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Госдума приняла проект о правилах обращения лекарств в ЕАЭС - РИА Новости, 28.09.2023
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16:19 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/lekarstva-1899231942.html
Госдума приняла проект о правилах обращения лекарств в ЕАЭС
Госдума приняла проект о правилах обращения лекарств в ЕАЭС - РИА Новости, 28.09.2023
Госдума приняла проект о правилах обращения лекарств в ЕАЭС
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный проект, приводящий закон об обращении лекарственных средств в соответствие с... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T16:19
2023-09-28T16:19
общество
госдума рф
евразийский экономический союз
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный проект, приводящий закон об обращении лекарственных средств в соответствие с международными договорами, которые регулируют вопрос обращения лекарств в рамках Евразийского экономического союза. "Проект федерального закона &lt;…&gt; подготовлен в соответствии c соглашением о единых принципах и правилах обращения лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза (далее - союз), ратифицированным федеральным законом 2016 года №5-ФЗ &lt;…&gt; в соответствии с международными договорами и актами, составляющими право союза и регулирующими вопросы обращения лекарственных средств, а также уточнение понятийного аппарата с учетом права союза", - сказано в пояснительной записке. Законопроектом устанавливаются особенности ввода в гражданский оборот отдельных групп лекарственных препаратов, а именно высокотехнологичных, орфанных и лекарственных препаратов, для лечения высокозатратных нозологий. Проектом устанавливается возможность предоставления по запросу Минздравом Росздравнадзору детальной информации о зарегистрированном лекарственном препарате для целей осуществления государственного контроля. Отмечается, что в сфере обращения лекарственных средств упрощаются требования к представлению документов при вводе в гражданский оборот лекарственных препаратов добросовестными субъектами обращения лекарственных средств. Кроме того, исключается норма об отмене государственной регистрации лекарственного препарата для медицинского применения в случае его отсутствия в обращении в Российской Федерации в течение трех и более лет.
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общество, госдума рф, евразийский экономический союз, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Общество, Госдума РФ, Евразийский экономический союз, Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Госдума приняла проект о правилах обращения лекарств в ЕАЭС

ГД приняла проект об уточнении правил обращения лекарств в ЕАЭС

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМедицинские препараты
Медицинские препараты - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Медицинские препараты. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный проект, приводящий закон об обращении лекарственных средств в соответствие с международными договорами, которые регулируют вопрос обращения лекарств в рамках Евразийского экономического союза.
"Проект федерального закона <…> подготовлен в соответствии c соглашением о единых принципах и правилах обращения лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза (далее - союз), ратифицированным федеральным законом 2016 года №5-ФЗ <…> в соответствии с международными договорами и актами, составляющими право союза и регулирующими вопросы обращения лекарственных средств, а также уточнение понятийного аппарата с учетом права союза", - сказано в пояснительной записке.
Законопроектом устанавливаются особенности ввода в гражданский оборот отдельных групп лекарственных препаратов, а именно высокотехнологичных, орфанных и лекарственных препаратов, для лечения высокозатратных нозологий.
Проектом устанавливается возможность предоставления по запросу Минздравом Росздравнадзору детальной информации о зарегистрированном лекарственном препарате для целей осуществления государственного контроля.
Отмечается, что в сфере обращения лекарственных средств упрощаются требования к представлению документов при вводе в гражданский оборот лекарственных препаратов добросовестными субъектами обращения лекарственных средств.
Кроме того, исключается норма об отмене государственной регистрации лекарственного препарата для медицинского применения в случае его отсутствия в обращении в Российской Федерации в течение трех и более лет.
Прием лекарственных препаратов - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
В России увеличилось производство лекарств
Вчера, 19:17
 
ОбществоГосдума РФЕвразийский экономический союзЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
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