https://ria.ru/20230928/lekarstva-1899231942.html

Госдума приняла проект о правилах обращения лекарств в ЕАЭС

Госдума приняла проект о правилах обращения лекарств в ЕАЭС - РИА Новости, 28.09.2023

Госдума приняла проект о правилах обращения лекарств в ЕАЭС

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный проект, приводящий закон об обращении лекарственных средств в соответствие с... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T16:19

2023-09-28T16:19

2023-09-28T16:19

общество

госдума рф

евразийский экономический союз

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный проект, приводящий закон об обращении лекарственных средств в соответствие с международными договорами, которые регулируют вопрос обращения лекарств в рамках Евразийского экономического союза. "Проект федерального закона <…> подготовлен в соответствии c соглашением о единых принципах и правилах обращения лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза (далее - союз), ратифицированным федеральным законом 2016 года №5-ФЗ <…> в соответствии с международными договорами и актами, составляющими право союза и регулирующими вопросы обращения лекарственных средств, а также уточнение понятийного аппарата с учетом права союза", - сказано в пояснительной записке. Законопроектом устанавливаются особенности ввода в гражданский оборот отдельных групп лекарственных препаратов, а именно высокотехнологичных, орфанных и лекарственных препаратов, для лечения высокозатратных нозологий. Проектом устанавливается возможность предоставления по запросу Минздравом Росздравнадзору детальной информации о зарегистрированном лекарственном препарате для целей осуществления государственного контроля. Отмечается, что в сфере обращения лекарственных средств упрощаются требования к представлению документов при вводе в гражданский оборот лекарственных препаратов добросовестными субъектами обращения лекарственных средств. Кроме того, исключается норма об отмене государственной регистрации лекарственного препарата для медицинского применения в случае его отсутствия в обращении в Российской Федерации в течение трех и более лет.

https://ria.ru/20230927/lekarstva-1899039291.html

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общество, госдума рф, евразийский экономический союз, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)