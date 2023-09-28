https://ria.ru/20230928/kuban-1899317625.html

Кубань направит 329 миллионов рублей на развитие импортозамещения

Кубань направит 329 миллионов рублей на развитие импортозамещения - РИА Новости, 28.09.2023

Кубань направит 329 миллионов рублей на развитие импортозамещения

Порядка 329 миллионов рублей направят из краевого бюджета на создание и развитие импортозамещающих промышленных производств Кубани, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T22:52

2023-09-28T22:52

2023-09-28T22:52

краснодарский край

краснодарский край

северский район

белореченский район

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КРАСНОДАР, 28 сен - РИА Новости. Порядка 329 миллионов рублей направят из краевого бюджета на создание и развитие импортозамещающих промышленных производств Кубани, сообщили в пресс-службе администрации региона. "На создание и развитие импортозамещающих промпроизводств Кубани из бюджета региона направят порядка 329 млн рублей. Решение приняла краевая конкурсная комиссия во главе с заместителем губернатора Краснодарского края Александром Руппелем", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы краевой администрации, с господдержкой в Северском районе создают предприятие по выпуску нового котельного оборудования – промышленных водогрейных котлов. Здесь также построят завод акриловых сополимеров. В Белореченском районе нарастят выпуск носочно-чулочных изделий. В Армавире запустят полный цикл производства крышек из жаропрочного стекла для посуды. "Зависимость от импорта по одобренным проектам составляет от 60 до 90 процентов. К примеру, 70 процентов носочно-чулочной продукции к нам поставляется из Китая и других зарубежных стран. У нас есть все ресурсы и компетенции для расширения такого производства и создания импортозамещающих предприятий в других приоритетных для края отраслях промышленности", – добавил Руппель. Уточняется, что в Краснодаре также увеличат объем производства композитных плавательных бассейнов, в том числе благодаря модернизации промышленного оборудования и внедрению новых технологий. В Кавказском районе построят предприятие по производству оборудования для перерабатывающей промышленности и садоводства.

https://ria.ru/20230927/kuban-1899062817.html

краснодарский край

северский район

белореченский район

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краснодарский край, северский район, белореченский район