https://ria.ru/20230928/peterburg-1899201794.html
Из Петербурга хотят организовать прямые рейсы в Мумбаи и Дели
Из Петербурга хотят организовать прямые рейсы в Мумбаи и Дели - РИА Новости, 28.09.2023
Из Петербурга хотят организовать прямые рейсы в Мумбаи и Дели
Власти Санкт-Петербурга обсудят в Индии возможность запуска прямых авиарейсов в Мумбаи и Дели, заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T17:32
2023-09-28T17:32
2023-09-28T17:32
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 сен – РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга обсудят в Индии возможность запуска прямых авиарейсов в Мумбаи и Дели, заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин. "Действительно, мы с правительственными структурами и авиакомпаниями обсуждаем эту возможность. Если мы запустим эту линию, то туристический рынок вырастет ровно на масштабы перевозных мощностей. Это выгодно, в частности, для Мумбаи, потому что они бы выступили хабом на целую группу штатов, на целый макрорегион Индии", - сказал он в кулуарах прошедшей в Нью-Дели конференции "Возможности бизнеса для предпринимателей из Индии и Санкт-Петербурга в современных условиях". Княгинин отметил, что до коронавируса "потенциал туристов из Индии был примерно 50 тысяч в год". "Мы считаем, что этого недостаточно и потенциал следует развивать", - добавил он. "Каждый раз, когда приходят туристы, за ними приходит бизнес. Но не решив логистическую проблему, мы существенно осложняем контакты представителей разного бизнеса между собой, - добавил вице-губернатор. - Если придут туристы, обслуживать этот поток придут финансовые структуры, если придут финансовые структуры, нужно будет поить, кормить, расселять. Поскольку у туристов из Азии специфические запросы, скорее всего, этим будут заниматься и представители Индии". По его словам, так вырастет целый класс бизнесменов из Индии, они будут проводниками для всех остальных, разбираясь с нашими законами, с рынком труда, с регулированием. На данный момент регулярное авиасообщение между Россией и Индией ограничено рейсами между Москвой и Нью-Дели. С октября этого года планируется также выполнение рейсов из Москвы и Екатеринбурга на индийский курорт - Гоа.
https://ria.ru/20230928/puteshestviya-1899031257.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, индия, санкт-петербург, мумбаи, дели
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Индия, Санкт-Петербург, Мумбаи, Дели
Из Петербурга хотят организовать прямые рейсы в Мумбаи и Дели
Власти Петербурга обсудят в Индии возможность прямых рейсов в Мумбаи и Дели
НЬЮ-ДЕЛИ, 28 сен – РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга обсудят в Индии возможность запуска прямых авиарейсов в Мумбаи и Дели, заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин.
"Действительно, мы с правительственными структурами и авиакомпаниями обсуждаем эту возможность. Если мы запустим эту линию, то туристический рынок вырастет ровно на масштабы перевозных мощностей. Это выгодно, в частности, для Мумбаи, потому что они бы выступили хабом на целую группу штатов, на целый макрорегион Индии", - сказал он в кулуарах прошедшей в Нью-Дели конференции "Возможности бизнеса для предпринимателей из Индии и Санкт-Петербурга в современных условиях".
Княгинин отметил, что до коронавируса "потенциал туристов из Индии был примерно 50 тысяч в год". "Мы считаем, что этого недостаточно и потенциал следует развивать", - добавил он.
"Каждый раз, когда приходят туристы, за ними приходит бизнес. Но не решив логистическую проблему, мы существенно осложняем контакты представителей разного бизнеса между собой, - добавил вице-губернатор. - Если придут туристы, обслуживать этот поток придут финансовые структуры, если придут финансовые структуры, нужно будет поить, кормить, расселять. Поскольку у туристов из Азии специфические запросы, скорее всего, этим будут заниматься и представители Индии".
По его словам, так вырастет целый класс бизнесменов из Индии, они будут проводниками для всех остальных, разбираясь с нашими законами, с рынком труда, с регулированием.
На данный момент регулярное авиасообщение между Россией и Индией ограничено рейсами между Москвой и Нью-Дели. С октября этого года планируется также выполнение рейсов из Москвы и Екатеринбурга на индийский курорт - Гоа.
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