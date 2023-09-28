https://ria.ru/20230928/karabakh-1899186493.html

В Кремле призвали обеспечить нормальные условия для беженцев из Карабаха

В Кремле призвали обеспечить нормальные условия для беженцев из Карабаха - РИА Новости, 28.09.2023

В Кремле призвали обеспечить нормальные условия для беженцев из Карабаха

Главная задача сейчас - обеспечить нормальные условия жизни для тех, кто решил покинуть Нагорный Карабах, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T13:44

2023-09-28T13:44

2023-09-28T13:44

политика

азербайджан

нагорный карабах

армения

россия

дмитрий песков

ситуация в нагорном карабахе

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Главная задача сейчас - обеспечить нормальные условия жизни для тех, кто решил покинуть Нагорный Карабах, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Наверное, здесь вряд ли можно говорить о том, кто виноват, потому что непосредственно прямой причины для таких действий нет, но тем не менее люди изъявляют желание покинуть территорию Карабаха. Часть из них может быть изъявляют желание сделать это навсегда, часть из них временно в период трансформации", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, кто виноват и что, на его взгляд, стало главной причиной исхода армян из Карабаха. "Здесь главное, чтобы тем, кто принял такое решение были обеспечены нормальные условия жизни, чисто гуманитарный аспект этой проблемы - это то, что нас заботит больше всего", - добавил Песков. Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.

https://ria.ru/20230928/karabakh-1899166976.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

азербайджан

нагорный карабах

армения

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, азербайджан, нагорный карабах, армения, россия, дмитрий песков, ситуация в нагорном карабахе