https://ria.ru/20230928/lazer-1899312026.html

США утверждают, что корабли Ирана применили лазер против их вертолета

США утверждают, что корабли Ирана применили лазер против их вертолета - РИА Новости, 28.09.2023

США утверждают, что корабли Ирана применили лазер против их вертолета

Инцидент с участием кораблей военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранских вооруженных сил) и американского... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T21:55

2023-09-28T21:55

2023-09-28T22:02

в мире

иран

сша

персидский залив

вооруженные силы сша

корпус стражей исламской революции

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Инцидент с участием кораблей военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранских вооруженных сил) и американского военного вертолета произошел в Персидском заливе, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM). Как сообщается, корабли КСИР несколько раз направляли лазерный луч на вертолет, однако воздушное судно не было повреждено. Сведений о пострадавших также не поступало. "Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана небезопасным и непрофессиональным образом взаимодействовали с американским ударным вертолетом AH-1Z Viper, приписанным к 26-му экспедиционному подразделению морской пехоты, когда вертолет выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве Персидского залива", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства. Центральное командование утверждает, что действия КСИР Ирана "ставят под угрозу жизни военнослужащих США и стран-партнеров", призывает к их немедленному прекращению. Это не первый инцидент между Ираном и США в Персидском Заливе. Американские корабли зачастую находятся вблизи морских границ Ирана, иногда, по мнению иранской стороны, нарушая их. Поэтому ВМС постоянно идут на перехват американских кораблей. Были случаи, когда иранские корабли вплотную сближались с американскими, оказывая на их экипаж психологическое давление, нередко доходило до предупредительных выстрелов. Ранее США также заявляли о фактах перехвата иранскими военными коммерческих судов. В частности, 6 июля сообщалось о захвате, вероятно, контрабандистского судна в Персидском заливе. Еще ранее о перехвате КСИР Ирана нефтяного танкера под флагом Маршалловых Островов, который якобы был захвачен в Оманском заливе. Позднее агентство ISNA со ссылкой на иранскую армию распространило информацию, что ВМС Ирана задержали в Оманском заливе неизвестное судно-нарушитель, которое является нефтяным танкером, по-видимому, принадлежащим США. Также 5-й флот ВМС США сообщал о захвате Ираном нефтяного танкера под флагом Панамы в Ормузском проливе.

https://ria.ru/20230921/dogovorennost-1897689475.html

https://ria.ru/20230915/ssha-1896575368.html

https://ria.ru/20230918/iran-1897096392.html

иран

сша

персидский залив

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в мире, иран, сша, персидский залив, вооруженные силы сша, корпус стражей исламской революции