https://ria.ru/20230928/kazakhstan-1899262610.html

Токаев пообещал Шольцу соблюдать антироссийские санкции

Токаев пообещал Шольцу соблюдать антироссийские санкции - РИА Новости, 28.09.2023

Токаев пообещал Шольцу соблюдать антироссийские санкции

Казахстан будет соблюдать санкционный режим в отношении России, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем,... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T17:37

2023-09-28T17:37

2023-09-28T18:17

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касым-жомарт токаев

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германия

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владимир путин

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Казахстан будет соблюдать санкционный режим в отношении России, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем, его слова приводит агентство Sputnik."Казахстан однозначно заявил, что будет следовать санкционному режиму. Мы имеем контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима, и каких-либо опасений немецкой стороны в отношении возможных действий, направленных на то, чтобы обойти санкционный режим, мне кажется, не должно быть", — сказал казахстанский лидер.Евросоюз с февраля прошлого года принял 11 пакетов санкций против России. Последний из них вступил в силу в июне этого года. Новые ограничительные меры, по неофициальным данным СМИ, могут согласовать в октябре-ноябре, но их подготовка с каждым разом занимает все больше времени и сопровождается все более серьезными дискуссиями между членами ЕС. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия западных стран, а их основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.

https://ria.ru/20230921/sanktsii-1897902325.html

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в мире, россия, касым-жомарт токаев, евросоюз, олаф шольц, германия, казахстан, владимир путин