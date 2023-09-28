https://ria.ru/20230928/nalog-1899093840.html

В Приамурье освободят от транспортного налога работников ОПК

В Приамурье освободят от транспортного налога работников ОПК - РИА Новости, 28.09.2023

В Приамурье освободят от транспортного налога работников ОПК

Работников оборонно-промышленного комплекса Приамурья со стажем больше года освободят от транспортного налога на один автомобиль, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T09:02

2023-09-28T09:02

2023-09-28T09:02

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 сен – РИА Новости. Работников оборонно-промышленного комплекса Приамурья со стажем больше года освободят от транспортного налога на один автомобиль, сообщает пресс-служба законодательного собрания Амурской области. Соответствующие изменения в закон о транспортном налоге на территории Амурской области приняли в первом чтении в четверг парламентарии региона. "Работников организаций оборонно-промышленного комплекса со стажем более одного года освободят от транспортного налога за налоговый период 2023 год. Льгота будет распространяться на один автомобиль без ограничения по мощности двигателя", - говорится в сообщении. "Принятие данного изменения позволит поддержать действующих сотрудников и привлечь новых на предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые выпускают продукцию для нужд специальной военной операции", — подчеркнул председатель заксобрания Амурской области Константин Дьяконов. Кроме того, данный законопроект пролонгирует на 2024 год освобождение от уплаты транспортного налога участников специальной военной операции из Амурской области.

https://ria.ru/20230928/rossiya-1899091047.html

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экономика, амурская область, россия, общество, налоги