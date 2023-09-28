https://ria.ru/20230928/prepodavatel-1899221760.html

Мишустин назвал роль преподавателя в процессе обучения ключевой

Мишустин назвал роль преподавателя в процессе обучения ключевой - РИА Новости, 28.09.2023

Мишустин назвал роль преподавателя в процессе обучения ключевой

Новые технологии в образовании не заменят собой роль преподавателя, она остается ключевой, считает премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T15:42

2023-09-28T15:42

2023-09-28T15:45

россия

михаил мишустин

министерство финансов рф (минфин россии)

общество

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Новые технологии в образовании не заменят собой роль преподавателя, она остается ключевой, считает премьер-министр России Михаил Мишустин. "Я бы всегда считал необходимым подчеркивать, что при всех технологических новинках и при всех изменениях, скоростных изменениях, возможностях наших новых прикладных решений роль преподавателя ключевая. Это мое личное мнение", - сказал он. Мишустин принимает участие в Московском финансовом форуме. На стенде Минфина ему рассказали о ключевых изменениях в системе подготовки кадров для финансового сектора, представили цифровую образовательную экосистему Финансового университета при правительстве РФ и открытую онлайн академию университета. "Новые технологии, которые позволяют сегодня и с большей скорость усваивать материал и дистанционно позволяют обучаться ребятам, скажем так, которые живут в далеких регионах, в наших новых регионах, все это так. Но никто не отменял фундаментальной науки", - отметил премьер. Он подчеркнул, что "все равно преподаватель играет очень важную роль". "Ну в первую очередь человеческое общение, интерактив позволяет человеку увлечься. И наши наставники, преподаватели, которые увлекли студента и потом в дальнейшем определили его судьбу, поступление в аспирантуру может быть, или подсказали, куда идти на работу, это очень важный элемент", - заметил глава правительства. Мишустин также пообщался со студентами университета. Один из них представил ему стартап симулятор бизнеса с использованием искусственного интеллекта. "Сегодня в мире те страны, которые активно вкладывали и используют возможности систем, связанных с искусственным интеллектом, конечно будут, скажем так, во многих сферах, направлениях, отраслях лидировать. В ближайшее время состоятся достоятся серьезные трансформации", - сказал глава правительства. Мишустин отметил, что искусственный интеллект позволит оптимизировать многие процессы, и финансы - это та сфера, где он используется больше всего.

https://ria.ru/20230921/putin-1897887801.html

https://ria.ru/20230901/uchitel-1893703326.html

https://ria.ru/20230928/uchitel-1899169386.html

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россия, михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии), общество, социальный навигатор, сн_образование