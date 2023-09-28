https://ria.ru/20230928/putin-1899303097.html
Путин провел встречу с Хафтаром, обсуждали Ливию, заявил Песков
Путин провел встречу с Хафтаром, обсуждали Ливию, заявил Песков - РИА Новости, 28.09.2023
Путин провел встречу с Хафтаром, обсуждали Ливию, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин встретился с главнокомандующим Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром, обсуждалась ситуация в Ливии и регионе в целом,... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T20:47
2023-09-28T20:47
2023-09-28T20:59
ливия
россия
владимир путин
халифа хафтар
дмитрий песков
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156354/92/1563549295_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_eaa98aa0b0269752f99bdbd478d95187.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретился с главнокомандующим Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром, обсуждалась ситуация в Ливии и регионе в целом, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Да, мы подтверждаем факт такой встречи. Действительно, была встреча с Хафтаром. Обсуждалась ситуация в Ливии и в регионе в целом", – сказал Песков.Ранее в ЛНА сообщили, что Хафтар провел встречу с Путиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу.Во вторник ЛНА отмечала, что ливийский военачальник прибыл в Россию с визитом.
https://ria.ru/20230728/liviya-1886998892.html
https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html
ливия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156354/92/1563549295_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_22ecb48b9e80bf9e7d1cce63d0acaa7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ливия, россия, владимир путин, халифа хафтар, дмитрий песков, в мире
Ливия, Россия, Владимир Путин, Халифа Хафтар, Дмитрий Песков, В мире
Путин провел встречу с Хафтаром, обсуждали Ливию, заявил Песков
Песков: Путин провел встречу с Хафтаром, обсуждали ситуацию в Ливии