https://ria.ru/20230928/preparat-1899128815.html

В Москве начали выпуск препарата для лечения рака, у которого нет аналогов

В Москве начали выпуск препарата для лечения рака, у которого нет аналогов - РИА Новости, 28.09.2023

В Москве начали выпуск препарата для лечения рака, у которого нет аналогов

Препарат для лечения онозаболеваний с помощью света начали выпускать в Москве, предприятие планирует выпускать до 40 тысяч флаконов в год, сообщил в своем... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T11:23

2023-09-28T11:23

2023-09-28T12:15

москва

сергей собянин

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Препарат для лечения онозаболеваний с помощью света начали выпускать в Москве, предприятие планирует выпускать до 40 тысяч флаконов в год, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. "В Москве начали выпускать препарат для лечения онкозаболеваний с помощью света. На ранних стадиях заболевания такой метод лечения может заменить хирургическое вмешательство. Препарат вводят пациенту, он накапливается в опухолевых клетках, затем активируется лазерным или светодиодным излучением. Новообразование практически полностью разрушается", — заявил он. Как отметил мэр, эта разработка столичной компании не имеет зарубежных аналогов. "Предприятие планирует выпускать до 40 тысяч флаконов в год — мы закроем потребности фотодинамической терапии в России", - добавил Собянин.

https://ria.ru/20230920/rak-1897637564.html

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москва, сергей собянин, россия, здоровье - общество