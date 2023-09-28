В Москве начали выпуск препарата для лечения рака, у которого нет аналогов
Собянин: в Москве начали выпускать препарат для лечения рака с помощью света
© Фото : Пресс-служба Мэра и Правительства МосквыВ Москве начали выпускать препарат для лечения онкозаболеваний с помощью света
© Фото : Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Препарат для лечения онозаболеваний с помощью света начали выпускать в Москве, предприятие планирует выпускать до 40 тысяч флаконов в год, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
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"В Москве начали выпускать препарат для лечения онкозаболеваний с помощью света. На ранних стадиях заболевания такой метод лечения может заменить хирургическое вмешательство. Препарат вводят пациенту, он накапливается в опухолевых клетках, затем активируется лазерным или светодиодным излучением. Новообразование практически полностью разрушается", — заявил он.
© Фото : Пресс-служба Мэра и Правительства МосквыВ Москве начали выпускать препарат для лечения онкозаболеваний с помощью света
© Фото : Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
В Москве начали выпускать препарат для лечения онкозаболеваний с помощью света
Как отметил мэр, эта разработка столичной компании не имеет зарубежных аналогов.
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"Предприятие планирует выпускать до 40 тысяч флаконов в год — мы закроем потребности фотодинамической терапии в России", - добавил Собянин.