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Токаев пообещал Шольцу соблюдать антироссийские санкции - РИА Новости, 28.09.2023
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17:37 28.09.2023 (обновлено: 18:17 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/kazakhstan-1899262610.html
Токаев пообещал Шольцу соблюдать антироссийские санкции
Токаев пообещал Шольцу соблюдать антироссийские санкции - РИА Новости, 28.09.2023
Токаев пообещал Шольцу соблюдать антироссийские санкции
Казахстан будет соблюдать санкционный режим в отношении России, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем,... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T17:37
2023-09-28T18:17
в мире
россия
касым-жомарт токаев
евросоюз
олаф шольц
германия
казахстан
владимир путин
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Казахстан будет соблюдать санкционный режим в отношении России, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем, его слова приводит агентство Sputnik."Казахстан однозначно заявил, что будет следовать санкционному режиму. Мы имеем контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима, и каких-либо опасений немецкой стороны в отношении возможных действий, направленных на то, чтобы обойти санкционный режим, мне кажется, не должно быть", — сказал казахстанский лидер.Евросоюз с февраля прошлого года принял 11 пакетов санкций против России. Последний из них вступил в силу в июне этого года. Новые ограничительные меры, по неофициальным данным СМИ, могут согласовать в октябре-ноябре, но их подготовка с каждым разом занимает все больше времени и сопровождается все более серьезными дискуссиями между членами ЕС. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия западных стран, а их основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.
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в мире, россия, касым-жомарт токаев, евросоюз, олаф шольц, германия, казахстан, владимир путин
В мире, Россия, Касым-Жомарт Токаев, Евросоюз, Олаф Шольц, Германия, Казахстан, Владимир Путин
Токаев пообещал Шольцу соблюдать антироссийские санкции

Президент Казахстана Токаев пообещал Шольцу соблюдать санкции против России

© Фото : пресс-служба президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© Фото : пресс-служба президента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Казахстан будет соблюдать санкционный режим в отношении России, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем, его слова приводит агентство Sputnik.
"Казахстан однозначно заявил, что будет следовать санкционному режиму. Мы имеем контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима, и каких-либо опасений немецкой стороны в отношении возможных действий, направленных на то, чтобы обойти санкционный режим, мне кажется, не должно быть", — сказал казахстанский лидер.
Евросоюз с февраля прошлого года принял 11 пакетов санкций против России. Последний из них вступил в силу в июне этого года. Новые ограничительные меры, по неофициальным данным СМИ, могут согласовать в октябре-ноябре, но их подготовка с каждым разом занимает все больше времени и сопровождается все более серьезными дискуссиями между членами ЕС.
Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия западных стран, а их основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Санкции стимулируют развитие России, заявил Путин
21 сентября, 22:36
 
В миреРоссияКасым-Жомарт ТокаевЕвросоюзОлаф ШольцГерманияКазахстанВладимир Путин
 
 
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