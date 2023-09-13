https://ria.ru/20230913/sud-1896130354.html
Козловский выиграл суд у активиста, обвинявшего его в дискредитации армии
Козловский выиграл суд у активиста, обвинявшего его в дискредитации армии - РИА Новости, 13.09.2023
Козловский выиграл суд у активиста, обвинявшего его в дискредитации армии
Пресненский суд Москвы частично удовлетворил иск актера Данила Козловского к главе "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталию Бородину РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T15:34
2023-09-13T15:34
2023-09-13T16:14
москва
санкт-петербург
данила козловский
вооруженные силы рф
генеральная прокуратура рф
сша
происшествия
культура
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Пресненский суд Москвы частично удовлетворил иск актера Данила Козловского к главе "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталию Бородину о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд частично удовлетворил иск Козловского Д. В. Признаны несоответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца сведения, распространяемые Виталием Бородиным в своем канале в Telegram", - рассказал собеседник агентства. Суд обязал Бородина удалить порочащие сведения, опубликовать опровержение и выплатить Козловскому один рубль. Ранее Бородин направил заявление в Генпрокуратуру с просьбой проверить Козловского на предмет дискредитации ВС РФ. По его утверждению, артист уехал в США после начала СВО, а также высказывался против спецоперации в своих соцсетях. Позднее Козловский опроверг свой отъезд в США, заявил, что не имеет второго гражданства и продолжает работать в Малом драматическом театре в Санкт-Петербурге. Артист также сообщил, что его адвокаты подготовили заявление в "компетентные органы" с просьбой проверить высказывания Бородина и его организации. Козловский оценил действия Бородина словами "писать доносы в прокуратуру, стучать, устраивать охоту на ведьм, упражняться в ненависти", назвав это "угаром, жизнь от которого ни у кого лучше не станет".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, санкт-петербург, данила козловский, вооруженные силы рф, генеральная прокуратура рф, сша, происшествия
Москва, Санкт-Петербург, Данила Козловский, Вооруженные силы РФ, Генеральная прокуратура РФ, США, Происшествия, Культура
Козловский выиграл суд у активиста, обвинявшего его в дискредитации армии
Суд удовлетворил иск Козловского по оспариванию данных о дискредитации армии
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Пресненский суд Москвы частично удовлетворил иск актера Данила Козловского к главе "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталию Бородину о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд частично удовлетворил иск Козловского Д. В. Признаны несоответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца сведения, распространяемые Виталием Бородиным в своем канале в Telegram", - рассказал собеседник агентства.
Суд обязал Бородина удалить порочащие сведения, опубликовать опровержение и выплатить Козловскому один рубль.
Ранее Бородин направил заявление в Генпрокуратуру
с просьбой проверить Козловского на предмет дискредитации ВС РФ. По его утверждению, артист уехал в США
после начала СВО, а также высказывался против спецоперации в своих соцсетях.
Позднее Козловский опроверг свой отъезд в США, заявил, что не имеет второго гражданства и продолжает работать в Малом драматическом театре в Санкт-Петербурге
.
Артист также сообщил, что его адвокаты подготовили заявление в "компетентные органы" с просьбой проверить высказывания Бородина и его организации. Козловский оценил действия Бородина словами "писать доносы в прокуратуру, стучать, устраивать охоту на ведьм, упражняться в ненависти", назвав это "угаром, жизнь от которого ни у кого лучше не станет".
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