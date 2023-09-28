https://ria.ru/20230928/gosduma-1899215921.html

Госдума приняла проект об уточнении трактовки гуманизма в образовании

Госдума приняла проект об уточнении трактовки гуманизма в образовании - РИА Новости, 28.09.2023

Госдума приняла проект об уточнении трактовки гуманизма в образовании

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, предлагающий уточнить принцип гуманистического характера образования – он не должен... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T15:26

2023-09-28T15:26

2023-09-28T15:26

общество

россия

ольга казакова

лилия гумерова

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898708530_0:203:2923:1847_1920x0_80_0_0_4124d0af543597b384f4b2bf638ee5cd.jpg

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, предлагающий уточнить принцип гуманистического характера образования – он не должен трактоваться абстрактно, а подлежит реализации в соответствии с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями. Авторами инициативы выступили депутаты комитета ГД по науке, в том числе его глава Сергей Кабышев, а также глава комитета ГД по просвещению Ольга Казакова и председатель комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. "Предусмотрев: уточнение принципа гуманистического характера образования, имея в виду, что гуманизм именно в качестве основы государственной политики и правового регулирования в соответствующей сфере не должен трактоваться в универсально-абстрактном смысле, а подлежит раскрытию, реализации на практике в соответствии с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Также проектом предлагается предусмотреть принципиальное требование научной обоснованности развития системы образования РФ, что предполагает учет как ее исторического наследия, так и перспективных задач развития государства и общества; условия для взаимодействия с системами образования других государств должны строиться на равноправной и взаимовыгодной основе.

https://ria.ru/20230721/obrazovanie-1885408608.html

https://ria.ru/20230124/integratsiya-1847100598.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, ольга казакова, лилия гумерова, госдума рф