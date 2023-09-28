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В Москве стартует заключительный этап конкурса "Директор года России"
В Москве стартует заключительный этап конкурса "Директор года России" - РИА Новости, 28.09.2023
В Москве стартует заключительный этап конкурса "Директор года России"
Торжественная церемония открытия финальных испытаний конкурса "Директор года России" состоится 29 сентября в Московском городском педагогическом университете,... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T11:55
2023-09-28T11:55
2023-09-28T11:55
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Торжественная церемония открытия финальных испытаний конкурса "Директор года России" состоится 29 сентября в Московском городском педагогическом университете, сообщили в пресс-службе Дирекции по организации и проведению мероприятий Государственного университета просвещения.Очный этап будет состоять из трех туров. В первом туре участники продемонстрируют заранее подготовленный видеоролик, а также выступят с презентацией своих управленческих достижений. По итогам испытания определятся 10 лауреатов.В рамках Большой учительской недели 2 октября участников второго тура ждет испытание "Стратегическое решение". Конкурсантам предстоит совместно с управленческим составом своей школы в режиме видео-конференц-связи разработать и презентовать проект на основе материалов из кейса-задания. Итогом второго тура станут вручение дипломов лауреатов и объявление призеров конкурса.В третьем туре пятерка финалистов проведет мастер-классы и примет участие в состязании "Пресс-конференция "Вопрос директору года". На финальном испытании конкурсанты продемонстрируют способы профессиональной деятельности и докажут свою эффективность в их практической работе.Имя победителя объявят 4 октября в рамках Большой учительской недели.В заключительном этапе конкурса участие примут 30 лучших руководителей общеобразовательных организаций из Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Ярославской, Нижегородской, Иркутской, Ульяновской, Тамбовской, Владимирской, Челябинской, Калужской, Липецкой, Орловской, Кемеровской областей, Чеченской республики, Бурятии, Якутии, Кабардино-Балкарии, Донецкой Народной Республики, Краснодарского, Красноярского, Ставропольского, Пермского и Алтайского краев.
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социальный навигатор, общество, сн_образование
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, Общество, СН_Образование
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Торжественная церемония открытия финальных испытаний конкурса "Директор года России" состоится 29 сентября в Московском городском педагогическом университете, сообщили в пресс-службе Дирекции по организации и проведению мероприятий Государственного университета просвещения.
Очный этап будет состоять из трех туров. В первом туре участники продемонстрируют заранее подготовленный видеоролик, а также выступят с презентацией своих управленческих достижений. По итогам испытания определятся 10 лауреатов.
В рамках Большой учительской недели 2 октября участников второго тура ждет испытание "Стратегическое решение". Конкурсантам предстоит совместно с управленческим составом своей школы в режиме видео-конференц-связи разработать и презентовать проект на основе материалов из кейса-задания. Итогом второго тура станут вручение дипломов лауреатов и объявление призеров конкурса.
В третьем туре пятерка финалистов проведет мастер-классы и примет участие в состязании "Пресс-конференция "Вопрос директору года". На финальном испытании конкурсанты продемонстрируют способы профессиональной деятельности и докажут свою эффективность в их практической работе.
Имя победителя объявят 4 октября в рамках Большой учительской недели.
В заключительном этапе конкурса участие примут 30 лучших руководителей общеобразовательных организаций из Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Ярославской, Нижегородской, Иркутской, Ульяновской, Тамбовской, Владимирской, Челябинской, Калужской, Липецкой, Орловской, Кемеровской областей, Чеченской республики, Бурятии, Якутии, Кабардино-Балкарии, Донецкой Народной Республики, Краснодарского, Красноярского, Ставропольского, Пермского и Алтайского краев.