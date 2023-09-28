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Капитуляция Украины не принесет мира, заявил Столтенберг
Капитуляция Украины не принесет мира, заявил Столтенберг - РИА Новости, 28.09.2023
Капитуляция Украины не принесет мира, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что мир "любой ценой" на Украине неприемлем. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T14:53
2023-09-28T14:53
2023-09-28T14:53
специальная военная операция на украине
украина
в мире
киев
копенгаген
владимир зеленский
йенс столтенберг
брикс
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БРЮССЕЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что мир "любой ценой" на Украине неприемлем. "Капитуляция Украины не будет означать мира, она приведет к оккупации. Мир любой ценой не будет миром совершенно", - сказал он на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве. По его словам, "чем сильнее становится Украина", тем ближе окончание конфликта. Столтенберг также поддержал "формулу мира" Зеленского "для достижения цели мира" и вновь повторил обещание поддерживать Украину "так долго, сколько потребуется". В конце июня состоялись переговоры в Копенгагене по Украине, в которых участвовали страны G7, некоторые страны БРИКС и сама Украина, где обсуждались пути выполнения так называемой "формулы мира" Зеленского. В Москве ее считают полностью оторванной от реальности. После встречу в таком формате провела Саудовская Аравия в Джидде. На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что эта формула "абсолютно нереализуема", об этом все знают, но на Западе продолжают твердить, что никакой другой основы для мира не существует.
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Капитуляция Украины не принесет мира, заявил Столтенберг
Столтенберг: капитуляция Украины приведет к оккупации, а не к миру