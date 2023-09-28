https://ria.ru/20230928/priamure-1899091636.html

В Приамурье отремонтируют свыше 220 километров региональных дорог

В Приамурье отремонтируют свыше 220 километров региональных дорог - РИА Новости, 28.09.2023

В Приамурье отремонтируют свыше 220 километров региональных дорог

К 2025 году в Амурской области в норматив приведут 224,5 километра региональных дорог, реконструкция с расширением трассы ведущей в аэропорт столицы области... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T08:34

2023-09-28T08:34

2023-09-28T08:34

амурская область

амурская область

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 сен – РИА Новости. К 2025 году в Амурской области в норматив приведут 224,5 километра региональных дорог, реконструкция с расширением трассы ведущей в аэропорт столицы области является ключевой задачей, сообщает правительство Приамурья. Губернатор Василий Орлов обсудил с руководителем Росавтодора Романом Новиковым развитие дорожной сети Амурской области. Глава Приамурья поблагодарил Минтранс России и Федеральное дорожное агентство за поддержку инфраструктурных проектов. Один из значимых объектов, по словам Орлова – мост через реку Зею. "По оценкам специалистов, новый мост существенно разгрузит действующую переправу – примерно на 40‒60 %. И жители региона смогут воспользоваться новыми комфортными маршрутами для передвижения. Помимо этого, главная задача на сегодня – провести комплексные работы по расширению трассы, ведущей к аэропорту Игнатьево. Также большое внимание уделяется автомобильной дороге из Благовещенска в Свободный. Здесь есть сложные с точки зрения рельефа участки. Но в целом все работы идут в соответствии с планом", – сказал Орлов. Новый мостовой переход с пропускной способностью до 14 тысяч автомобилей в сутки позволит перераспределить транспортные потоки и уменьшит нагрузку на действующий мост. Кроме того, ещё одна автопереправа - через Амур Благовещенск-Хэйхэ, - снизит транспортные расходы на грузоперевозки по ж/д линиям и федеральной трассе "Амур". Там уже построены развязки. Всего за последние пять лет из федерального бюджета выделено более 29 миллиардов рублей на развитие дорог Приамурья. Новиков отметил, что дорожная сеть субъекта РФ разветвленная и обширная – более 16,5 тысячи километров. По словам главы ведомства, все работы на федеральной сети проводятся строго по намеченному графику. В этом году в эксплуатацию введут свыше 20 км автомобильных дорог и почти 250 погонных метров искусственных сооружений на них. Завершится капитальный ремонт шестикилометрового участка. В 2024 году отремонтируют свыше 34 километров федеральных дорог Амурской области. Проект реконструкции трассы А-360 "Лена" относится к одним из ключевых — с 38 по 58 километры. В будущем году на всей автодороге в границах региона будет асфальтобетонное покрытие. Кроме того, уже завершена реконструкция участка трассы "Амур" с 1471 по 1474 километры, начатая в 2020 году. Также на встрече обсудили реализацию нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в регионе. В этом году планируется привести к нормативу 16 объектов общей протяженностью свыше 60 км. На сегодняшний день укладка дорожного покрытия выполнена на 81%. В эксплуатацию введено 12 объектов.

https://ria.ru/20230927/priamure-1898991263.html

https://ria.ru/20230925/priamure-1898456366.html

амурская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

амурская область, василий орлов (губернатор)