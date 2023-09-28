https://ria.ru/20230928/nkr-1899116844.html

Ликвидация непризнанной НКР не вызвала новых протестов в Ереване

Ликвидация непризнанной НКР не вызвала новых протестов в Ереване - РИА Новости, 28.09.2023

Ликвидация непризнанной НКР не вызвала новых протестов в Ереване

Новости о ликвидации непризнанного Нагорного Карабаха не вызвали у жителей Еревана немедленной реакции, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T10:48

2023-09-28T10:48

2023-09-28T10:48

в мире

нагорный карабах

ситуация в нагорном карабахе

ситуация в зоне карабахского конфликта

ереван

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1897967224_0:137:1250:840_1920x0_80_0_0_7634c54a0b46e0a46b3702c6c87c71ec.jpg

ЕРЕВАН, 28 сен - РИА Новости. Новости о ликвидации непризнанного Нагорного Карабаха не вызвали у жителей Еревана немедленной реакции, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в четверг так называемый лидер непризнанного Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования непризнанной республики с 1 января 2024 года. На площади Республики в центре армянской столицы, где обычно проходят протестные акции, а также в ее окрестностях, тихо и спокойно, в основном по ним гуляют туристы, спешат по своим делам горожане. У здания кабинета министров, перед которым последние несколько дней часто проходили протестные акции, усилены наряды полиции. За спинами полицейских стоят бойцы спецназа в черных беретах.

https://ria.ru/20230927/arest-1898940124.html

нагорный карабах

ереван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нагорный карабах, ситуация в нагорном карабахе, ситуация в зоне карабахского конфликта, ереван