https://ria.ru/20230928/lnr-1899239903.html
Пасечник подписал указ о формировании правительства ЛНР
Пасечник подписал указ о формировании правительства ЛНР - РИА Новости, 28.09.2023
Пасечник подписал указ о формировании правительства ЛНР
Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что подписал указ о формировании правительства ЛНР, основной состав с его председателем Сергеем Козловым остался без... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T16:34
2023-09-28T16:34
2023-09-28T16:47
политика
луганская народная республика
жкх
леонид пасечник
единый день голосования в россии — 2023
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ЛУГАНСК, 28 сен - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что подписал указ о формировании правительства ЛНР, основной состав с его председателем Сергеем Козловым остался без изменений."Подписал Указ о формировании правительства Луганской Народной Республики... Основной состав правительства ЛНР во главе с его председателем Сергеем Козловым оставил без изменений: та команда, которая уже сложилась, показала эффективность своей работы, компетентность и профессионализм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пасечника.Глава ЛНР напомнил, что ранее согласно законодательству Российской Федерации старый состав высшего исполнительного органа республики сложил полномочия после избрания его главой ЛНР, но продолжал выполнять свои функции.Пасечник также выразил уверенность, что правительство республики вместе с руководителями муниципалитетов сможет реализовать все поставленные задачи по развитию региона в полной мере после реорганизации структуры управления.
https://ria.ru/20230925/svo-1898009764.html
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политика, луганская народная республика, жкх, леонид пасечник, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Луганская Народная Республика, ЖКХ, Леонид Пасечник, Единый день голосования в России — 2023
Пасечник подписал указ о формировании правительства ЛНР
Пасечник подписал указ о формировании правительства ЛНР