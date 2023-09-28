Рейтинг@Mail.ru
Данила Козловский вошел в состав жюри кинофестиваля "Маяк" - РИА Новости, 28.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:53 28.09.2023 (обновлено: 14:55 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/kino-1899205876.html
Данила Козловский вошел в состав жюри кинофестиваля "Маяк"
Данила Козловский вошел в состав жюри кинофестиваля "Маяк" - РИА Новости, 28.09.2023
Данила Козловский вошел в состав жюри кинофестиваля "Маяк"
Актер и режиссер Данила Козловский вошел в состав жюри кинофестиваля "Маяк", сообщается на сайте смотра. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T14:53
2023-09-28T14:55
культура
геленджик
данила козловский
игорь толстунов
алексей попогребский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768692067_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_bbac55f6c41efcd9a1fb42fa3040e7f2.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Актер и режиссер Данила Козловский вошел в состав жюри кинофестиваля "Маяк", сообщается на сайте смотра. Председателем жюри стал продюсер Игорь Толстунов, также в судейскую коллегию вошли художник кино Надежда Васильева-Балабанова, кинокритик Лев Карахан, режиссер Алексей Попогребский и актриса Аня Чиповская.Фестиваль "Маяк" пройдет с 5 по 9 октября в Геленджике. Символом смотра стал маяк – главная достопримечательность города. Организатором выступил фонд развития современного кинематографа "Кинопрайм". Ранее стало известно, что Пресненский суд Москвы частично удовлетворил иск Козловского к главе "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталию Бородину о защите чести, достоинства и деловой репутации.
https://ria.ru/20230913/kino-1895984552.html
геленджик
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Роман Харрасов
Роман Харрасов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768692067_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_62415c6961b62316cf57d2b5925e531c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
геленджик, данила козловский, игорь толстунов, алексей попогребский
Культура, Геленджик, Данила Козловский, Игорь Толстунов, Алексей Попогребский
Данила Козловский вошел в состав жюри кинофестиваля "Маяк"

Актер Данила Козловский вошел в состав жюри кинофестиваля "Маяк" в Геленджике

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРежиссер, актер и продюсер Данила Козловский на премьере своего сериала "Карамора" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"
Режиссер, актер и продюсер Данила Козловский на премьере своего сериала Карамора в кинотеатре КАРО 11 Октябрь - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Актер и режиссер Данила Козловский вошел в состав жюри кинофестиваля "Маяк", сообщается на сайте смотра.
Председателем жюри стал продюсер Игорь Толстунов, также в судейскую коллегию вошли художник кино Надежда Васильева-Балабанова, кинокритик Лев Карахан, режиссер Алексей Попогребский и актриса Аня Чиповская.
Фестиваль "Маяк" пройдет с 5 по 9 октября в Геленджике. Символом смотра стал маяк – главная достопримечательность города. Организатором выступил фонд развития современного кинематографа "Кинопрайм".
Ранее стало известно, что Пресненский суд Москвы частично удовлетворил иск Козловского к главе "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталию Бородину о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Фестиваль онлайн-кинотеатров Новый сезон - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
В Сочи объявили победителей фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон"
13 сентября, 00:57
 
КультураГеленджикДанила КозловскийИгорь ТолстуновАлексей Попогребский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала