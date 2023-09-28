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Биография Майкла Гэмбона

Биография Майкла Гэмбона - РИА Новости, 28.09.2023

Биография Майкла Гэмбона

Британский и ирландский актер Майкл Гэмбон (полное имя Майкл Джон Гэмбон, Michael John Gambon) родился 19 октября 1940 года в Дублине (Ирландия). РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T16:38

2023-09-28T16:38

2023-09-28T16:38

дублин

ирландия

майкл гэмбон

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Британский и ирландский актер Майкл Гэмбон (полное имя Майкл Джон Гэмбон, Michael John Gambon) родился 19 октября 1940 года в Дублине (Ирландия).После окончания Второй мировой войны (1939-1945) вместе с семьей переехал в Англию, где его отец получил работу.Учился в католическом колледже, но бросил учебу и устроился на инструментальный завод, где работал в течение семи лет. Выступал с труппой рабочего театра "Юнити".С 1962 года – актер Дублинского драматического театра "Гейт".В 1963-1967 годы Майкл Гэмбон играл в Королевском Национальном театре в Лондоне. Актер работал с выдающимися режиссерами Лоуренсом Оливье, Франко Дзеффирелли, Линдсеем Андерсоном.С 1967 года несколько лет был актером Бирмингемского репертуарного театра, затем работал в разных театрах Великобритании. В начале 1980-х играл в Королевской шекспировской труппе в постановках Адриана Ноубла "Король Лир" и "Антоний и Клеопатра" по Уильяму Шекспиру.В 2005 году исполнил роль Фальстафа в постановке Николаса Хайтнера "Генрих IV, части 1 и 2" в Национальном театре. В последующие годы сыграл в пьесах Сэмюэла Беккета "Финал", "А, Джо?", "Последняя лента Крэппа" и "Все, что падает".В 2009 году из-за болезни был вынужден отказался от главной роли в спектакле по пьесе Алана Беннетта "Привычка к искусству" в Национальном театре, всего за несколько недель до премьеры. В 2014 году Майкл Гэмбон заявил, что отказывается от сценической работы.Параллельно с театральной работой Майкл Гэмбон снимался в кино. Еще в начале своей карьеры он сыграл несколько небольших ролей в сериалах, а его первой киноработой стал фильм Стюарта Берджа "Отелло" (1965). В последующем в течение двадцати лет играл второстепенные и эпизодические роли.Роль Филиппа Марлоу в телефильме "Поющий детектив" (1986) принесла актеру успех у зрителей и премию Британской киноакадемии.В 1989 году исполнил главную роль в драме Питера Гринуэя "Повар, вор, его жена и любовник". Затем последовали главные роли в таких фильмах как "Игрушки" (1992), "Последний сентябрь" (1999), "Долгота" (2000), "Шарлотта Грей" (2001), "Тропой войны" (2003), "Дворец Джо" (2007) и др. В 2004 году сыграл роль профессора Дамблдора в очередном фильме о Гарри Поттере – "Гарри Поттер и узник Азкабана" (2004). В последующем сыграл профессора Дамблдора в фильмах "Гарри Поттер и кубок огня" (2005), "Гарри Поттер и Орден Феникса" (2007) "Гарри Поттер и Принц-полукровка" (2009), "Гарри Поттер и Дары смерти" (2010-2011).Среди его киноработ последних лет – фильмы "Король говорит!" (2010), "Случайная вакансия" (2015), "Пустая корона" (2016), "Маленькие женщины" (2017), "Бесстрашная" (2017), "Король воров" (2018), "Последний свидетель" (2018), "Джуди" (2019) и др.Всего в фильмографии Майкла Гэмбона – более 100 киноролей. Майкл Гэмбон был отмечен многими телевизионными премиями, в том числе BAFTA (1987, 2000, 2001, 2002), Королевского телевизионного общества (1987, 2000), "Выбор критиков" (2002), "Гильдии киноактеров" (2002, 2011) и других.Командор Ордена Британской империи (1992).28 сентября 2023 года стало известно, что Майкл Гэмбон скончался.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

дублин, ирландия, майкл гэмбон