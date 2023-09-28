https://ria.ru/20230928/mnogopolyarnost-1899134441.html
Лукашенко назвал движение мира к многополярности необратимым процессом
Лукашенко назвал движение мира к многополярности необратимым процессом - РИА Новости, 28.09.2023
Лукашенко назвал движение мира к многополярности необратимым процессом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что наблюдаемое в настоящее время движение мира к многополярности является необратимым процессом. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T11:41
2023-09-28T11:41
2023-09-28T12:16
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 28 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что наблюдаемое в настоящее время движение мира к многополярности является необратимым процессом. "Сегодня весь мир находится на сложном пути формирования новой структуры международных отношений, которая неуклонно движется к многополярности. Этот процесс необратим", - заявил Лукашенко в четверг в Минске, принимая верительные грамоты послов 11 зарубежных государств. Верительные грамоты главе белорусского государства вручили послы Анголы, Венгрии, Египта, Зимбабве, Иордании, Казахстана, Камбоджи, Колумбии, Уганды, Филиппин, Экваториальной Гвинеи. Слова президента приводит пресс-служба. Лукашенко подчеркнул, что на планете выстраивается новый, более справедливый и разумный порядок взаимодействия всех, а не избранных государств, на принципах уважения и партнерства. "В Беларуси, которая пережила немало потрясений и неоднократно становилась театром военных действий, хорошо усвоили уроки истории. Наша главная задача — не допустить новой мировой войны", - сказал глава белорусского государства. Он также отметил, что республика всегда проводила ответственную внешнюю политику, но не всем западным странам это нравится."Никогда в истории мы не распространяли свою юрисдикцию за рамки национальных границ. Мы проводим открытую и миролюбивую политику. Но не всем западным демократиям это нравится. И тогда в ход идут аргументы бессилия – санкции", - сказал Лукашенко.Он подчеркнул, что, несмотря на испытываемое внешнее давление, Белоруссия не свернула с избранного пути развития. "Невзирая на все трудности и барьеры, которые создают оппоненты на Западе, белорусы не свернули со своего пути развития. Наша экономика уверенно выходит на траекторию роста. Мы приглашаем к себе всех людей доброй воли. В этих целях установлен безвизовый порядок въезда для граждан многих стран", - сказал глава белорусского государства.По словам Лукашенко, несмотря на западные ограничения, республика проводит на своей территории международные культурные и спортивные мероприятия. "Все это отражает истинные устремления нашего народа и является в том числе ответом тем странам, где издеваются над мигрантами, ужесточают правила въезда, создают заградительные сооружения, закрывают пункты пропуска, угрожают транспортной блокадой. Просто уничтожают этих людей. В нынешней ситуации для нас особое значение имеет развитие доверительных и устойчивых связей с дружественными партнерами за рубежом. И таких партнеров очень много по всему миру", - констатировал он.
https://ria.ru/20230924/lavrov-1898246239.html
https://ria.ru/20230925/borrel-1898393475.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко назвал движение мира к многополярности необратимым процессом
Лукашенко: весь мир неуклонно и необратимо движется к многополярности
МИНСК, 28 сен – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил
, что наблюдаемое в настоящее время движение мира к многополярности является необратимым процессом.
"Сегодня весь мир находится на сложном пути формирования новой структуры международных отношений, которая неуклонно движется к многополярности. Этот процесс необратим", - заявил Лукашенко в четверг в Минске
, принимая верительные грамоты послов 11 зарубежных государств. Верительные грамоты главе белорусского государства вручили послы Анголы
, Венгрии
, Египта
, Зимбабве
, Иордании
, Казахстана
, Камбоджи
, Колумбии
, Уганды
, Филиппин
, Экваториальной Гвинеи
. Слова президента приводит пресс-служба.
Лукашенко подчеркнул, что на планете выстраивается новый, более справедливый и разумный порядок взаимодействия всех, а не избранных государств, на принципах уважения и партнерства.
"В Беларуси, которая пережила немало потрясений и неоднократно становилась театром военных действий, хорошо усвоили уроки истории. Наша главная задача — не допустить новой мировой войны", - сказал глава белорусского государства. Он также отметил, что республика всегда проводила ответственную внешнюю политику, но не всем западным странам это нравится.
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"Никогда в истории мы не распространяли свою юрисдикцию за рамки национальных границ. Мы проводим открытую и миролюбивую политику. Но не всем западным демократиям это нравится. И тогда в ход идут аргументы бессилия – санкции", - сказал Лукашенко.
Он подчеркнул, что, несмотря на испытываемое внешнее давление, Белоруссия не свернула с избранного пути развития. "Невзирая на все трудности и барьеры, которые создают оппоненты на Западе, белорусы не свернули со своего пути развития. Наша экономика уверенно выходит на траекторию роста. Мы приглашаем к себе всех людей доброй воли. В этих целях установлен безвизовый порядок въезда для граждан многих стран", - сказал глава белорусского государства.
По словам Лукашенко, несмотря на западные ограничения, республика проводит на своей территории международные культурные и спортивные мероприятия. "Все это отражает истинные устремления нашего народа и является в том числе ответом тем странам, где издеваются над мигрантами, ужесточают правила въезда, создают заградительные сооружения, закрывают пункты пропуска, угрожают транспортной блокадой. Просто уничтожают этих людей. В нынешней ситуации для нас особое значение имеет развитие доверительных и устойчивых связей с дружественными партнерами за рубежом. И таких партнеров очень много по всему миру", - констатировал он.
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