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В Москве начали выпуск препарата для лечения рака, у которого нет аналогов - РИА Новости, 28.09.2023
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11:23 28.09.2023 (обновлено: 12:15 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/preparat-1899128815.html
В Москве начали выпуск препарата для лечения рака, у которого нет аналогов
В Москве начали выпуск препарата для лечения рака, у которого нет аналогов - РИА Новости, 28.09.2023
В Москве начали выпуск препарата для лечения рака, у которого нет аналогов
Препарат для лечения онозаболеваний с помощью света начали выпускать в Москве, предприятие планирует выпускать до 40 тысяч флаконов в год, сообщил в своем... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T11:23
2023-09-28T12:15
москва
сергей собянин
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Препарат для лечения онозаболеваний с помощью света начали выпускать в Москве, предприятие планирует выпускать до 40 тысяч флаконов в год, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. "В Москве начали выпускать препарат для лечения онкозаболеваний с помощью света. На ранних стадиях заболевания такой метод лечения может заменить хирургическое вмешательство. Препарат вводят пациенту, он накапливается в опухолевых клетках, затем активируется лазерным или светодиодным излучением. Новообразование практически полностью разрушается", — заявил он. Как отметил мэр, эта разработка столичной компании не имеет зарубежных аналогов. "Предприятие планирует выпускать до 40 тысяч флаконов в год — мы закроем потребности фотодинамической терапии в России", - добавил Собянин.
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москва, сергей собянин, россия, здоровье - общество
Москва, Сергей Собянин, Россия, Здоровье - Общество
В Москве начали выпуск препарата для лечения рака, у которого нет аналогов

Собянин: в Москве начали выпускать препарат для лечения рака с помощью света

© Фото : Пресс-служба Мэра и Правительства МосквыВ Москве начали выпускать препарат для лечения онкозаболеваний с помощью света
В Москве начали выпускать препарат для лечения онкозаболеваний с помощью света - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© Фото : Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Препарат для лечения онозаболеваний с помощью света начали выпускать в Москве, предприятие планирует выпускать до 40 тысяч флаконов в год, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
«
"В Москве начали выпускать препарат для лечения онкозаболеваний с помощью света. На ранних стадиях заболевания такой метод лечения может заменить хирургическое вмешательство. Препарат вводят пациенту, он накапливается в опухолевых клетках, затем активируется лазерным или светодиодным излучением. Новообразование практически полностью разрушается", — заявил он.
© Фото : Пресс-служба Мэра и Правительства МосквыВ Москве начали выпускать препарат для лечения онкозаболеваний с помощью света
В Москве начали выпускать препарат для лечения онкозаболеваний с помощью света - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© Фото : Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
В Москве начали выпускать препарат для лечения онкозаболеваний с помощью света
Как отметил мэр, эта разработка столичной компании не имеет зарубежных аналогов.
«
"Предприятие планирует выпускать до 40 тысяч флаконов в год — мы закроем потребности фотодинамической терапии в России", - добавил Собянин.
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