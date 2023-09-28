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В Приамурье освободят от транспортного налога работников ОПК
В Приамурье освободят от транспортного налога работников ОПК - РИА Новости, 28.09.2023
В Приамурье освободят от транспортного налога работников ОПК
Работников оборонно-промышленного комплекса Приамурья со стажем больше года освободят от транспортного налога на один автомобиль, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T09:02
2023-09-28T09:02
2023-09-28T09:02
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 сен – РИА Новости. Работников оборонно-промышленного комплекса Приамурья со стажем больше года освободят от транспортного налога на один автомобиль, сообщает пресс-служба законодательного собрания Амурской области. Соответствующие изменения в закон о транспортном налоге на территории Амурской области приняли в первом чтении в четверг парламентарии региона. "Работников организаций оборонно-промышленного комплекса со стажем более одного года освободят от транспортного налога за налоговый период 2023 год. Льгота будет распространяться на один автомобиль без ограничения по мощности двигателя", - говорится в сообщении. "Принятие данного изменения позволит поддержать действующих сотрудников и привлечь новых на предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые выпускают продукцию для нужд специальной военной операции", — подчеркнул председатель заксобрания Амурской области Константин Дьяконов. Кроме того, данный законопроект пролонгирует на 2024 год освобождение от уплаты транспортного налога участников специальной военной операции из Амурской области.
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экономика, амурская область, россия, общество, налоги
Экономика, Амурская область, Россия, Общество, Налоги
В Приамурье освободят от транспортного налога работников ОПК
В Приамурье освободят от транспортного налога работников ОПК со стажем от года
БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 сен – РИА Новости.
Работников оборонно-промышленного комплекса Приамурья со стажем больше года освободят от транспортного налога на один автомобиль, сообщает пресс-служба законодательного собрания
Амурской области.
Соответствующие изменения в закон о транспортном налоге на территории Амурской области приняли в первом чтении в четверг парламентарии региона.
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"Работников организаций оборонно-промышленного комплекса со стажем более одного года освободят от транспортного налога за налоговый период 2023 год. Льгота будет распространяться на один автомобиль без ограничения по мощности двигателя", - говорится в сообщении.
"Принятие данного изменения позволит поддержать действующих сотрудников и привлечь новых на предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые выпускают продукцию для нужд специальной военной операции", — подчеркнул председатель заксобрания Амурской области Константин Дьяконов.
Кроме того, данный законопроект пролонгирует на 2024 год освобождение от уплаты транспортного налога участников специальной военной операции из Амурской области.
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