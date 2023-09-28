https://ria.ru/20230928/forum-1899211994.html
Форум "Микроэлектроника 2023" пройдет в парке науки и искусства "Сириус"
Форум "Микроэлектроника 2023" пройдет в парке науки и искусства "Сириус" - РИА Новости, 28.09.2023
Форум "Микроэлектроника 2023" пройдет в парке науки и искусства "Сириус"
Российский форум "Микроэлектроника 2023", который уже несколько лет является основной межотраслевой коммуникационной площадкой федерального уровня, пройдет 9-14 РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T15:40
2023-09-28T15:40
2023-09-28T15:40
технологии
россия
геннадий красников
российская академия наук
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российский форум "Микроэлектроника 2023", который уже несколько лет является основной межотраслевой коммуникационной площадкой федерального уровня, пройдет 9-14 октября в Парке науки и искусства "Сириус", сообщают организаторы. Форум ежегодно собирает российских разработчиков и производителей ЭКБ и РЭС, а также изготовителей готовой продукции, потенциальных партнеров и заказчиков, для обсуждения актуальных проблем развития радио- и микроэлектронной промышленности и связанных с ней отраслей. К настоящему времени для участия в нем зарегистрировались около 2 тысяч специалистов из 665 научных центров, госкорпораций, производственных предприятий, вузов, коммерческих структур. В повестке дня предстоящего форума - вопросы развития цифровой экономики в России, формирования нормативно-правовой базы, задачи продвижения интересов бизнеса для реализации инновационных продуктов и решений на внутреннем и зарубежных рынках, обеспечения синергии науки, бизнеса и государства в отрасли, привлечения перспективных молодых кадров и другие. На выставке в рамках форума будут представлены разработки 120 организаций отрасли. Кроме того, на главной площадке форума пройдет "Школа молодых ученых" для студентов российских вузов и уже работающих молодых специалистов. Ее цель – погрузить участников в коммуникационную среду, выявить наиболее перспективных и талантливых ученых и инженеров. "Форум успешно работает с 2015 года, постоянно увеличивая количество участников и представительство научных учреждений, государственных структур и бизнеса. Благодаря удачному сочетанию различных мероприятий он уже зарекомендовал себя как самая популярная площадка для непосредственного общения и обмена мнениями по прорывным уникальным технологиям и их практическому применению", - приводится в сообщении комментарий в преддверии форума председателя Программного комитета форума, президента РАН, руководителя приоритетного технологического направления РФ по электронным технологиям Геннадия Красникова.
https://radiosputnik.ria.ru/20230406/razvitie-1863595658.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, геннадий красников, российская академия наук
Технологии, Россия, Геннадий Красников, Российская академия наук
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российский форум "Микроэлектроника 2023", который уже несколько лет является основной межотраслевой коммуникационной площадкой федерального уровня, пройдет 9-14 октября в Парке науки и искусства "Сириус", сообщают организаторы.
Форум ежегодно собирает российских разработчиков и производителей ЭКБ и РЭС, а также изготовителей готовой продукции, потенциальных партнеров и заказчиков, для обсуждения актуальных проблем развития радио- и микроэлектронной промышленности и связанных с ней отраслей. К настоящему времени для участия в нем зарегистрировались около 2 тысяч специалистов из 665 научных центров, госкорпораций, производственных предприятий, вузов, коммерческих структур.
В повестке дня предстоящего форума - вопросы развития цифровой экономики в России
, формирования нормативно-правовой базы, задачи продвижения интересов бизнеса для реализации инновационных продуктов и решений на внутреннем и зарубежных рынках, обеспечения синергии науки, бизнеса и государства в отрасли, привлечения перспективных молодых кадров и другие.
На выставке в рамках форума будут представлены разработки 120 организаций отрасли. Кроме того, на главной площадке форума пройдет "Школа молодых ученых" для студентов российских вузов и уже работающих молодых специалистов. Ее цель – погрузить участников в коммуникационную среду, выявить наиболее перспективных и талантливых ученых и инженеров.
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"Форум успешно работает с 2015 года, постоянно увеличивая количество участников и представительство научных учреждений, государственных структур и бизнеса. Благодаря удачному сочетанию различных мероприятий он уже зарекомендовал себя как самая популярная площадка для непосредственного общения и обмена мнениями по прорывным уникальным технологиям и их практическому применению", - приводится в сообщении комментарий в преддверии форума председателя Программного комитета форума, президента РАН, руководителя приоритетного технологического направления РФ по электронным технологиям Геннадия Красникова.