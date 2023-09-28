В Баку спокойно отреагировали на сообщение о самороспуске непризнанной НКР
Жители Баку спокойно встретили известие о самороспуске непризнанной НКР
© Sputnik / Мурад Оруджев
Флаг Азербайджана на улице в Баку. Архивное фото
БАКУ, 28 сен - РИА Новости. Жители столицы Азербайджана встретили известие о самороспуске непризнанной республики в Карабахе спокойно - праздничных мероприятий или народных гуляний в центре города не наблюдается, передает корреспондент РИА Новости.
Утром 28 сентября так называемый лидер Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования непризнанной республики с 1 января 2024 года.
Центр столицы продолжает жить ритмичной жизнью, горожане спешат по своим делам. На некоторых госучреждениях, балконах жилых домов, у входов в магазины и кафе в центре города вывешены флаги Азербайджана, но сегодня их не больше, чем в другие дни. В личных беседах не на камеру горожане по большей части высказывают облегчение, что долгая история с неподконтрольностью Карабаха Баку подходит к завершению.
"Конечно, рад. Это давно надо было делать. Сепаратисты не давали это сделать, наш президент... сделал это. Конечно, будем праздновать. Еще два брата у меня там погибли, они полицейские были... Я сам беженец оттуда уже 33 года. Наше руководство положило этому конец", - рассказал уличный торговец Фазиль.
Другие даже еще не слышали заявлений о прекращении существования непризнанной республики в Карабахе. Они отмечают, что сегодняшние события не являются поводом для праздника, так как всё "было понятно еще в сентябре 2020 года", а сегодня надо двигаться дальше и налаживать мирную жизнь. "Мы прожили здесь всю жизнь, родились здесь... Я думаю, что всегда можно найти путь к примирению. Было бы желание и воля. Я думаю, что нынешнее правительство наше пойдет на все, чтобы все было нормально и чтобы не было никаких провокаций", - рассказывает русская уроженка Баку по имени Светлана, которая более 30 лет проработала учителем в центральной бакинской школе.
Ее подруга Ирина - также коренная бакинка, муж которой работал военкомом в Сумгаите, когда начинался там начинался межэтнический конфликт, - выразила уверенность, что теперь между азербайджанским и армянским населением страны наконец воцарится мир. "Это все в свое время, на мой взгляд, было искусственно раздуто. Страшные вещи происходили, но кому-то это все было нужно. Это политика, это не было нужно простым людям, сейчас это все прекрасно понимают", - считает Ирина.
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера". В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия были обозначены разоружение армянских формирований и демонтаж структур непризнанной НКР.
Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха начали сдавать оружие и военную технику под контролем российских миротворцев. Позднее власти Азербайджани опубликовало список погибших в результате военной операции - за сутки боевых действий погибли 192 азербайджанских военнослужащих и полицейских.
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые решат уехать. По данным вице-премьера Армении Тиграна Хачатряна на утро 28 сентября, из Карабаха в Армению переехали более 66 тысяч человек из 120 тысяч, проживавших в регионе до последнего обострения.