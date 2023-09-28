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Глава Минобороны Украины доложил британскому коллеге о ситуации на фронте - РИА Новости, 28.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:07 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/front-1899151791.html
Глава Минобороны Украины доложил британскому коллеге о ситуации на фронте
Глава Минобороны Украины доложил британскому коллеге о ситуации на фронте - РИА Новости, 28.09.2023
Глава Минобороны Украины доложил британскому коллеге о ситуации на фронте
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что во время встречи в Киеве обсудил с госсекретарем по вопросам обороны Великобритании Грантом Шаппсом ситуацию... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T12:07
2023-09-28T12:07
специальная военная операция на украине
грант шаппс
владимир путин
вооруженные силы украины
украина
киев
великобритания
рустем умеров
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что во время встречи в Киеве обсудил с госсекретарем по вопросам обороны Великобритании Грантом Шаппсом ситуацию на фронте и военные потребности Киева. "Важный визит в Киев моего коллеги госсекретаря по вопросам обороны Великобритании Гранта Шаппса. Проинформировал о текущей ситуации на фронте и срочных потребностях. Сосредотачиваемся на противовоздушной обороне, артиллерии, системах борьбы с беспилотниками", - написал Умеров на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230927/ukraina-1899028133.html
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грант шаппс, владимир путин, вооруженные силы украины, украина, киев, великобритания, рустем умеров
Специальная военная операция на Украине, Грант Шаппс, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Украина, Киев, Великобритания, Рустем Умеров
Глава Минобороны Украины доложил британскому коллеге о ситуации на фронте

Умеров обсудил с главой МО Британии военные потребности Украины

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что во время встречи в Киеве обсудил с госсекретарем по вопросам обороны Великобритании Грантом Шаппсом ситуацию на фронте и военные потребности Киева.
"Важный визит в Киев моего коллеги госсекретаря по вопросам обороны Великобритании Гранта Шаппса. Проинформировал о текущей ситуации на фронте и срочных потребностях. Сосредотачиваемся на противовоздушной обороне, артиллерии, системах борьбы с беспилотниками", - написал Умеров на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
В Киеве заявили, что планы мобилизации на Украине пока не меняются
Вчера, 18:29
 
Специальная военная операция на УкраинеГрант ШаппсВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныУкраинаКиевВеликобританияРустем Умеров
 
 
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