https://ria.ru/20230928/prazdnik-1899098650.html

В Херсонской области появился новый праздник

В Херсонской области появился новый праздник - РИА Новости, 28.09.2023

В Херсонской области появился новый праздник

День воссоединения Херсонской области с Россией объявлен в регионе праздничным и нерабочим днем, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Херсонской... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T09:26

2023-09-28T09:26

2023-09-28T09:26

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херсонская область

владимир путин

госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. День воссоединения Херсонской области с Россией объявлен в регионе праздничным и нерабочим днем, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко. Ранее Госдума приняла внесенный президентом России Владимиром Путиным закон, который устанавливает новую памятную дату России - 30 сентября - День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Позже закон был одобрен и на заседании Совфеда. "Согласно указу губернатора, 30 сентября объявлен в Херсонской области нерабочим праздничным днем", - сказал Василенко в беседе с агентством. По его словам, в случае, если нерабочий день совпадает с выходным, то он переносится на следующий рабочий после праздничного. "В связи с тем, что в этом году праздничный день выпадает на субботу, дополнительным выходным станет понедельник 2 октября", - подчеркнул Василенко. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20230819/rossiya-1890900644.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, херсонская область , владимир путин, госдума рф, совет федерации рф, общество