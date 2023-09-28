https://ria.ru/20230928/fond-1899305123.html

В Канаде закрыли фонд эсэсовца Хунки после обращения российского посольства

В Канаде закрыли фонд эсэсовца Хунки после обращения российского посольства - РИА Новости, 28.09.2023

В Канаде закрыли фонд эсэсовца Хунки после обращения российского посольства

Университет Альберты в Канаде решил закрыть образовательный фонд имени украинского эсэсовца Ярослава Хунки спустя несколько часов после обращения российского... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T21:00

2023-09-28T21:00

2023-09-28T23:50

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ВАШИНГТОН, 28 сен — РИА Новости. Университет Альберты в Канаде решил закрыть образовательный фонд имени украинского эсэсовца Ярослава Хунки спустя несколько часов после обращения российского диппредставительства, заявил РИА Новости посол в Оттаве Олег Степанов. "Посольство обнаружило в результате нашей работы, что у Хунки и его семьи есть образовательный фонд в университете Альберты. Даже после этого скандала он продолжал совершенно официально существовать. Мы через наши соцсети обратили внимание руководства университета на этот сюжет и попросили прокомментировать, как оно к этому относится", — рассказал он.По словам дипломата, результат не заставил себя ждать. "Буквально через несколько часов — сегодня утром — университет публично объявил, что закрывает фонд, возвращает деньги и сожалеет, что мог кому-то доставить неудобства и принести печаль. Работа посольства здесь оказалась своевременной и правильной", — отметил Степанов.На минувшей неделе разразился скандал из-за приглашения в канадский парламент в честь визита президента Украины Владимира Зеленского 98-летнего Ярослава Хунки. Рукоплещущему залу его представили как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за такую "ужасную ошибку", а ответственность за приглашение Хунки взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, который впоследствии ушел в отставку.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что канадские власти обязаны сами предать правосудию эсэсовца или выдать его для суда в другую страну.

https://ria.ru/20230928/kanada-1899216624.html

https://ria.ru/20230925/ukraina-1898549168.html

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в мире, канада, россия, олег степанов, ярослав хунка, владимир зеленский