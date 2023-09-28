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Токаев пообещал Шольцу соблюдать антироссийские санкции
Токаев пообещал Шольцу соблюдать антироссийские санкции - РИА Новости, 28.09.2023
Токаев пообещал Шольцу соблюдать антироссийские санкции
Казахстан будет соблюдать санкционный режим в отношении России, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем,... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T17:37
2023-09-28T17:37
2023-09-28T18:17
в мире
россия
касым-жомарт токаев
евросоюз
олаф шольц
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казахстан
владимир путин
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Казахстан будет соблюдать санкционный режим в отношении России, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем, его слова приводит агентство Sputnik."Казахстан однозначно заявил, что будет следовать санкционному режиму. Мы имеем контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима, и каких-либо опасений немецкой стороны в отношении возможных действий, направленных на то, чтобы обойти санкционный режим, мне кажется, не должно быть", — сказал казахстанский лидер.Евросоюз с февраля прошлого года принял 11 пакетов санкций против России. Последний из них вступил в силу в июне этого года. Новые ограничительные меры, по неофициальным данным СМИ, могут согласовать в октябре-ноябре, но их подготовка с каждым разом занимает все больше времени и сопровождается все более серьезными дискуссиями между членами ЕС. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия западных стран, а их основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.
https://ria.ru/20230921/sanktsii-1897902325.html
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в мире, россия, касым-жомарт токаев, евросоюз, олаф шольц, германия, казахстан, владимир путин
В мире, Россия, Касым-Жомарт Токаев, Евросоюз, Олаф Шольц, Германия, Казахстан, Владимир Путин
Токаев пообещал Шольцу соблюдать антироссийские санкции
Президент Казахстана Токаев пообещал Шольцу соблюдать санкции против России