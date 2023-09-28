https://ria.ru/20230928/kino-1899205876.html
Данила Козловский вошел в состав жюри кинофестиваля "Маяк"
Данила Козловский вошел в состав жюри кинофестиваля "Маяк" - РИА Новости, 28.09.2023
Данила Козловский вошел в состав жюри кинофестиваля "Маяк"
Актер и режиссер Данила Козловский вошел в состав жюри кинофестиваля "Маяк", сообщается на сайте смотра. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T14:53
2023-09-28T14:53
2023-09-28T14:55
культура
геленджик
данила козловский
игорь толстунов
алексей попогребский
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Актер и режиссер Данила Козловский вошел в состав жюри кинофестиваля "Маяк", сообщается на сайте смотра. Председателем жюри стал продюсер Игорь Толстунов, также в судейскую коллегию вошли художник кино Надежда Васильева-Балабанова, кинокритик Лев Карахан, режиссер Алексей Попогребский и актриса Аня Чиповская.Фестиваль "Маяк" пройдет с 5 по 9 октября в Геленджике. Символом смотра стал маяк – главная достопримечательность города. Организатором выступил фонд развития современного кинематографа "Кинопрайм". Ранее стало известно, что Пресненский суд Москвы частично удовлетворил иск Козловского к главе "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталию Бородину о защите чести, достоинства и деловой репутации.
https://ria.ru/20230913/kino-1895984552.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
геленджик, данила козловский, игорь толстунов, алексей попогребский
Культура, Геленджик, Данила Козловский, Игорь Толстунов, Алексей Попогребский
Данила Козловский вошел в состав жюри кинофестиваля "Маяк"
Актер Данила Козловский вошел в состав жюри кинофестиваля "Маяк" в Геленджике