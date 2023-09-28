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В России усовершенствовали важнейший элемент радиотехники - РИА Новости, 28.09.2023
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Наука
 
03:00 28.09.2023 (обновлено: 09:25 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/nauka-1899024269.html
В России усовершенствовали важнейший элемент радиотехники
В России усовершенствовали важнейший элемент радиотехники - РИА Новости, 28.09.2023
В России усовершенствовали важнейший элемент радиотехники
Ученые ОмГТУ предложили изменения конструкции генератора для радиосвязи. По словам авторов, предложенные трансформации позволят повысить срок службы и период... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T03:00
2023-09-28T09:25
наука
наука
университетская наука
россия
навигатор абитуриента
омский государственный технический университет (омгту)
омск
техника
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Ученые ОмГТУ предложили изменения конструкции генератора для радиосвязи. По словам авторов, предложенные трансформации позволят повысить срок службы и период безошибочной работы проектируемых устройств в четыре раза. Результаты представлены в "Омском научном вестнике".На стабильность частоты радиосигналов, по словам специалистов, влияют температура, вибрации и множество других факторов среды. Вносимые ими искажения могут сделать невозможной связь между приемником и передатчиком. Особенно актуальна эта проблема для навигационных и радиолокационных систем.Для корректной работы любой современной радиотехники необходимы генераторы опорных частот, создающие сигнал-носитель, слабо подверженный дестабилизирующим факторам. Целенаправленно внося контролируемые изменения в параметры сигнала-носителя, передатчик тем самым кодирует нужную информацию, объяснили ученые.Подобные генераторы, как отметили специалисты, во всем мире производятся небольшим числом научно-технических центров, а отечественные работы в этой сфере в начале 1990-х годов оказались фактически замороженными на долгое время.Исследователи Омского государственного технического университета (ОмГТУ) предложили способ усовершенствования лучшего российского генератора опорных частот, созданного в Омском НИИ приборостроения, за счет применения новых материалов и новой конструкции.&quot;Проектирование источника опорных частот — сложная задача, требующая совместить в одном устройстве ряд трудносовмещаемых параметров и сбалансировать их для различных применений. Благодаря анализу на трехмерных моделях была показана возможность одновременного достижения высокой долговременной стабильности частоты и малого времени установления частоты сигнала&quot;, — рассказал доцент кафедры радиотехнических устройств и систем диагностики ОмГТУ Игорь Хоменко.Как подчеркнул исследователь, при внедрении предлагаемых изменений в конструкцию срок службы и период безошибочной работы усовершенствованного генератора может возрасти в четыре раза.Также авторы разработки смогли уменьшить долговременную нестабильность частоты почти в четыре раза и сохранить время выхода генератора на рабочую частоту на уровне 10–15 секунд, что крайне важно для применения в различных ситуациях.Крайне важно, чтобы будущий генератор легко мог быть интегрирован в большую часть уже существующей на рынке техники, сообщили в вузе."Работая с промышленностью, мы поняли, что устройства, не имеющие аналогов, сложно встраиваются в налаженное производство. Наши предложения не приводят к изменению внешних габаритных размеров и посадочного места по сравнению с выпускаемыми генераторами. Будущая разработка сможет выполнять роль типовой элементной базы для самой обычной бытовой техники, но с улучшенными характеристиками", — отметил Хоменко.В дальнейшем научный коллектив намерен усложнить алгоритмы функционирования генераторов опорных частот, работая над созданием миниатюрного термостатированного генератора с компьютерным управлением.ОмГТУ — участник программы государственной поддержки российских университетов "Приоритет-2030". Исследование выполнено в рамках стратегического проекта "Сверхширокополосная СВЧ-микроэлектроника".
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наука, университетская наука, россия, навигатор абитуриента, омский государственный технический университет (омгту), омск, техника
Наука, Наука, Университетская наука, Россия, Навигатор абитуриента, Омский государственный технический университет (ОмГТУ), Омск, Техника

В России усовершенствовали важнейший элемент радиотехники

© Фото : пресс-служба Омского государственного технического университетаИзмерение спектральной плотности мощности шумов опорного генератора на различных остройках от частоты несущего колебания
Измерение спектральной плотности мощности шумов опорного генератора на различных остройках от частоты несущего колебания - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© Фото : пресс-служба Омского государственного технического университета
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Ученые ОмГТУ предложили изменения конструкции генератора для радиосвязи. По словам авторов, предложенные трансформации позволят повысить срок службы и период безошибочной работы проектируемых устройств в четыре раза. Результаты представлены в "Омском научном вестнике".
На стабильность частоты радиосигналов, по словам специалистов, влияют температура, вибрации и множество других факторов среды. Вносимые ими искажения могут сделать невозможной связь между приемником и передатчиком. Особенно актуальна эта проблема для навигационных и радиолокационных систем.
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Для корректной работы любой современной радиотехники необходимы генераторы опорных частот, создающие сигнал-носитель, слабо подверженный дестабилизирующим факторам. Целенаправленно внося контролируемые изменения в параметры сигнала-носителя, передатчик тем самым кодирует нужную информацию, объяснили ученые.
Подобные генераторы, как отметили специалисты, во всем мире производятся небольшим числом научно-технических центров, а отечественные работы в этой сфере в начале 1990-х годов оказались фактически замороженными на долгое время.
Исследователи Омского государственного технического университета (ОмГТУ) предложили способ усовершенствования лучшего российского генератора опорных частот, созданного в Омском НИИ приборостроения, за счет применения новых материалов и новой конструкции.
«

"Проектирование источника опорных частот — сложная задача, требующая совместить в одном устройстве ряд трудносовмещаемых параметров и сбалансировать их для различных применений. Благодаря анализу на трехмерных моделях была показана возможность одновременного достижения высокой долговременной стабильности частоты и малого времени установления частоты сигнала", — рассказал доцент кафедры радиотехнических устройств и систем диагностики ОмГТУ Игорь Хоменко.

Как подчеркнул исследователь, при внедрении предлагаемых изменений в конструкцию срок службы и период безошибочной работы усовершенствованного генератора может возрасти в четыре раза.
© Фото : пресс-служба Омского государственного технического университетаИзмерение спектральной плотности мощности шумов в сигнале опорного генератора
Измерение спектральной плотности мощности шумов в сигнале опорного генератора
Измерение спектральной плотности мощности шумов в сигнале опорного генератора
© Фото : пресс-служба Омского государственного технического университета
1 из 2
© Фото : пресс-служба Омского государственного технического университетаИсследование характеристик кварцевых пластинок с помощью оснастки, подключенной к анализатор
Исследование характеристик кварцевых пластинок с помощью оснастки, подключенной к анализатор
Исследование характеристик кварцевых пластинок с помощью оснастки, подключенной к анализатор
© Фото : пресс-служба Омского государственного технического университета
2 из 2
Измерение спектральной плотности мощности шумов в сигнале опорного генератора
© Фото : пресс-служба Омского государственного технического университета
1 из 2
Исследование характеристик кварцевых пластинок с помощью оснастки, подключенной к анализатор
© Фото : пресс-служба Омского государственного технического университета
2 из 2
Также авторы разработки смогли уменьшить долговременную нестабильность частоты почти в четыре раза и сохранить время выхода генератора на рабочую частоту на уровне 10–15 секунд, что крайне важно для применения в различных ситуациях.
Крайне важно, чтобы будущий генератор легко мог быть интегрирован в большую часть уже существующей на рынке техники, сообщили в вузе.
"Работая с промышленностью, мы поняли, что устройства, не имеющие аналогов, сложно встраиваются в налаженное производство. Наши предложения не приводят к изменению внешних габаритных размеров и посадочного места по сравнению с выпускаемыми генераторами. Будущая разработка сможет выполнять роль типовой элементной базы для самой обычной бытовой техники, но с улучшенными характеристиками", — отметил Хоменко.
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В дальнейшем научный коллектив намерен усложнить алгоритмы функционирования генераторов опорных частот, работая над созданием миниатюрного термостатированного генератора с компьютерным управлением.
ОмГТУ — участник программы государственной поддержки российских университетов "Приоритет-2030". Исследование выполнено в рамках стратегического проекта "Сверхширокополосная СВЧ-микроэлектроника".
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаРоссияНавигатор абитуриентаОмский государственный технический университет (ОмГТУ)ОмскТехника
 
 
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