https://ria.ru/20230928/forum-1899211994.html

Форум "Микроэлектроника 2023" пройдет в парке науки и искусства "Сириус"

Форум "Микроэлектроника 2023" пройдет в парке науки и искусства "Сириус" - РИА Новости, 28.09.2023

Форум "Микроэлектроника 2023" пройдет в парке науки и искусства "Сириус"

Российский форум "Микроэлектроника 2023", который уже несколько лет является основной межотраслевой коммуникационной площадкой федерального уровня, пройдет 9-14 РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T15:40

2023-09-28T15:40

2023-09-28T15:40

технологии

россия

геннадий красников

российская академия наук

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российский форум "Микроэлектроника 2023", который уже несколько лет является основной межотраслевой коммуникационной площадкой федерального уровня, пройдет 9-14 октября в Парке науки и искусства "Сириус", сообщают организаторы. Форум ежегодно собирает российских разработчиков и производителей ЭКБ и РЭС, а также изготовителей готовой продукции, потенциальных партнеров и заказчиков, для обсуждения актуальных проблем развития радио- и микроэлектронной промышленности и связанных с ней отраслей. К настоящему времени для участия в нем зарегистрировались около 2 тысяч специалистов из 665 научных центров, госкорпораций, производственных предприятий, вузов, коммерческих структур. В повестке дня предстоящего форума - вопросы развития цифровой экономики в России, формирования нормативно-правовой базы, задачи продвижения интересов бизнеса для реализации инновационных продуктов и решений на внутреннем и зарубежных рынках, обеспечения синергии науки, бизнеса и государства в отрасли, привлечения перспективных молодых кадров и другие. На выставке в рамках форума будут представлены разработки 120 организаций отрасли. Кроме того, на главной площадке форума пройдет "Школа молодых ученых" для студентов российских вузов и уже работающих молодых специалистов. Ее цель – погрузить участников в коммуникационную среду, выявить наиболее перспективных и талантливых ученых и инженеров. "Форум успешно работает с 2015 года, постоянно увеличивая количество участников и представительство научных учреждений, государственных структур и бизнеса. Благодаря удачному сочетанию различных мероприятий он уже зарекомендовал себя как самая популярная площадка для непосредственного общения и обмена мнениями по прорывным уникальным технологиям и их практическому применению", - приводится в сообщении комментарий в преддверии форума председателя Программного комитета форума, президента РАН, руководителя приоритетного технологического направления РФ по электронным технологиям Геннадия Красникова.

https://radiosputnik.ria.ru/20230406/razvitie-1863595658.html

россия

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, россия, геннадий красников, российская академия наук