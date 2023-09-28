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В Херсонской области появился новый праздник - РИА Новости, 28.09.2023
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09:26 28.09.2023
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В Херсонской области появился новый праздник
В Херсонской области появился новый праздник - РИА Новости, 28.09.2023
В Херсонской области появился новый праздник
День воссоединения Херсонской области с Россией объявлен в регионе праздничным и нерабочим днем, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Херсонской... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T09:26
2023-09-28T09:26
россия
херсонская область
владимир путин
госдума рф
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. День воссоединения Херсонской области с Россией объявлен в регионе праздничным и нерабочим днем, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко. Ранее Госдума приняла внесенный президентом России Владимиром Путиным закон, который устанавливает новую памятную дату России - 30 сентября - День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Позже закон был одобрен и на заседании Совфеда. "Согласно указу губернатора, 30 сентября объявлен в Херсонской области нерабочим праздничным днем", - сказал Василенко в беседе с агентством. По его словам, в случае, если нерабочий день совпадает с выходным, то он переносится на следующий рабочий после праздничного. "В связи с тем, что в этом году праздничный день выпадает на субботу, дополнительным выходным станет понедельник 2 октября", - подчеркнул Василенко. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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россия, херсонская область , владимир путин, госдума рф, совет федерации рф, общество
Россия, Херсонская область , Владимир Путин, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Общество
В Херсонской области появился новый праздник

День воссоединения с Россией стал праздничным и выходным в Херсонской области

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛюди на митинге-концерте "Мы вместе" в честь вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей
Люди на митинге-концерте Мы вместе в честь вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Люди на митинге-концерте "Мы вместе" в честь вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. День воссоединения Херсонской области с Россией объявлен в регионе праздничным и нерабочим днем, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.
Ранее Госдума приняла внесенный президентом России Владимиром Путиным закон, который устанавливает новую памятную дату России - 30 сентября - День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Позже закон был одобрен и на заседании Совфеда.
«
"Согласно указу губернатора, 30 сентября объявлен в Херсонской области нерабочим праздничным днем", - сказал Василенко в беседе с агентством.
По его словам, в случае, если нерабочий день совпадает с выходным, то он переносится на следующий рабочий после праздничного.
«
"В связи с тем, что в этом году праздничный день выпадает на субботу, дополнительным выходным станет понедельник 2 октября", - подчеркнул Василенко.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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