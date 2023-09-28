https://ria.ru/20230928/konflikt-1899205249.html

Капитуляция Украины не принесет мира, заявил Столтенберг

Капитуляция Украины не принесет мира, заявил Столтенберг - РИА Новости, 28.09.2023

Капитуляция Украины не принесет мира, заявил Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что мир "любой ценой" на Украине неприемлем. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T14:53

2023-09-28T14:53

2023-09-28T14:53

специальная военная операция на украине

украина

в мире

киев

копенгаген

владимир зеленский

йенс столтенберг

брикс

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БРЮССЕЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что мир "любой ценой" на Украине неприемлем. "Капитуляция Украины не будет означать мира, она приведет к оккупации. Мир любой ценой не будет миром совершенно", - сказал он на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве. По его словам, "чем сильнее становится Украина", тем ближе окончание конфликта. Столтенберг также поддержал "формулу мира" Зеленского "для достижения цели мира" и вновь повторил обещание поддерживать Украину "так долго, сколько потребуется". В конце июня состоялись переговоры в Копенгагене по Украине, в которых участвовали страны G7, некоторые страны БРИКС и сама Украина, где обсуждались пути выполнения так называемой "формулы мира" Зеленского. В Москве ее считают полностью оторванной от реальности. После встречу в таком формате провела Саудовская Аравия в Джидде. На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что эта формула "абсолютно нереализуема", об этом все знают, но на Западе продолжают твердить, что никакой другой основы для мира не существует.

https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html

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копенгаген

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