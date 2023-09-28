https://ria.ru/20230928/gosduma-1899215921.html
Госдума приняла проект об уточнении трактовки гуманизма в образовании
Госдума приняла проект об уточнении трактовки гуманизма в образовании - РИА Новости, 28.09.2023
Госдума приняла проект об уточнении трактовки гуманизма в образовании
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, предлагающий уточнить принцип гуманистического характера образования – он не должен... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T15:26
2023-09-28T15:26
2023-09-28T15:26
общество
россия
ольга казакова
лилия гумерова
госдума рф
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, предлагающий уточнить принцип гуманистического характера образования – он не должен трактоваться абстрактно, а подлежит реализации в соответствии с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями. Авторами инициативы выступили депутаты комитета ГД по науке, в том числе его глава Сергей Кабышев, а также глава комитета ГД по просвещению Ольга Казакова и председатель комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. "Предусмотрев: уточнение принципа гуманистического характера образования, имея в виду, что гуманизм именно в качестве основы государственной политики и правового регулирования в соответствующей сфере не должен трактоваться в универсально-абстрактном смысле, а подлежит раскрытию, реализации на практике в соответствии с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Также проектом предлагается предусмотреть принципиальное требование научной обоснованности развития системы образования РФ, что предполагает учет как ее исторического наследия, так и перспективных задач развития государства и общества; условия для взаимодействия с системами образования других государств должны строиться на равноправной и взаимовыгодной основе.
https://ria.ru/20230721/obrazovanie-1885408608.html
https://ria.ru/20230124/integratsiya-1847100598.html
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общество, россия, ольга казакова, лилия гумерова, госдума рф
Общество, Россия, Ольга Казакова, Лилия Гумерова, Госдума РФ
Госдума приняла проект об уточнении трактовки гуманизма в образовании
ГД приняла проект об уточнении принципа гуманистического характера образования