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Ликвидация непризнанной НКР не вызвала новых протестов в Ереване - РИА Новости, 28.09.2023
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10:48 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/nkr-1899116844.html
Ликвидация непризнанной НКР не вызвала новых протестов в Ереване
Ликвидация непризнанной НКР не вызвала новых протестов в Ереване - РИА Новости, 28.09.2023
Ликвидация непризнанной НКР не вызвала новых протестов в Ереване
Новости о ликвидации непризнанного Нагорного Карабаха не вызвали у жителей Еревана немедленной реакции, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T10:48
2023-09-28T10:48
в мире
нагорный карабах
ситуация в нагорном карабахе
ситуация в зоне карабахского конфликта
ереван
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ЕРЕВАН, 28 сен - РИА Новости. Новости о ликвидации непризнанного Нагорного Карабаха не вызвали у жителей Еревана немедленной реакции, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в четверг так называемый лидер непризнанного Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования непризнанной республики с 1 января 2024 года. На площади Республики в центре армянской столицы, где обычно проходят протестные акции, а также в ее окрестностях, тихо и спокойно, в основном по ним гуляют туристы, спешат по своим делам горожане. У здания кабинета министров, перед которым последние несколько дней часто проходили протестные акции, усилены наряды полиции. За спинами полицейских стоят бойцы спецназа в черных беретах.
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в мире, нагорный карабах, ситуация в нагорном карабахе, ситуация в зоне карабахского конфликта, ереван
В мире, Нагорный Карабах, Ситуация в Нагорном Карабахе, Ситуация в зоне карабахского конфликта, Ереван
Ликвидация непризнанной НКР не вызвала новых протестов в Ереване

Новость о ликвидации непризнанной НКР не вызвала новых протестов жителей Еревана

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции и участник протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване
Сотрудники полиции и участник протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники полиции и участник протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 28 сен - РИА Новости. Новости о ликвидации непризнанного Нагорного Карабаха не вызвали у жителей Еревана немедленной реакции, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в четверг так называемый лидер непризнанного Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования непризнанной республики с 1 января 2024 года.
На площади Республики в центре армянской столицы, где обычно проходят протестные акции, а также в ее окрестностях, тихо и спокойно, в основном по ним гуляют туристы, спешат по своим делам горожане. У здания кабинета министров, перед которым последние несколько дней часто проходили протестные акции, усилены наряды полиции. За спинами полицейских стоят бойцы спецназа в черных беретах.
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В миреНагорный КарабахСитуация в Нагорном КарабахеСитуация в зоне карабахского конфликтаЕреван
 
 
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