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Умер исполнитель роли Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере Майкл Гэмбон - РИА Новости, 28.09.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:41 28.09.2023 (обновлено: 16:41 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/gembon-1899202698.html
Умер исполнитель роли Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере Майкл Гэмбон
Умер исполнитель роли Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере Майкл Гэмбон - РИА Новости, 28.09.2023
Умер исполнитель роли Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере Майкл Гэмбон
Британский и ирландский актер Майкл Гэмбон, наиболее известный по роли Альбуса Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере, умер в возрасте 82 лет, передает агентство... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T14:41
2023-09-28T16:41
культура
гарри поттер
кино и сериалы
великобритания
ирландия
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Британский и ирландский актер Майкл Гэмбон, наиболее известный по роли Альбуса Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере, умер в возрасте 82 лет, передает агентство Press Assosiation со ссылкой на его семью. &quot;Сэр Майкл Гэмбон мирно скончался в больнице в возрасте 82 лет&quot;, — говорится в сообщении.Актер родился 19 октября 1940  года в Ирландии. Помимо "Гарри Поттера" он также снимался в фильмах "Король говорит" (2010), "Книга Илая" (2010), "Приключения Паддингтона" (2014), "Kingsman: Золотое кольцо" (2017) и других.
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гарри поттер, кино и сериалы, великобритания, ирландия
Культура, Гарри Поттер, Кино и сериалы, Великобритания, Ирландия
Умер исполнитель роли Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере Майкл Гэмбон

Актер Майкл Гэмбон, сыгравший Дамблдора в "Гарри Поттере", умер в 82 года

© AP Photo / Peter KramerМайкл Гэмбон
Майкл Гэмбон - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© AP Photo / Peter Kramer
Майкл Гэмбон. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Британский и ирландский актер Майкл Гэмбон, наиболее известный по роли Альбуса Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере, умер в возрасте 82 лет, передает агентство Press Assosiation со ссылкой на его семью.
«

"Сэр Майкл Гэмбон мирно скончался в больнице в возрасте 82 лет", — говорится в сообщении.

Актер родился 19 октября 1940  года в Ирландии. Помимо "Гарри Поттера" он также снимался в фильмах "Король говорит" (2010), "Книга Илая" (2010), "Приключения Паддингтона" (2014), "Kingsman: Золотое кольцо" (2017) и других.
Британский и ирландский актер Майкл Гэмбон - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
Биография Майкла Гэмбона
16:38
 
КультураГарри ПоттерКино и сериалыВеликобританияИрландия
 
 
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