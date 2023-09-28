Рейтинг@Mail.ru
Пасечник подписал указ о формировании правительства ЛНР - РИА Новости, 28.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:34 28.09.2023 (обновлено: 16:47 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/lnr-1899239903.html
Пасечник подписал указ о формировании правительства ЛНР
Пасечник подписал указ о формировании правительства ЛНР - РИА Новости, 28.09.2023
Пасечник подписал указ о формировании правительства ЛНР
Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что подписал указ о формировании правительства ЛНР, основной состав с его председателем Сергеем Козловым остался без... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T16:34
2023-09-28T16:47
политика
луганская народная республика
жкх
леонид пасечник
единый день голосования в россии — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878279227_0:68:3402:1982_1920x0_80_0_0_8a383fc2aa9b5e6204d428dbcf8b9a43.jpg
ЛУГАНСК, 28 сен - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что подписал указ о формировании правительства ЛНР, основной состав с его председателем Сергеем Козловым остался без изменений."Подписал Указ о формировании правительства Луганской Народной Республики... Основной состав правительства ЛНР во главе с его председателем Сергеем Козловым оставил без изменений: та команда, которая уже сложилась, показала эффективность своей работы, компетентность и профессионализм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пасечника.Глава ЛНР напомнил, что ранее согласно законодательству Российской Федерации старый состав высшего исполнительного органа республики сложил полномочия после избрания его главой ЛНР, но продолжал выполнять свои функции.Пасечник также выразил уверенность, что правительство республики вместе с руководителями муниципалитетов сможет реализовать все поставленные задачи по развитию региона в полной мере после реорганизации структуры управления.
https://ria.ru/20230925/svo-1898009764.html
https://ria.ru/20230927/vsu-1898867651.html
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878279227_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_5ef0664f67aac8e4c2d675d418170ef0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, луганская народная республика, жкх, леонид пасечник, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Луганская Народная Республика, ЖКХ, Леонид Пасечник, Единый день голосования в России — 2023
Пасечник подписал указ о формировании правительства ЛНР

Пасечник подписал указ о формировании правительства ЛНР

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЛеонид Пасечник
Леонид Пасечник
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Леонид Пасечник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 28 сен - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что подписал указ о формировании правительства ЛНР, основной состав с его председателем Сергеем Козловым остался без изменений.
"Подписал Указ о формировании правительства Луганской Народной Республики... Основной состав правительства ЛНР во главе с его председателем Сергеем Козловым оставил без изменений: та команда, которая уже сложилась, показала эффективность своей работы, компетентность и профессионализм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пасечника.
Жители села Нижнее получают гуманитарные наборы - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
"Это наша главная проблема". Что происходит в освобожденных селах ЛНР
25 сентября, 08:00
Глава ЛНР напомнил, что ранее согласно законодательству Российской Федерации старый состав высшего исполнительного органа республики сложил полномочия после избрания его главой ЛНР, но продолжал выполнять свои функции.
Пасечник также выразил уверенность, что правительство республики вместе с руководителями муниципалитетов сможет реализовать все поставленные задачи по развитию региона в полной мере после реорганизации структуры управления.
Вертолет Ми-8 ВС Украины - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
В ЛНР сообщили об эвакуации ВСУ раненой "важной персоны" из района Сватово
Вчера, 08:25
 
ПолитикаЛуганская Народная РеспубликаЖКХЛеонид ПасечникЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала