https://ria.ru/20230928/perestrelka-1899119336.html
В Дагестане задержали всех участников перестрелки с двумя убитыми
В Дагестане задержали всех участников перестрелки с двумя убитыми - РИА Новости, 28.09.2023
В Дагестане задержали всех участников перестрелки с двумя убитыми
Сотрудники полиции задержали всех участников перестрелки в дагестанском селе Леваши, в результате которого погибли двое, и передали их в Следственный комитет,... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T10:56
2023-09-28T10:56
2023-09-28T11:04
происшествия
россия
республика дагестан
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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МАХАЧКАЛА, 28 сен - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали всех участников перестрелки в дагестанском селе Леваши, в результате которого погибли двое, и передали их в Следственный комитет, сообщается в Telegram-канале МВД республики.В среду в селе Леваши произошла перестрелка, в результате которой убиты два человека, в том числе правоохранитель – начальник тыла Левашинского отдела полиции. Еще три человека госпитализированы с огнестрельными ранениями. Следователи возбудили уголовное дело, в течение нескольких часов были задержаны трое участников инцидента."Все разыскиваемые ранее лица, причастные к перестрелке, произошедшей накануне вечером в селении Леваши, в том числе и основной подозреваемый – 35-летний житель этого села, – установлены, доставлены и переданы в следственное управление СК России по РД для проведения дальнейших следственных действий", – говорится в публикации.По данным МВД, конфликт изначально произошел между двумя молодыми людьми, затем были привлечены родственники с обеих сторон – более 25 человек. Они направились для разбирательства на пустырь рядом с местным аэродромом, где словесная перепалка переросла в драку. Один из ее участников начал стрелять из пистолета по людям, в ответ на это другой мужчина достал автомат и открыл по толпе стрельбу. Сотрудник полиции, который приехал урегулировать конфликт, погиб от выстрела в голову.
https://ria.ru/20230918/delo-1897063348.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, республика дагестан, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Республика Дагестан, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане задержали всех участников перестрелки с двумя убитыми
Полиция Дагестана задержала всех участников перестрелки с двумя убитыми
МАХАЧКАЛА, 28 сен - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали всех участников перестрелки в дагестанском селе Леваши, в результате которого погибли двое, и передали их в Следственный комитет, сообщается в Telegram-канале МВД республики.
В среду в селе Леваши произошла перестрелка, в результате которой убиты два человека, в том числе правоохранитель – начальник тыла Левашинского отдела полиции. Еще три человека госпитализированы с огнестрельными ранениями. Следователи возбудили уголовное дело, в течение нескольких часов были задержаны трое участников инцидента.
"Все разыскиваемые ранее лица, причастные к перестрелке, произошедшей накануне вечером в селении Леваши, в том числе и основной подозреваемый – 35-летний житель этого села, – установлены, доставлены и переданы в следственное управление СК России
по РД для проведения дальнейших следственных действий", – говорится в публикации.
По данным МВД, конфликт изначально произошел между двумя молодыми людьми, затем были привлечены родственники с обеих сторон – более 25 человек. Они направились для разбирательства на пустырь рядом с местным аэродромом, где словесная перепалка переросла в драку. Один из ее участников начал стрелять из пистолета по людям, в ответ на это другой мужчина достал автомат и открыл по толпе стрельбу. Сотрудник полиции, который приехал урегулировать конфликт, погиб от выстрела в голову.
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