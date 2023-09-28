https://ria.ru/20230928/nkr-1899116844.html
Ликвидация непризнанной НКР не вызвала новых протестов в Ереване
Ликвидация непризнанной НКР не вызвала новых протестов в Ереване - РИА Новости, 28.09.2023
Ликвидация непризнанной НКР не вызвала новых протестов в Ереване
Новости о ликвидации непризнанного Нагорного Карабаха не вызвали у жителей Еревана немедленной реакции, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T10:48
2023-09-28T10:48
2023-09-28T10:48
в мире
нагорный карабах
ситуация в нагорном карабахе
ситуация в зоне карабахского конфликта
ереван
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1897967224_0:137:1250:840_1920x0_80_0_0_7634c54a0b46e0a46b3702c6c87c71ec.jpg
ЕРЕВАН, 28 сен - РИА Новости. Новости о ликвидации непризнанного Нагорного Карабаха не вызвали у жителей Еревана немедленной реакции, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в четверг так называемый лидер непризнанного Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования непризнанной республики с 1 января 2024 года. На площади Республики в центре армянской столицы, где обычно проходят протестные акции, а также в ее окрестностях, тихо и спокойно, в основном по ним гуляют туристы, спешат по своим делам горожане. У здания кабинета министров, перед которым последние несколько дней часто проходили протестные акции, усилены наряды полиции. За спинами полицейских стоят бойцы спецназа в черных беретах.
https://ria.ru/20230927/arest-1898940124.html
нагорный карабах
ереван
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1897967224_0:20:1250:958_1920x0_80_0_0_ae74f5f6dcb2769271e65ccd074261a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нагорный карабах, ситуация в нагорном карабахе, ситуация в зоне карабахского конфликта, ереван
В мире, Нагорный Карабах, Ситуация в Нагорном Карабахе, Ситуация в зоне карабахского конфликта, Ереван
Ликвидация непризнанной НКР не вызвала новых протестов в Ереване
Новость о ликвидации непризнанной НКР не вызвала новых протестов жителей Еревана