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Кубань направит 329 миллионов рублей на развитие импортозамещения - РИА Новости, 28.09.2023
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Краснодарский край
 
22:52 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/kuban-1899317625.html
Кубань направит 329 миллионов рублей на развитие импортозамещения
Кубань направит 329 миллионов рублей на развитие импортозамещения - РИА Новости, 28.09.2023
Кубань направит 329 миллионов рублей на развитие импортозамещения
Порядка 329 миллионов рублей направят из краевого бюджета на создание и развитие импортозамещающих промышленных производств Кубани, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T22:52
2023-09-28T22:52
краснодарский край
краснодарский край
северский район
белореченский район
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КРАСНОДАР, 28 сен - РИА Новости. Порядка 329 миллионов рублей направят из краевого бюджета на создание и развитие импортозамещающих промышленных производств Кубани, сообщили в пресс-службе администрации региона. "На создание и развитие импортозамещающих промпроизводств Кубани из бюджета региона направят порядка 329 млн рублей. Решение приняла краевая конкурсная комиссия во главе с заместителем губернатора Краснодарского края Александром Руппелем", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы краевой администрации, с господдержкой в Северском районе создают предприятие по выпуску нового котельного оборудования – промышленных водогрейных котлов. Здесь также построят завод акриловых сополимеров. В Белореченском районе нарастят выпуск носочно-чулочных изделий. В Армавире запустят полный цикл производства крышек из жаропрочного стекла для посуды. "Зависимость от импорта по одобренным проектам составляет от 60 до 90 процентов. К примеру, 70 процентов носочно-чулочной продукции к нам поставляется из Китая и других зарубежных стран. У нас есть все ресурсы и компетенции для расширения такого производства и создания импортозамещающих предприятий в других приоритетных для края отраслях промышленности", – добавил Руппель. Уточняется, что в Краснодаре также увеличат объем производства композитных плавательных бассейнов, в том числе благодаря модернизации промышленного оборудования и внедрению новых технологий. В Кавказском районе построят предприятие по производству оборудования для перерабатывающей промышленности и садоводства.
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краснодарский край, северский район, белореченский район
Краснодарский край, Краснодарский край, Северский район, Белореченский район
Кубань направит 329 миллионов рублей на развитие импортозамещения

Кубань направит 329 млн рублей на развитие импортозамещающих промпроизводств

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПарк Галицкого у стадиона "Краснодар"
Парк Галицкого у стадиона Краснодар - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Парк Галицкого у стадиона "Краснодар". Архивное фото
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КРАСНОДАР, 28 сен - РИА Новости. Порядка 329 миллионов рублей направят из краевого бюджета на создание и развитие импортозамещающих промышленных производств Кубани, сообщили в пресс-службе администрации региона.
"На создание и развитие импортозамещающих промпроизводств Кубани из бюджета региона направят порядка 329 млн рублей. Решение приняла краевая конкурсная комиссия во главе с заместителем губернатора Краснодарского края Александром Руппелем", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы краевой администрации, с господдержкой в Северском районе создают предприятие по выпуску нового котельного оборудования – промышленных водогрейных котлов. Здесь также построят завод акриловых сополимеров. В Белореченском районе нарастят выпуск носочно-чулочных изделий. В Армавире запустят полный цикл производства крышек из жаропрочного стекла для посуды.
"Зависимость от импорта по одобренным проектам составляет от 60 до 90 процентов. К примеру, 70 процентов носочно-чулочной продукции к нам поставляется из Китая и других зарубежных стран. У нас есть все ресурсы и компетенции для расширения такого производства и создания импортозамещающих предприятий в других приоритетных для края отраслях промышленности", – добавил Руппель.
Уточняется, что в Краснодаре также увеличат объем производства композитных плавательных бассейнов, в том числе благодаря модернизации промышленного оборудования и внедрению новых технологий. В Кавказском районе построят предприятие по производству оборудования для перерабатывающей промышленности и садоводства.
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Краснодарский крайКраснодарский крайСеверский районБелореченский район
 
 
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