https://ria.ru/20230928/ii-1899123189.html

Исследование показало, что большинство россиян пользуются сервисами с ИИ

Исследование показало, что большинство россиян пользуются сервисами с ИИ - РИА Новости, 28.09.2023

Исследование показало, что большинство россиян пользуются сервисами с ИИ

Более 60% россиян пользуются сервисами с искусственным интеллектом в повседневной жизни, однако доверяют ему значительно меньше - 38%, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T11:08

2023-09-28T11:08

2023-09-28T11:08

общество

технологии

москва

санкт-петербург

киров

сбер

ии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878352653_0:235:2730:1771_1920x0_80_0_0_ca30c0d16dbb3ddc28155e17b7a40546.jpg

СОЧИ, 28 сен - РИА Новости. Более 60% россиян пользуются сервисами с искусственным интеллектом в повседневной жизни, однако доверяют ему значительно меньше - 38%, рассказал РИА Новости управляющий директор "СберСтрахования жизни" Евгений Щекланов. "Около 60,9% россиян используют сервисы на базе технологий искусственного интеллекта в повседневной жизни. Чаще всего сервисами на базе ИИ пользуется молодежь в возрасте от 18 до 30 лет - в 88% случаев", - поделился он в кулуарах Международного банковского форума. Так, наиболее часто используемыми сервисами оказались системы навигации и дорожных онлайн-карт - их используют 57% опрошенных. Еще 16% россиян в своей повседневной жизни пользуются умными колонками, 4% - голосовыми помощниками. Лишь 3% респондентов ежедневно используют функции умного дома, еще 1% пользуется чат-ботами. Щекланов отметил, что больше всего тех, кто использует сервисы на базе искусственного интеллекта, живет в Москве (78%), Санкт-Петербурге (77%), Кирове (74%), Тольятти (73%) и Рязани (68%). При этом мужчины чаще женщин используют такие сервисы - 66% и 34% соответственно. Каждый второй респондент (45%) пользуется системами на базе технологий искусственного интеллекта в дороге, каждый третий (27%) - в свободное от работы и дел время, каждый четвертый (22%) - дома. А каждый пятый (18%) при помощи технологии совершает покупки в онлайн- и офлайн-магазинах. При этом доверяют искусственному интеллекту гораздо меньше россиян - всего 38%. По словам Щекланова, самый высокий уровень доверия оказался у жителей Набережных Челнов (52%), Астрахани и Москвы (по 45%), а также Казани (44%). В возрасте от 18 до 40 лет таким сервисам доверяет каждый второй респондент.

https://ria.ru/20230921/gref-1897832902.html

https://ria.ru/20230926/tekhnologii-1898785948.html

москва

санкт-петербург

киров

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, москва, санкт-петербург, киров, сбер, ии