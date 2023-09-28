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Капитуляция Украины не принесет мира, заявил Столтенберг - РИА Новости, 28.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:53 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/konflikt-1899205249.html
Капитуляция Украины не принесет мира, заявил Столтенберг
Капитуляция Украины не принесет мира, заявил Столтенберг - РИА Новости, 28.09.2023
Капитуляция Украины не принесет мира, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что мир "любой ценой" на Украине неприемлем. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T14:53
2023-09-28T14:53
специальная военная операция на украине
украина
в мире
киев
копенгаген
владимир зеленский
йенс столтенберг
брикс
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БРЮССЕЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что мир "любой ценой" на Украине неприемлем. "Капитуляция Украины не будет означать мира, она приведет к оккупации. Мир любой ценой не будет миром совершенно", - сказал он на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве. По его словам, "чем сильнее становится Украина", тем ближе окончание конфликта. Столтенберг также поддержал "формулу мира" Зеленского "для достижения цели мира" и вновь повторил обещание поддерживать Украину "так долго, сколько потребуется". В конце июня состоялись переговоры в Копенгагене по Украине, в которых участвовали страны G7, некоторые страны БРИКС и сама Украина, где обсуждались пути выполнения так называемой "формулы мира" Зеленского. В Москве ее считают полностью оторванной от реальности. После встречу в таком формате провела Саудовская Аравия в Джидде. На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что эта формула "абсолютно нереализуема", об этом все знают, но на Западе продолжают твердить, что никакой другой основы для мира не существует.
https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html
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украина, в мире, киев, копенгаген, владимир зеленский, йенс столтенберг, брикс, нато, g7, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Киев, Копенгаген, Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг, БРИКС, НАТО, G7, Сергей Лавров
Капитуляция Украины не принесет мира, заявил Столтенберг

Столтенберг: капитуляция Украины приведет к оккупации, а не к миру

© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что мир "любой ценой" на Украине неприемлем.
"Капитуляция Украины не будет означать мира, она приведет к оккупации. Мир любой ценой не будет миром совершенно", - сказал он на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве.
По его словам, "чем сильнее становится Украина", тем ближе окончание конфликта.
Столтенберг также поддержал "формулу мира" Зеленского "для достижения цели мира" и вновь повторил обещание поддерживать Украину "так долго, сколько потребуется".
В конце июня состоялись переговоры в Копенгагене по Украине, в которых участвовали страны G7, некоторые страны БРИКС и сама Украина, где обсуждались пути выполнения так называемой "формулы мира" Зеленского. В Москве ее считают полностью оторванной от реальности. После встречу в таком формате провела Саудовская Аравия в Джидде.
На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что эта формула "абсолютно нереализуема", об этом все знают, но на Западе продолжают твердить, что никакой другой основы для мира не существует.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреКиевКопенгагенВладимир ЗеленскийЙенс СтолтенбергБРИКСНАТОG7Сергей Лавров
 
 
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