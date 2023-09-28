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В Дагестане задержали всех участников перестрелки с двумя убитыми - РИА Новости, 28.09.2023
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10:56 28.09.2023 (обновлено: 11:04 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/perestrelka-1899119336.html
В Дагестане задержали всех участников перестрелки с двумя убитыми
В Дагестане задержали всех участников перестрелки с двумя убитыми - РИА Новости, 28.09.2023
В Дагестане задержали всех участников перестрелки с двумя убитыми
Сотрудники полиции задержали всех участников перестрелки в дагестанском селе Леваши, в результате которого погибли двое, и передали их в Следственный комитет,... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T10:56
2023-09-28T11:04
происшествия
россия
республика дагестан
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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МАХАЧКАЛА, 28 сен - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали всех участников перестрелки в дагестанском селе Леваши, в результате которого погибли двое, и передали их в Следственный комитет, сообщается в Telegram-канале МВД республики.В среду в селе Леваши произошла перестрелка, в результате которой убиты два человека, в том числе правоохранитель – начальник тыла Левашинского отдела полиции. Еще три человека госпитализированы с огнестрельными ранениями. Следователи возбудили уголовное дело, в течение нескольких часов были задержаны трое участников инцидента."Все разыскиваемые ранее лица, причастные к перестрелке, произошедшей накануне вечером в селении Леваши, в том числе и основной подозреваемый – 35-летний житель этого села, – установлены, доставлены и переданы в следственное управление СК России по РД для проведения дальнейших следственных действий", – говорится в публикации.По данным МВД, конфликт изначально произошел между двумя молодыми людьми, затем были привлечены родственники с обеих сторон – более 25 человек. Они направились для разбирательства на пустырь рядом с местным аэродромом, где словесная перепалка переросла в драку. Один из ее участников начал стрелять из пистолета по людям, в ответ на это другой мужчина достал автомат и открыл по толпе стрельбу. Сотрудник полиции, который приехал урегулировать конфликт, погиб от выстрела в голову.
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происшествия, россия, республика дагестан, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Республика Дагестан, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане задержали всех участников перестрелки с двумя убитыми

Полиция Дагестана задержала всех участников перестрелки с двумя убитыми

© Flickr / Allie VerbovetskayaПолицейские машины в Махачкале, Дагестан
Полицейские машины в Махачкале, Дагестан - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© Flickr / Allie Verbovetskaya
Полицейские машины в Махачкале, Дагестан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 28 сен - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали всех участников перестрелки в дагестанском селе Леваши, в результате которого погибли двое, и передали их в Следственный комитет, сообщается в Telegram-канале МВД республики.
В среду в селе Леваши произошла перестрелка, в результате которой убиты два человека, в том числе правоохранитель – начальник тыла Левашинского отдела полиции. Еще три человека госпитализированы с огнестрельными ранениями. Следователи возбудили уголовное дело, в течение нескольких часов были задержаны трое участников инцидента.
"Все разыскиваемые ранее лица, причастные к перестрелке, произошедшей накануне вечером в селении Леваши, в том числе и основной подозреваемый – 35-летний житель этого села, – установлены, доставлены и переданы в следственное управление СК России по РД для проведения дальнейших следственных действий", – говорится в публикации.
По данным МВД, конфликт изначально произошел между двумя молодыми людьми, затем были привлечены родственники с обеих сторон – более 25 человек. Они направились для разбирательства на пустырь рядом с местным аэродромом, где словесная перепалка переросла в драку. Один из ее участников начал стрелять из пистолета по людям, в ответ на это другой мужчина достал автомат и открыл по толпе стрельбу. Сотрудник полиции, который приехал урегулировать конфликт, погиб от выстрела в голову.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
В Иркутске мужчины устроили перестрелку и драку с ножом на почве ревности
18 сентября, 18:52
 
ПроисшествияРоссияРеспублика ДагестанМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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