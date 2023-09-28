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В Москве стартует заключительный этап конкурса "Директор года России"

В Москве стартует заключительный этап конкурса "Директор года России" - РИА Новости, 28.09.2023

В Москве стартует заключительный этап конкурса "Директор года России"

Торжественная церемония открытия финальных испытаний конкурса "Директор года России" состоится 29 сентября в Московском городском педагогическом университете,... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T11:55

2023-09-28T11:55

2023-09-28T11:55

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Торжественная церемония открытия финальных испытаний конкурса "Директор года России" состоится 29 сентября в Московском городском педагогическом университете, сообщили в пресс-службе Дирекции по организации и проведению мероприятий Государственного университета просвещения.Очный этап будет состоять из трех туров. В первом туре участники продемонстрируют заранее подготовленный видеоролик, а также выступят с презентацией своих управленческих достижений. По итогам испытания определятся 10 лауреатов.В рамках Большой учительской недели 2 октября участников второго тура ждет испытание "Стратегическое решение". Конкурсантам предстоит совместно с управленческим составом своей школы в режиме видео-конференц-связи разработать и презентовать проект на основе материалов из кейса-задания. Итогом второго тура станут вручение дипломов лауреатов и объявление призеров конкурса.В третьем туре пятерка финалистов проведет мастер-классы и примет участие в состязании "Пресс-конференция "Вопрос директору года". На финальном испытании конкурсанты продемонстрируют способы профессиональной деятельности и докажут свою эффективность в их практической работе.Имя победителя объявят 4 октября в рамках Большой учительской недели.В заключительном этапе конкурса участие примут 30 лучших руководителей общеобразовательных организаций из Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Ярославской, Нижегородской, Иркутской, Ульяновской, Тамбовской, Владимирской, Челябинской, Калужской, Липецкой, Орловской, Кемеровской областей, Чеченской республики, Бурятии, Якутии, Кабардино-Балкарии, Донецкой Народной Республики, Краснодарского, Красноярского, Ставропольского, Пермского и Алтайского краев.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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