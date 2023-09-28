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Умер исполнитель роли Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере Майкл Гэмбон
Умер исполнитель роли Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере Майкл Гэмбон - РИА Новости, 28.09.2023
Умер исполнитель роли Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере Майкл Гэмбон
Британский и ирландский актер Майкл Гэмбон, наиболее известный по роли Альбуса Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере, умер в возрасте 82 лет, передает агентство... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T14:41
2023-09-28T14:41
2023-09-28T16:41
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Британский и ирландский актер Майкл Гэмбон, наиболее известный по роли Альбуса Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере, умер в возрасте 82 лет, передает агентство Press Assosiation со ссылкой на его семью. "Сэр Майкл Гэмбон мирно скончался в больнице в возрасте 82 лет", — говорится в сообщении.Актер родился 19 октября 1940 года в Ирландии. Помимо "Гарри Поттера" он также снимался в фильмах "Король говорит" (2010), "Книга Илая" (2010), "Приключения Паддингтона" (2014), "Kingsman: Золотое кольцо" (2017) и других.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гарри поттер, кино и сериалы, великобритания, ирландия
Культура, Гарри Поттер, Кино и сериалы, Великобритания, Ирландия
Умер исполнитель роли Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере Майкл Гэмбон
Актер Майкл Гэмбон, сыгравший Дамблдора в "Гарри Поттере", умер в 82 года