https://ria.ru/20230928/mid-1899139431.html

В МИД сообщили, что Лавров не будет встречаться с талибами в Москве

В МИД сообщили, что Лавров не будет встречаться с талибами в Москве - РИА Новости, 28.09.2023

В МИД сообщили, что Лавров не будет встречаться с талибами в Москве

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не планирует встречаться с делегацией талибов (Движение "Талибан*" находится под санкциями СБ ООН за террористическую... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T11:51

2023-09-28T11:51

2023-09-28T11:52

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не планирует встречаться с делегацией талибов (Движение "Талибан*" находится под санкциями СБ ООН за террористическую деятельность), которая прибыла в Россию на встречу "московского формата" по Афганистану, рассказал спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. Он отметил, что талибы были приглашены на заседание "московского формата". Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что заседание "московского" формата по Афганистану состоится 29 сентября в Казани. "И приглашал их не Сергей Викторович (Лавров), а я — в качестве спецпредставителя президента. Министр не несет никаких обязательств перед приглашенными мною гостями. Хочу подчеркнуть: талибы не участники, а именно гости заседания Московского формата. Это принципиальная разница", — сказал Кабулов в интервью RTVI. Он напомнил, что в "московский формат" входят десять стран, в том числе Россия, Китай, Пакистан, Иран, Индия, соседи Афганистана из Центральной Азии, а также Казахстан и Киргизия, не граничащие с Афганистаном. "Все они — участники Московского формата. А талибы просто главные гости, вот и все. Были приглашены и другие гости-наблюдатели: например, примут также участие представители Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Турции", - добавил Кабулов. Говоря о гипотетическом признании правительства талибов Москвой, дипломат отметил, что "талибы должны заслужить признание, то есть доказать на деле, что готовы откликнуться на призыв создать инклюзивное правительство". "Если они сделают этот шаг, он откроет дорогу для возможного признания режима талибов Россией. Кстати, именно по этой причине афганское посольство в Москве сейчас возглавляет временный поверенный в делах Афганистана — принять посла мы не можем, поскольку не признаем правительство "Талибана*", - заключил Кабулов.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20230927/karabakh-1899042333.html

https://ria.ru/20230927/sovfed-1898851021.html

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