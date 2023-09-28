https://ria.ru/20230928/kino-1899205876.html

Данила Козловский вошел в состав жюри кинофестиваля "Маяк"

Данила Козловский вошел в состав жюри кинофестиваля "Маяк" - РИА Новости, 28.09.2023

Данила Козловский вошел в состав жюри кинофестиваля "Маяк"

Актер и режиссер Данила Козловский вошел в состав жюри кинофестиваля "Маяк", сообщается на сайте смотра. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T14:53

2023-09-28T14:53

2023-09-28T14:55

культура

геленджик

данила козловский

игорь толстунов

алексей попогребский

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Актер и режиссер Данила Козловский вошел в состав жюри кинофестиваля "Маяк", сообщается на сайте смотра. Председателем жюри стал продюсер Игорь Толстунов, также в судейскую коллегию вошли художник кино Надежда Васильева-Балабанова, кинокритик Лев Карахан, режиссер Алексей Попогребский и актриса Аня Чиповская.Фестиваль "Маяк" пройдет с 5 по 9 октября в Геленджике. Символом смотра стал маяк – главная достопримечательность города. Организатором выступил фонд развития современного кинематографа "Кинопрайм". Ранее стало известно, что Пресненский суд Москвы частично удовлетворил иск Козловского к главе "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталию Бородину о защите чести, достоинства и деловой репутации.

https://ria.ru/20230913/kino-1895984552.html

геленджик

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Роман Харрасов

геленджик, данила козловский, игорь толстунов, алексей попогребский