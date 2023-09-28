https://ria.ru/20230928/nauka-1899212445.html

Фальков отметил вклад Курчатовского института в популяризацию науки

Фальков отметил вклад Курчатовского института в популяризацию науки - РИА Новости, 28.09.2023

Фальков отметил вклад Курчатовского института в популяризацию науки

Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" проводит большую работу по популяризации науки, это очень важно с точки зрения привлечения... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T15:15

2023-09-28T15:15

2023-09-28T15:15

наука

валерий фальков

курчатовский институт

российская академия наук

игорь курчатов

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" проводит большую работу по популяризации науки, это очень важно с точки зрения привлечения талантливой молодежи в сектор исследований и разработок, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Современный Курчатовский институт не только выполняет передовые исследования в области физики и других наук, отметил Фальков в четверг в Москве на открытии выставки, посвященной выдающимся ученым академикам Игорю Курчатову и Анатолию Александрову. "Но что не менее важно – в Десятилетие науки и технологий, объявленное президентом России, это большая, последовательная, системная работа Курчатовского института по популяризации науки и технологий. И эта выставка – лучшее тому подтверждение", - сказал министр. "Мы должны не только заботиться о том, чтобы у нас были результаты мирового уровня и востребованные технологии, но и решать задачу привлечения молодежи – школьников, студентов, аспирантов - в сферу исследований и разработок. И такое количество мероприятий, которые проводит Курчатовский институт, заслуживает уважения", - добавил он. По словам главы Российской академии наук Геннадия Красникова, Курчатовский институт и лично его президент Михаил Ковальчук делают очень много для сохранения памяти о Курчатове и Александрове. Открытие нынешней выставки символично, потому что она стала данью уважения к науке и дает нынешним российским ученым возможность увидеть, как их выдающиеся предшественники отвечали на вызовы своего времени. "Мы должны достойно ответить на вызовы и сейчас, и выставка будет способствовать этому", - добавил Красников. Выставка, организованная под эгидой Курчатовского института, проходит в Государственном центральном музее современной истории России. В экспозиции представлены фотографии, документы и предметы, а также мультимедийные материалы, освещающие основные вехи советского атомного проекта и разные периоды работы Игоря Курчатова и Анатолия Александрова.

https://ria.ru/20230928/atom-1899077755.html

https://ria.ru/20230928/nauka-1899211248.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

наука, валерий фальков, курчатовский институт, российская академия наук, игорь курчатов