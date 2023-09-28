Рейтинг@Mail.ru
В Кремле призвали обеспечить нормальные условия для беженцев из Карабаха - РИА Новости, 28.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:44 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/karabakh-1899186493.html
В Кремле призвали обеспечить нормальные условия для беженцев из Карабаха
В Кремле призвали обеспечить нормальные условия для беженцев из Карабаха - РИА Новости, 28.09.2023
В Кремле призвали обеспечить нормальные условия для беженцев из Карабаха
Главная задача сейчас - обеспечить нормальные условия жизни для тех, кто решил покинуть Нагорный Карабах, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T13:44
2023-09-28T13:44
политика
азербайджан
нагорный карабах
армения
россия
дмитрий песков
ситуация в нагорном карабахе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898931987_0:197:2941:1851_1920x0_80_0_0_90128e85497cf730ad651294c9a0fc04.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Главная задача сейчас - обеспечить нормальные условия жизни для тех, кто решил покинуть Нагорный Карабах, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Наверное, здесь вряд ли можно говорить о том, кто виноват, потому что непосредственно прямой причины для таких действий нет, но тем не менее люди изъявляют желание покинуть территорию Карабаха. Часть из них может быть изъявляют желание сделать это навсегда, часть из них временно в период трансформации", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, кто виноват и что, на его взгляд, стало главной причиной исхода армян из Карабаха. "Здесь главное, чтобы тем, кто принял такое решение были обеспечены нормальные условия жизни, чисто гуманитарный аспект этой проблемы - это то, что нас заботит больше всего", - добавил Песков. Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
https://ria.ru/20230928/karabakh-1899166976.html
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
азербайджан
нагорный карабах
армения
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898931987_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_8d5b6e3605ec302a382f4ac2f2a6343b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, азербайджан, нагорный карабах, армения, россия, дмитрий песков, ситуация в нагорном карабахе
Политика, Азербайджан, Нагорный Карабах, Армения, Россия, Дмитрий Песков, Ситуация в Нагорном Карабахе
В Кремле призвали обеспечить нормальные условия для беженцев из Карабаха

Песков: необходимо обеспечить нормальные условия для уезжающих из Карабаха

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБеженцы из Нагорного Карабаха на контрольно-пропускном пункте "Лачин" на въезде в Лачинский коридор
Беженцы из Нагорного Карабаха на контрольно-пропускном пункте Лачин на въезде в Лачинский коридор - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Беженцы из Нагорного Карабаха на контрольно-пропускном пункте "Лачин" на въезде в Лачинский коридор
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Главная задача сейчас - обеспечить нормальные условия жизни для тех, кто решил покинуть Нагорный Карабах, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Наверное, здесь вряд ли можно говорить о том, кто виноват, потому что непосредственно прямой причины для таких действий нет, но тем не менее люди изъявляют желание покинуть территорию Карабаха. Часть из них может быть изъявляют желание сделать это навсегда, часть из них временно в период трансформации", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, кто виноват и что, на его взгляд, стало главной причиной исхода армян из Карабаха. "Здесь главное, чтобы тем, кто принял такое решение были обеспечены нормальные условия жизни, чисто гуманитарный аспект этой проблемы - это то, что нас заботит больше всего", - добавил Песков.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
Пашинян опасается, что в ближайшие дни в Карабахе не останется армян
12:55
Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.
В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Прощание с Карабахом: уроки трагедии с двумя стульями
21 сентября, 08:00
 
ПолитикаАзербайджанНагорный КарабахАрменияРоссияДмитрий ПесковСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала