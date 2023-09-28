https://ria.ru/20230928/nauka-1899024269.html

В России усовершенствовали важнейший элемент радиотехники

В России усовершенствовали важнейший элемент радиотехники - РИА Новости, 28.09.2023

В России усовершенствовали важнейший элемент радиотехники

Ученые ОмГТУ предложили изменения конструкции генератора для радиосвязи. По словам авторов, предложенные трансформации позволят повысить срок службы и период... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T03:00

2023-09-28T03:00

2023-09-28T09:25

наука

наука

университетская наука

россия

навигатор абитуриента

омский государственный технический университет (омгту)

омск

техника

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Ученые ОмГТУ предложили изменения конструкции генератора для радиосвязи. По словам авторов, предложенные трансформации позволят повысить срок службы и период безошибочной работы проектируемых устройств в четыре раза. Результаты представлены в "Омском научном вестнике".На стабильность частоты радиосигналов, по словам специалистов, влияют температура, вибрации и множество других факторов среды. Вносимые ими искажения могут сделать невозможной связь между приемником и передатчиком. Особенно актуальна эта проблема для навигационных и радиолокационных систем.Для корректной работы любой современной радиотехники необходимы генераторы опорных частот, создающие сигнал-носитель, слабо подверженный дестабилизирующим факторам. Целенаправленно внося контролируемые изменения в параметры сигнала-носителя, передатчик тем самым кодирует нужную информацию, объяснили ученые.Подобные генераторы, как отметили специалисты, во всем мире производятся небольшим числом научно-технических центров, а отечественные работы в этой сфере в начале 1990-х годов оказались фактически замороженными на долгое время.Исследователи Омского государственного технического университета (ОмГТУ) предложили способ усовершенствования лучшего российского генератора опорных частот, созданного в Омском НИИ приборостроения, за счет применения новых материалов и новой конструкции."Проектирование источника опорных частот — сложная задача, требующая совместить в одном устройстве ряд трудносовмещаемых параметров и сбалансировать их для различных применений. Благодаря анализу на трехмерных моделях была показана возможность одновременного достижения высокой долговременной стабильности частоты и малого времени установления частоты сигнала", — рассказал доцент кафедры радиотехнических устройств и систем диагностики ОмГТУ Игорь Хоменко.Как подчеркнул исследователь, при внедрении предлагаемых изменений в конструкцию срок службы и период безошибочной работы усовершенствованного генератора может возрасти в четыре раза.Также авторы разработки смогли уменьшить долговременную нестабильность частоты почти в четыре раза и сохранить время выхода генератора на рабочую частоту на уровне 10–15 секунд, что крайне важно для применения в различных ситуациях.Крайне важно, чтобы будущий генератор легко мог быть интегрирован в большую часть уже существующей на рынке техники, сообщили в вузе."Работая с промышленностью, мы поняли, что устройства, не имеющие аналогов, сложно встраиваются в налаженное производство. Наши предложения не приводят к изменению внешних габаритных размеров и посадочного места по сравнению с выпускаемыми генераторами. Будущая разработка сможет выполнять роль типовой элементной базы для самой обычной бытовой техники, но с улучшенными характеристиками", — отметил Хоменко.В дальнейшем научный коллектив намерен усложнить алгоритмы функционирования генераторов опорных частот, работая над созданием миниатюрного термостатированного генератора с компьютерным управлением.ОмГТУ — участник программы государственной поддержки российских университетов "Приоритет-2030". Исследование выполнено в рамках стратегического проекта "Сверхширокополосная СВЧ-микроэлектроника".

https://ria.ru/20230831/nauka-1893155963.html

https://ria.ru/20230717/nauka-1883954514.html

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наука, университетская наука, россия, навигатор абитуриента, омский государственный технический университет (омгту), омск, техника