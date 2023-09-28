https://ria.ru/20230928/mnogopolyarnost-1899134441.html

Лукашенко назвал движение мира к многополярности необратимым процессом

Лукашенко назвал движение мира к многополярности необратимым процессом - РИА Новости, 28.09.2023

Лукашенко назвал движение мира к многополярности необратимым процессом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что наблюдаемое в настоящее время движение мира к многополярности является необратимым процессом. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T11:41

2023-09-28T11:41

2023-09-28T12:16

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 28 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что наблюдаемое в настоящее время движение мира к многополярности является необратимым процессом. "Сегодня весь мир находится на сложном пути формирования новой структуры международных отношений, которая неуклонно движется к многополярности. Этот процесс необратим", - заявил Лукашенко в четверг в Минске, принимая верительные грамоты послов 11 зарубежных государств. Верительные грамоты главе белорусского государства вручили послы Анголы, Венгрии, Египта, Зимбабве, Иордании, Казахстана, Камбоджи, Колумбии, Уганды, Филиппин, Экваториальной Гвинеи. Слова президента приводит пресс-служба. Лукашенко подчеркнул, что на планете выстраивается новый, более справедливый и разумный порядок взаимодействия всех, а не избранных государств, на принципах уважения и партнерства. "В Беларуси, которая пережила немало потрясений и неоднократно становилась театром военных действий, хорошо усвоили уроки истории. Наша главная задача — не допустить новой мировой войны", - сказал глава белорусского государства. Он также отметил, что республика всегда проводила ответственную внешнюю политику, но не всем западным странам это нравится."Никогда в истории мы не распространяли свою юрисдикцию за рамки национальных границ. Мы проводим открытую и миролюбивую политику. Но не всем западным демократиям это нравится. И тогда в ход идут аргументы бессилия – санкции", - сказал Лукашенко.Он подчеркнул, что, несмотря на испытываемое внешнее давление, Белоруссия не свернула с избранного пути развития. "Невзирая на все трудности и барьеры, которые создают оппоненты на Западе, белорусы не свернули со своего пути развития. Наша экономика уверенно выходит на траекторию роста. Мы приглашаем к себе всех людей доброй воли. В этих целях установлен безвизовый порядок въезда для граждан многих стран", - сказал глава белорусского государства.По словам Лукашенко, несмотря на западные ограничения, республика проводит на своей территории международные культурные и спортивные мероприятия. "Все это отражает истинные устремления нашего народа и является в том числе ответом тем странам, где издеваются над мигрантами, ужесточают правила въезда, создают заградительные сооружения, закрывают пункты пропуска, угрожают транспортной блокадой. Просто уничтожают этих людей. В нынешней ситуации для нас особое значение имеет развитие доверительных и устойчивых связей с дружественными партнерами за рубежом. И таких партнеров очень много по всему миру", - констатировал он.

https://ria.ru/20230924/lavrov-1898246239.html

https://ria.ru/20230925/borrel-1898393475.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, александр лукашенко