/liviya-1886998892.html
https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html
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ливия, россия, владимир путин, халифа хафтар, дмитрий песков, в мире
Ливия, Россия, Владимир Путин, Халифа Хафтар, Дмитрий Песков, В мире
Путин провел встречу с Хафтаром, обсуждали Ливию, заявил Песков

Песков: Путин провел встречу с Хафтаром, обсуждали ситуацию в Ливии

© РИА Новости / Геннадий МельникХалифа Хафтар
Халифа Хафтар - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Халифа Хафтар. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретился с главнокомандующим Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром, обсуждалась ситуация в Ливии и регионе в целом, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Да, мы подтверждаем факт такой встречи. Действительно, была встреча с Хафтаром. Обсуждалась ситуация в Ливии и в регионе в целом", – сказал Песков.
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Ранее в ЛНА сообщили, что Хафтар провел встречу с Путиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу.
Во вторник ЛНА отмечала, что ливийский военачальник прибыл в Россию с визитом.
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ЛивияРоссияВладимир ПутинХалифа ХафтарДмитрий ПесковВ мире
 
 
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