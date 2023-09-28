https://ria.ru/20230928/matvienko-1899278555.html

Матвиенко назвала темы для обсуждения в БРИКС в 2024 году

Матвиенко назвала темы для обсуждения в БРИКС в 2024 году - РИА Новости, 28.09.2023

Матвиенко назвала темы для обсуждения в БРИКС в 2024 году

Председательство России в БРИКС будет проходить под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности, сообщила спикер... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T18:33

2023-09-28T18:33

2023-09-28T18:37

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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Председательство России в БРИКС будет проходить под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "В 2024 году председательство БРИКС переходит к России. Это почётная ответственная миссия. Она имеет для нас особое значение. Наше председательство будет проходить под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности", - сказала политик в видеообращении участникам IX Парламентского форума, который проходит в ЮАР. По ее словам, к настоящему моменту программа российского председательства насчитывает порядка 200 мероприятий. "Законодатели не могут оставаться в стороне от этой работы, им отводится здесь важное место по парламентской линии", - сказала Матвиенко. Спикер отметила, что будет продолжена реализация стратегического курса БРИКС, который отвечает интересам основной части международного сообщества, так называемого мирового большинства. Будут обсуждаться законодательные возможности по дальнейшему поступательному экономическому развитию стран БРИКС и реализации стратегии экономического партнёрства до 2025 года. "Считаем, что в рамках БРИКС необходимо продолжать на законодательном уровне создавать все необходимые условия для диверсификации цепочек поставок, дедолларизации, перехода на национальные валюты, во взаимных расчётах", - добавила она. В этом контексте большое внимание планируем уделить развитию логистики и трансконтинентальных маршрутов, включая коридор "Север-Юг", сказала она. Матвиенко также напомнила, что Россия выдвинула инициативу по учреждению в рамках БРИКС комиссии по транспорту. "Острым вопросом, который также невозможно решить без парламентского участия, является объединение усилий в борьбе с терроризмом, экстремизмом и международной преступностью", -уверена спикер. Она выразила надежду, что весьма насыщенными станут научный и гуманитарный треки сотрудничества. "Нацелены также на укрепление парламентской поддержки партнёрства в сфере здравоохранения и ядерной медицины, образования и науки, справедливого трансферта технологий, развития цифровой экономики, искусственного интеллекта, а также сбережения и приумножения мирового культурного наследия", - подчеркнула Матвиенко.

https://ria.ru/20230822/briks-1891298427.html

https://ria.ru/20230711/briks-1883525658.html

https://ria.ru/20230921/predsedatelstvo-1897681349.html

https://ria.ru/20230320/brics-1859284768.html

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россия, юар, валентина матвиенко, совет федерации рф, брикс, в мире