Глава Минобороны Украины доложил британскому коллеге о ситуации на фронте
Умеров обсудил с главой МО Британии военные потребности Украины
© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что во время встречи в Киеве обсудил с госсекретарем по вопросам обороны Великобритании Грантом Шаппсом ситуацию на фронте и военные потребности Киева.
"Важный визит в Киев моего коллеги госсекретаря по вопросам обороны Великобритании Гранта Шаппса. Проинформировал о текущей ситуации на фронте и срочных потребностях. Сосредотачиваемся на противовоздушной обороне, артиллерии, системах борьбы с беспилотниками", - написал Умеров на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
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