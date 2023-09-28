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Мишустин назвал роль преподавателя в процессе обучения ключевой - РИА Новости, 28.09.2023
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15:42 28.09.2023 (обновлено: 15:45 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/prepodavatel-1899221760.html
Мишустин назвал роль преподавателя в процессе обучения ключевой
Мишустин назвал роль преподавателя в процессе обучения ключевой - РИА Новости, 28.09.2023
Мишустин назвал роль преподавателя в процессе обучения ключевой
Новые технологии в образовании не заменят собой роль преподавателя, она остается ключевой, считает премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T15:42
2023-09-28T15:45
россия
михаил мишустин
министерство финансов рф (минфин россии)
общество
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Новые технологии в образовании не заменят собой роль преподавателя, она остается ключевой, считает премьер-министр России Михаил Мишустин. "Я бы всегда считал необходимым подчеркивать, что при всех технологических новинках и при всех изменениях, скоростных изменениях, возможностях наших новых прикладных решений роль преподавателя ключевая. Это мое личное мнение", - сказал он. Мишустин принимает участие в Московском финансовом форуме. На стенде Минфина ему рассказали о ключевых изменениях в системе подготовки кадров для финансового сектора, представили цифровую образовательную экосистему Финансового университета при правительстве РФ и открытую онлайн академию университета. "Новые технологии, которые позволяют сегодня и с большей скорость усваивать материал и дистанционно позволяют обучаться ребятам, скажем так, которые живут в далеких регионах, в наших новых регионах, все это так. Но никто не отменял фундаментальной науки", - отметил премьер. Он подчеркнул, что "все равно преподаватель играет очень важную роль". "Ну в первую очередь человеческое общение, интерактив позволяет человеку увлечься. И наши наставники, преподаватели, которые увлекли студента и потом в дальнейшем определили его судьбу, поступление в аспирантуру может быть, или подсказали, куда идти на работу, это очень важный элемент", - заметил глава правительства. Мишустин также пообщался со студентами университета. Один из них представил ему стартап симулятор бизнеса с использованием искусственного интеллекта. "Сегодня в мире те страны, которые активно вкладывали и используют возможности систем, связанных с искусственным интеллектом, конечно будут, скажем так, во многих сферах, направлениях, отраслях лидировать. В ближайшее время состоятся достоятся серьезные трансформации", - сказал глава правительства. Мишустин отметил, что искусственный интеллект позволит оптимизировать многие процессы, и финансы - это та сфера, где он используется больше всего.
https://ria.ru/20230921/putin-1897887801.html
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россия, михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии), общество, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Михаил Мишустин, Министерство финансов РФ (Минфин России), Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Мишустин назвал роль преподавателя в процессе обучения ключевой

Мишустин: новые технологии в образовании не заменят роль преподавателя

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Московского финансового форума
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Московского финансового форума - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Московского финансового форума
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Новые технологии в образовании не заменят собой роль преподавателя, она остается ключевой, считает премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Я бы всегда считал необходимым подчеркивать, что при всех технологических новинках и при всех изменениях, скоростных изменениях, возможностях наших новых прикладных решений роль преподавателя ключевая. Это мое личное мнение", - сказал он.
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Мишустин принимает участие в Московском финансовом форуме. На стенде Минфина ему рассказали о ключевых изменениях в системе подготовки кадров для финансового сектора, представили цифровую образовательную экосистему Финансового университета при правительстве РФ и открытую онлайн академию университета.
"Новые технологии, которые позволяют сегодня и с большей скорость усваивать материал и дистанционно позволяют обучаться ребятам, скажем так, которые живут в далеких регионах, в наших новых регионах, все это так. Но никто не отменял фундаментальной науки", - отметил премьер.
Он подчеркнул, что "все равно преподаватель играет очень важную роль".
"Ну в первую очередь человеческое общение, интерактив позволяет человеку увлечься. И наши наставники, преподаватели, которые увлекли студента и потом в дальнейшем определили его судьбу, поступление в аспирантуру может быть, или подсказали, куда идти на работу, это очень важный элемент", - заметил глава правительства.
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Мишустин также пообщался со студентами университета. Один из них представил ему стартап симулятор бизнеса с использованием искусственного интеллекта.
"Сегодня в мире те страны, которые активно вкладывали и используют возможности систем, связанных с искусственным интеллектом, конечно будут, скажем так, во многих сферах, направлениях, отраслях лидировать. В ближайшее время состоятся достоятся серьезные трансформации", - сказал глава правительства.
Мишустин отметил, что искусственный интеллект позволит оптимизировать многие процессы, и финансы - это та сфера, где он используется больше всего.
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РоссияМихаил МишустинМинистерство финансов РФ (Минфин России)ОбществоСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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