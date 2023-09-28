https://ria.ru/20230928/formu-1899316383.html

Представители стран БРИКС готовы приехать на культурный форум в Петербурге

Представители стран БРИКС готовы приехать на культурный форум в Петербурге - РИА Новости, 28.09.2023

Представители стран БРИКС готовы приехать на культурный форум в Петербурге

Представители стран БРИКС и ШОС проявляют интерес к Санкт-Петербургскому международному культурному форуму и готовы на него приехать, сообщил губернатор... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T22:37

2023-09-28T22:37

2023-09-28T22:53

санкт-петербург

брикс

шос

россия

александр беглов

государственный эрмитаж

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен - РИА Новости. Представители стран БРИКС и ШОС проявляют интерес к Санкт-Петербургскому международному культурному форуму и готовы на него приехать, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов."Мы продолжаем активно готовить его (форум – ред.) вместе с министерством культуры России. Его важно провести так, чтобы напомнить всем о величии российской культуры, ее огромном вкладе в мировое достояние. Это хорошо понимает культурная общественность в странах БРИКС и ШОС. Представители стран из этих объединений проявляют интерес к нашему культурному форуму и готовы на него приехать", - сказал Беглов в эфире телеканала 78."Мы уменьшим число непосредственных участников. По гостям ограничений не планируем. Будут работать порядка 10 секций для специалистов. Готовятся спектакли на ведущих сценах Петербурга", - добавил губернатор.Девятый Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет с 16 по 18 ноября 2023 года. Основными площадками форума станут Главный штаб Государственного Эрмитажа, Новая сцена Мариинского театра, Михайловский театр.

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санкт-петербург, брикс, шос, россия, александр беглов, государственный эрмитаж