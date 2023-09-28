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Эксперт заявил об обстрелах Лисичанска из гаубиц ВСУ - РИА Новости, 28.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:32 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/obstrely-1899089430.html
Эксперт заявил об обстрелах Лисичанска из гаубиц ВСУ
Эксперт заявил об обстрелах Лисичанска из гаубиц ВСУ - РИА Новости, 28.09.2023
Эксперт заявил об обстрелах Лисичанска из гаубиц ВСУ
С помощью аэроразведки в районе Белогоровки выявлена украинская батарея гаубиц Д-20 из которых ВСУ ведут хаотичный огонь по Лисичанску и окрестностям, сообщил... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T07:32
2023-09-28T07:32
специальная военная операция на украине
лисичанск
луганская народная республика
россия
андрей марочко
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 28 сен - РИА Новости. С помощью аэроразведки в районе Белогоровки выявлена украинская батарея гаубиц Д-20 из которых ВСУ ведут хаотичный огонь по Лисичанску и окрестностям, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе аэророразведки района населенного пункта Белогоровка выявлена кочующая батарея гаубиц Д-20. По характеру действий, вероятнее всего, противнику поставлена задача вести хаотичный огонь по Лисичанску и его окрестностям", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что орудия имеют явные признаки изношенности, прицельный огонь из них вести не представляется возможным. Во вторник МО РФ сообщало, что российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 57 украинских беспилотников, пять снарядов РСЗО HIMARS, авиабомбу JDAM. По его данным, беспилотники уничтожены в том числе в районе Лисичанска.
https://ria.ru/20230928/obstrely-1899074879.html
лисичанск
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лисичанск, луганская народная республика, россия, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Россия, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Эксперт заявил об обстрелах Лисичанска из гаубиц ВСУ

Марочко: Киев хаотично бьет по Лисичанску и его окрестностям из гаубиц

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 28 сен - РИА Новости. С помощью аэроразведки в районе Белогоровки выявлена украинская батарея гаубиц Д-20 из которых ВСУ ведут хаотичный огонь по Лисичанску и окрестностям, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"В ходе аэророразведки района населенного пункта Белогоровка выявлена кочующая батарея гаубиц Д-20. По характеру действий, вероятнее всего, противнику поставлена задача вести хаотичный огонь по Лисичанску и его окрестностям", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Эксперт отметил, что орудия имеют явные признаки изношенности, прицельный огонь из них вести не представляется возможным.
Во вторник МО РФ сообщало, что российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 57 украинских беспилотников, пять снарядов РСЗО HIMARS, авиабомбу JDAM. По его данным, беспилотники уничтожены в том числе в районе Лисичанска.
Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
ВСУ 32 раза обстреляли территорию ДНР
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Специальная военная операция на УкраинеЛисичанскЛуганская Народная РеспубликаРоссияАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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