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В Баку спокойно отреагировали на сообщение о самороспуске непризнанной НКР - РИА Новости, 28.09.2023
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12:25 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/karabakh-1899157897.html
В Баку спокойно отреагировали на сообщение о самороспуске непризнанной НКР
В Баку спокойно отреагировали на сообщение о самороспуске непризнанной НКР - РИА Новости, 28.09.2023
В Баку спокойно отреагировали на сообщение о самороспуске непризнанной НКР
Жители столицы Азербайджана встретили известие о самороспуске непризнанной республики в Карабахе спокойно - праздничных мероприятий или народных гуляний в... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T12:25
2023-09-28T12:25
в мире
азербайджан
баку
ситуация в нагорном карабахе
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БАКУ, 28 сен - РИА Новости. Жители столицы Азербайджана встретили известие о самороспуске непризнанной республики в Карабахе спокойно - праздничных мероприятий или народных гуляний в центре города не наблюдается, передает корреспондент РИА Новости. Утром 28 сентября так называемый лидер Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования непризнанной республики с 1 января 2024 года. Центр столицы продолжает жить ритмичной жизнью, горожане спешат по своим делам. На некоторых госучреждениях, балконах жилых домов, у входов в магазины и кафе в центре города вывешены флаги Азербайджана, но сегодня их не больше, чем в другие дни. В личных беседах не на камеру горожане по большей части высказывают облегчение, что долгая история с неподконтрольностью Карабаха Баку подходит к завершению. "Конечно, рад. Это давно надо было делать. Сепаратисты не давали это сделать, наш президент... сделал это. Конечно, будем праздновать. Еще два брата у меня там погибли, они полицейские были... Я сам беженец оттуда уже 33 года. Наше руководство положило этому конец", - рассказал уличный торговец Фазиль. Другие даже еще не слышали заявлений о прекращении существования непризнанной республики в Карабахе. Они отмечают, что сегодняшние события не являются поводом для праздника, так как всё "было понятно еще в сентябре 2020 года", а сегодня надо двигаться дальше и налаживать мирную жизнь. "Мы прожили здесь всю жизнь, родились здесь... Я думаю, что всегда можно найти путь к примирению. Было бы желание и воля. Я думаю, что нынешнее правительство наше пойдет на все, чтобы все было нормально и чтобы не было никаких провокаций", - рассказывает русская уроженка Баку по имени Светлана, которая более 30 лет проработала учителем в центральной бакинской школе. Ее подруга Ирина - также коренная бакинка, муж которой работал военкомом в Сумгаите, когда начинался там начинался межэтнический конфликт, - выразила уверенность, что теперь между азербайджанским и армянским населением страны наконец воцарится мир. "Это все в свое время, на мой взгляд, было искусственно раздуто. Страшные вещи происходили, но кому-то это все было нужно. Это политика, это не было нужно простым людям, сейчас это все прекрасно понимают", - считает Ирина. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера". В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия были обозначены разоружение армянских формирований и демонтаж структур непризнанной НКР. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха начали сдавать оружие и военную технику под контролем российских миротворцев. Позднее власти Азербайджани опубликовало список погибших в результате военной операции - за сутки боевых действий погибли 192 азербайджанских военнослужащих и полицейских. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые решат уехать. По данным вице-премьера Армении Тиграна Хачатряна на утро 28 сентября, из Карабаха в Армению переехали более 66 тысяч человек из 120 тысяч, проживавших в регионе до последнего обострения.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html
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в мире, азербайджан, баку, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Азербайджан, Баку, Ситуация в Нагорном Карабахе
В Баку спокойно отреагировали на сообщение о самороспуске непризнанной НКР

Жители Баку спокойно встретили известие о самороспуске непризнанной НКР

© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкФлаг Азербайджана на улице в Баку
Флаг Азербайджана на улице в Баку - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
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Флаг Азербайджана на улице в Баку. Архивное фото
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БАКУ, 28 сен - РИА Новости. Жители столицы Азербайджана встретили известие о самороспуске непризнанной республики в Карабахе спокойно - праздничных мероприятий или народных гуляний в центре города не наблюдается, передает корреспондент РИА Новости.
Утром 28 сентября так называемый лидер Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования непризнанной республики с 1 января 2024 года.
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Центр столицы продолжает жить ритмичной жизнью, горожане спешат по своим делам. На некоторых госучреждениях, балконах жилых домов, у входов в магазины и кафе в центре города вывешены флаги Азербайджана, но сегодня их не больше, чем в другие дни. В личных беседах не на камеру горожане по большей части высказывают облегчение, что долгая история с неподконтрольностью Карабаха Баку подходит к завершению.
"Конечно, рад. Это давно надо было делать. Сепаратисты не давали это сделать, наш президент... сделал это. Конечно, будем праздновать. Еще два брата у меня там погибли, они полицейские были... Я сам беженец оттуда уже 33 года. Наше руководство положило этому конец", - рассказал уличный торговец Фазиль.
Другие даже еще не слышали заявлений о прекращении существования непризнанной республики в Карабахе. Они отмечают, что сегодняшние события не являются поводом для праздника, так как всё "было понятно еще в сентябре 2020 года", а сегодня надо двигаться дальше и налаживать мирную жизнь. "Мы прожили здесь всю жизнь, родились здесь... Я думаю, что всегда можно найти путь к примирению. Было бы желание и воля. Я думаю, что нынешнее правительство наше пойдет на все, чтобы все было нормально и чтобы не было никаких провокаций", - рассказывает русская уроженка Баку по имени Светлана, которая более 30 лет проработала учителем в центральной бакинской школе.
Ее подруга Ирина - также коренная бакинка, муж которой работал военкомом в Сумгаите, когда начинался там начинался межэтнический конфликт, - выразила уверенность, что теперь между азербайджанским и армянским населением страны наконец воцарится мир. "Это все в свое время, на мой взгляд, было искусственно раздуто. Страшные вещи происходили, но кому-то это все было нужно. Это политика, это не было нужно простым людям, сейчас это все прекрасно понимают", - считает Ирина.
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Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера". В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия были обозначены разоружение армянских формирований и демонтаж структур непризнанной НКР.
Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха начали сдавать оружие и военную технику под контролем российских миротворцев. Позднее власти Азербайджани опубликовало список погибших в результате военной операции - за сутки боевых действий погибли 192 азербайджанских военнослужащих и полицейских.
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые решат уехать. По данным вице-премьера Армении Тиграна Хачатряна на утро 28 сентября, из Карабаха в Армению переехали более 66 тысяч человек из 120 тысяч, проживавших в регионе до последнего обострения.
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