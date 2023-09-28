https://ria.ru/20230928/ii-1899123189.html
Исследование показало, что большинство россиян пользуются сервисами с ИИ
Исследование показало, что большинство россиян пользуются сервисами с ИИ - РИА Новости, 28.09.2023
Исследование показало, что большинство россиян пользуются сервисами с ИИ
Более 60% россиян пользуются сервисами с искусственным интеллектом в повседневной жизни, однако доверяют ему значительно меньше - 38%, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T11:08
2023-09-28T11:08
2023-09-28T11:08
общество
технологии
москва
санкт-петербург
киров
сбер
ии
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СОЧИ, 28 сен - РИА Новости. Более 60% россиян пользуются сервисами с искусственным интеллектом в повседневной жизни, однако доверяют ему значительно меньше - 38%, рассказал РИА Новости управляющий директор "СберСтрахования жизни" Евгений Щекланов. "Около 60,9% россиян используют сервисы на базе технологий искусственного интеллекта в повседневной жизни. Чаще всего сервисами на базе ИИ пользуется молодежь в возрасте от 18 до 30 лет - в 88% случаев", - поделился он в кулуарах Международного банковского форума. Так, наиболее часто используемыми сервисами оказались системы навигации и дорожных онлайн-карт - их используют 57% опрошенных. Еще 16% россиян в своей повседневной жизни пользуются умными колонками, 4% - голосовыми помощниками. Лишь 3% респондентов ежедневно используют функции умного дома, еще 1% пользуется чат-ботами. Щекланов отметил, что больше всего тех, кто использует сервисы на базе искусственного интеллекта, живет в Москве (78%), Санкт-Петербурге (77%), Кирове (74%), Тольятти (73%) и Рязани (68%). При этом мужчины чаще женщин используют такие сервисы - 66% и 34% соответственно. Каждый второй респондент (45%) пользуется системами на базе технологий искусственного интеллекта в дороге, каждый третий (27%) - в свободное от работы и дел время, каждый четвертый (22%) - дома. А каждый пятый (18%) при помощи технологии совершает покупки в онлайн- и офлайн-магазинах. При этом доверяют искусственному интеллекту гораздо меньше россиян - всего 38%. По словам Щекланова, самый высокий уровень доверия оказался у жителей Набережных Челнов (52%), Астрахани и Москвы (по 45%), а также Казани (44%). В возрасте от 18 до 40 лет таким сервисам доверяет каждый второй респондент.
https://ria.ru/20230921/gref-1897832902.html
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общество, технологии, москва, санкт-петербург, киров, сбер, ии
Общество, Технологии, Москва, Санкт-Петербург, Киров, Сбер, ИИ
Исследование показало, что большинство россиян пользуются сервисами с ИИ
Сбер: более 60% россиян пользуются сервисами с искусственным интеллектом
СОЧИ, 28 сен - РИА Новости. Более 60% россиян пользуются сервисами с искусственным интеллектом в повседневной жизни, однако доверяют ему значительно меньше - 38%, рассказал РИА Новости управляющий директор "СберСтрахования жизни" Евгений Щекланов.
"Около 60,9% россиян используют сервисы на базе технологий искусственного интеллекта в повседневной жизни. Чаще всего сервисами на базе ИИ пользуется молодежь в возрасте от 18 до 30 лет - в 88% случаев", - поделился он в кулуарах Международного банковского форума.
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Так, наиболее часто используемыми сервисами оказались системы навигации и дорожных онлайн-карт - их используют 57% опрошенных. Еще 16% россиян в своей повседневной жизни пользуются умными колонками, 4% - голосовыми помощниками. Лишь 3% респондентов ежедневно используют функции умного дома, еще 1% пользуется чат-ботами.
Щекланов отметил, что больше всего тех, кто использует сервисы на базе искусственного интеллекта, живет в Москве
(78%), Санкт-Петербурге
(77%), Кирове
(74%), Тольятти
(73%) и Рязани
(68%). При этом мужчины чаще женщин используют такие сервисы - 66% и 34% соответственно.
Каждый второй респондент (45%) пользуется системами на базе технологий искусственного интеллекта в дороге, каждый третий (27%) - в свободное от работы и дел время, каждый четвертый (22%) - дома. А каждый пятый (18%) при помощи технологии совершает покупки в онлайн- и офлайн-магазинах.
При этом доверяют искусственному интеллекту гораздо меньше россиян - всего 38%. По словам Щекланова, самый высокий уровень доверия оказался у жителей Набережных Челнов
(52%), Астрахани
и Москвы (по 45%), а также Казани
(44%). В возрасте от 18 до 40 лет таким сервисам доверяет каждый второй респондент.
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